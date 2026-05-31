Соколов сообщил об атаке беспилотников на предприятие под Кировом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава региона Александр Соколов подтвердил факт инцидента в MAX. По словам чиновника, на месте происшествия уже работают оперативные службы, а ситуация находится под полным контролем. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

«Напомню, что решением антитеррористической комиссии Кировской области запрещено размещение фото, видеоматериалов, любой информации об атаках и их последствиях», – заявил губернатор. Он также призвал местных жителей строго придерживаться этого важного требования безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте беспилотники атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области.

В августе 2024 года дроны ВСУ упали на территорию комбината «Зенит» в городе Котельнич.

Несколькими днями ранее в результате удара БПЛА по Курской области пострадали девять человек.