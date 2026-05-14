Опрос: Стармер не выполнил обещаний британцам

Tекст: Мария Иванова

Более половины жителей Британии считают, что правящая Лейбористская партия не выполнила обещаний и лишилась шансов на переизбрание, передает Politico.

Согласно опросу Public First, проведенному среди более 2 тыс. человек, 56% респондентов уверены, что лейбористы либо ничего не изменили с 2024 года, либо сделали только хуже.

Лишь 6% опрошенных заявили, что партия улучшила жизнь в стране в ожидаемой мере. Одновременно 53% сочли, что у лейбористов нет реалистичных шансов выиграть следующие выборы. «Лейбористская партия шла на выборы с обещанием «перемен», но сейчас очень мало людей считают, что они их добились», – заявил глава отдела опросов Public First Себ Райд.

На фоне падения рейтингов правящей партии 65% британцев видят реальные шансы на приход к власти партии Reform UK. Националисты обходят лейбористов в вопросах снижения стоимости жизни, борьбы с нелегальной миграцией и преступностью. Даже в сфере международных отношений, таких как реакция на кризис в Иране и взаимодействие с Дональдом Трампом, избиратели отдают предпочтение сторонникам Фараджа.

Позиции премьер-министра Кира Стармера слабеют после серии скандалов и поражений на местных выборах в Уэльсе, Шотландии и Англии. При этом 30% британцев уверены, что смена лидера – единственный шанс для лейбористов, однако 38% полагают, что даже уход Стармера не спасет партию от краха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам региональных выборов Лейбористская партия лишилась половины мест в муниципальных советах.

Заместитель министра внутренних дел Британии Джесс Филлипс покинула свой пост в знак протеста против политики премьера.

Более 80 депутатов накануне призвали Кира Стармера уйти в отставку.