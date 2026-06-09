Отношении Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.0 комментариев
Власти Польши отказались передавать закупленное на деньги ЕС оружие Киеву
Варшава не планирует снабжать украинскую армию военной техникой, приобретенной в рамках европейского механизма долгосрочного финансирования оборонных инициатив.
Руководство соседней республики не станет отправлять украинской стороне технику, оплаченную за счет средств европейской программы SAFE, передает РИА «Новости».
По словам главы министерства национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша, эти деньги предназначены исключительно для укрепления собственной армии.
«Сейчас появился фейк, что это все пойдет на Украину. Никакая военная техника и никакая часть этой техники не попадет на Украину», – заявил руководитель ведомства во время выступления в сейме. Он уточнил, что специальный фонд поддержки вооруженных сил финансирует только внутренние закупки, как того требует закон.
Механизм SAFE предполагает выдачу государствам долгосрочных займов под низкий процент для развития стратегической инфраструктуры и кибертехнологий. Восьмого мая Варшава первой заключила договор о кредитовании, став крупнейшим выгодополучателем инициативы. Общий объем выделенных республике средств составит около 43,7 млрд евро, что эквивалентно почти 185 млрд злотых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Польша стала одним из первых участников экстренной европейской программы кредитования SAFE.
На следующий день польские предприятия военно-промышленного комплекса подписали контракты на 16,5 млрд долларов для нужд собственной армии.
Еще в 2024 году Варшава передала Киеву все возможные для поставки вооружения.