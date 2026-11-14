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Страны Персидского залива потребовали от Ирана компенсаций за ракетные удары
Страны Персидского залива призвали ООН обязать Иран возместить ущерб от атак
Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мухаммед аль-Будайви призвал Совбез ООН обязать Иран выплатить компенсации за ущерб от ракетных атак по странам региона.
С 28 февраля Тегеран выпустил по арабским странам Персидского залива более 7 тыс. ракет и беспилотных летательных аппаратов. «Мы призываем Совет Безопасности и международное сообщество привлечь к ответственности виновных в этих нападениях и обязать Иран возместить причиненный ими ущерб», – заявил генеральный секретарь во время выступления в Совбезе, передает ТАСС.
Аль-Будайви отметил, что любые будущие договоренности по урегулированию отношений с Тегераном должны учитывать обеспокоенности аравийских монархий. Это касается иранской ядерной программы, разработки баллистических ракет и беспилотников, а также поддержки региональных группировок.
Политик указал на необходимость прямого участия государств Персидского залива в любых переговорах, затрагивающих их национальную безопасность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министры обороны стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива одобрили открытие передового командного пункта Единого военного командования в Кувейте.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи назвал безосновательными обвинения в ракетном ударе по территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Также постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил об обязанности пяти стран региона выплатить исламской республике компенсации за участие в войне США и Израиля.