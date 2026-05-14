События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.
Системы ПВО сбили 84 украинских беспилотника над Курской областью
За прошедшие сутки над Курской областью сбито 84 украинских беспилотника различного типа, 67 раз ВСУ атаковали из артиллерии отселённые приграничные районы региона, погибших нет, заявил губернатор Александр Хинштейн.
Как пишет Хинштейн в Max, вооруженные силы Украины активно обстреливали отселенные районы региона.
«Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 84 украинских беспилотника различного типа, 67 раз ВСУ атаковали из артиллерии», – сообщил он.
Глава региона уточнил, что противник десять раз применял дроны для сброса взрывных устройств. В результате инцидентов обошлось без погибших, однако вблизи поселка Зеленино Рыльского района пострадал один человек.
Кроме того, зафиксированы повреждения инфраструктуры в нескольких населенных пунктах. В деревне Рыжевка пострадали жилые дома и хозяйственные постройки, а в поселке Селекционный загорелся металлический ангар. Осколки также повредили автомобили и остекление зданий в Рыльске, Макеево и Новом Мире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 мая средства противовоздушной обороны сбили 76 украинских беспилотников над территорией Курской области.
Десятого мая губернатор региона Александр Хинштейн рассказал об уничтожении 98 вражеских дронов.
Четвертого мая глава региона опубликовал информацию о 129 ликвидированных за сутки аппаратах.