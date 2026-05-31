ВСУ массированно атаковали Курскую область десятками беспилотников

Tекст: Дмитрий Зубарев

В период с утра 30 мая по 31 мая украинские вооруженные силы применили 75 дронов для ударов по региону, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем аккаунте в MAX. Кроме того, противник 64 раза обстрелял из артиллерии отселенные территории. Шесть раз применялись беспилотники со взрывчаткой.

В результате атак пострадала 62-летняя женщина, которую оперативно доставили в Курскую областную больницу. Погибших среди мирного населения нет. Удары пришлись по нескольким населенным пунктам, включая Курск, Рыльск и поселок Юбилейный.

Значительный материальный ущерб зафиксирован в деревне Гирьи, где дрон ударил по зданию недействующей школы, повредив крышу и стекла. В других районах пострадали фасады, кровли шести частных домов, остекление трех квартир и один автомобиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в городе Рыльске.

Несколькими днями ранее в результате массированного обстрела Беловского района пострадали девять человек.

В середине месяца системы противовоздушной обороны сбили над территорией региона 84 вражеских дрона.