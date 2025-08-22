Спрос на туры в Европу у россиян резко вырос

РСТ: Россияне увеличили спрос на туры в Европу в 2025 году на 30-50%

Tекст: Евгения Караваева

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил о росте спроса на туры в Европу на 30-50% в 2025 году, передает ТАСС. Среди наиболее популярных направлений названы Италия, Франция и Испания.

Эксперты ожидают, что количество заявлений на шенгенские визы в России превысит 700 тыс. к концу года, при этом число заявок уже увеличилось на 18-22% по сравнению с прошлым годом.

Эксперт Михаил Абасов отметил: «Россияне все меньше опасаются обращаться за визами, растет общий поток желающих посетить Европу. Но эти прогнозы могут не оправдаться, если консульства шенгенских стран продолжат увеличивать время оформления виз, что приведет к срывам туров и отказам от поездок. Именно поэтому стоит начинать подготовку к путешествию заблаговременно: оптимально – за полгода до планируемой поездки».

Туроператоры подчеркивают, что ситуация с получением шенгенских виз в конце лета не улучшилась. Несмотря на окончание высокого сезона, количество свободных окон для подачи документов сокращается, а наибольшие задержки фиксируются во французских и испанских консульствах. По словам директора по развитию «Туртранс-вояж» Ирины Гусаковой, записаться на подачу документов в консульство Испании невозможно с середины августа, а Италия задерживает паспорта до двух месяцев. В то же время Венгрия и Греция выдают визы в течение трех недель.

В компании «Спектрум» пояснили, что увеличение сроков объясняется высокой летней загрузкой и нехваткой сотрудников в консульствах. Фактически сроки получения виз для Италии и Испании достигают шести-восьми недель, а запись на ближайшие даты отсутствует. Артур Мурадян из Space Travel рассказал, что подать документы на визу в Испанию крайне сложно, ожидание слотов затягивается до сентября, а для поездок во Францию запись возможна в течение шести недель, при этом чаще выдают мультивизы. Оформление виз в Грецию обычно занимает две-три недели.

