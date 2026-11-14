Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.3 комментария
ВСУ потеряли более 1085 военнослужащих за сутки
Украинская армия за последние сутки потеряла более 1085 военнослужащих в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны.
Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Дергачей, Лютовки и Мартового Харьковской области, а также в Сумской области. Потери противника на этом направлении составили свыше 175 человек, указало ведомство в Max.
Группировка «Запад» также улучшила позиции, уничтожив более 200 украинских военнослужащих в Харьковской области и ДНР. «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение ВСУ в районах Краматорска, Славянска и других населенных пунктов ДНР, потери противника составили до 130 человек.
Группировка «Центр» продолжила активные наступательные действия в ДНР, уничтожив более 335 военнослужащих ВСУ. Войска группировки «Восток» освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области, потери украинских сил превысили 215 человек.
Группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю в Запорожской области, уничтожив до 30 военнослужащих ВСУ.
Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, цехам производства беспилотников и местам дислокации украинских сил в 142 районах. Средства ПВО за сутки сбили 231 беспилотник самолетного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в последние группировка войск «Восток» взяла под контроль населенный пункт Терсянка в Запорожской области.
В четверг Минобороны сообщало о поражении формирований ВСУ в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в ДНР.