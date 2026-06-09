Власти Польши отказались передавать закупленное на деньги ЕС оружие Киеву

Tекст: Ольга Иванова

Руководство соседней республики не станет отправлять украинской стороне технику, оплаченную за счет средств европейской программы SAFE, передает РИА «Новости».

По словам главы министерства национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша, эти деньги предназначены исключительно для укрепления собственной армии.

«Сейчас появился фейк, что это все пойдет на Украину. Никакая военная техника и никакая часть этой техники не попадет на Украину», – заявил руководитель ведомства во время выступления в сейме. Он уточнил, что специальный фонд поддержки вооруженных сил финансирует только внутренние закупки, как того требует закон.

Механизм SAFE предполагает выдачу государствам долгосрочных займов под низкий процент для развития стратегической инфраструктуры и кибертехнологий. Восьмого мая Варшава первой заключила договор о кредитовании, став крупнейшим выгодополучателем инициативы. Общий объем выделенных республике средств составит около 43,7 млрд евро, что эквивалентно почти 185 млрд злотых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Польша стала одним из первых участников экстренной европейской программы кредитования SAFE.

На следующий день польские предприятия военно-промышленного комплекса подписали контракты на 16,5 млрд долларов для нужд собственной армии.

Еще в 2024 году Варшава передала Киеву все возможные для поставки вооружения.