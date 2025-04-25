Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.3 комментария
В Иране арестовали сотрудников ТВ за оскорбление исламских святынь
В Иране четыре сотрудника Первого канала государственного телевидения арестованы после выхода в эфир передачи с оскорблениями в адрес исламского халифа Абу Бакра.
Четыре сотрудника Первого канала иранского государственного телевидения IRIB были арестованы за программу с высказываниями, оскорбляющими святыни мусульман-суннитов, сообщает агентство «Анадолу». Судебные органы Ирана уточнили, что речь идет о выпуске программы «Лицо семьи», вышедшем 23 апреля, где прозвучали оскорбительные слова в адрес исламского халифа Хазрата Абу Бакра.
По данным прокуратуры Тегерана, по факту случившегося начато расследование. В ответственности за раскольнический контент обвиняют четырёх сотрудников, причастных к выходу в эфир спорного материала.
После инцидента руководство IRIB уволило двух руководителей канала и передало дела восьми сотрудников в судебные органы. Представители компании также обратились в органы безопасности с просьбой оперативно выяснить причины происшествия.
Национальная вещательная компания IRIB уже заявляла о дисциплинарных мерах после другого скандала – трансляции на канале IRIB Nesim программы, где высмеивали чиновников Саудовской Аравии. Содержание последней спорной передачи вызвало широкий общественный резонанс, особенно среди представителей власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана задержали исполнителей атаки на военный объект в Исфахане, а также отказались арестовывать военных по делу о сбитом самолете с Украины, и на фоне таких событий в Тегеране студентка разделась на улице в знак протеста против хиджаба.