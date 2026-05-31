Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».15 комментариев
Соколов сообщил об атаке беспилотников на предприятие под Кировом
Возгорание произошло после атаки беспилотных летательных аппаратов предприятия на территории Уржумского района Кировской области, сообщил губернатор региона Александр Соколов.
Глава региона Александр Соколов подтвердил факт инцидента в MAX. По словам чиновника, на месте происшествия уже работают оперативные службы, а ситуация находится под полным контролем. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.
«Напомню, что решением антитеррористической комиссии Кировской области запрещено размещение фото, видеоматериалов, любой информации об атаках и их последствиях», – заявил губернатор. Он также призвал местных жителей строго придерживаться этого важного требования безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте беспилотники атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области.
В августе 2024 года дроны ВСУ упали на территорию комбината «Зенит» в городе Котельнич.
Несколькими днями ранее в результате удара БПЛА по Курской области пострадали девять человек.