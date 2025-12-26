Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Генсек НАТО не увидел причин для ЕС создавать независимую от США оборону
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что не видит повода для того, чтобы Евросоюз становился оборонительно независимым от США.
В интервью DPA он подчеркнул: «Вполне логично, что мы шаг за шагом берем на себя больше ответственности за оборону Европы, но на одной стороне с США, которые полностью поддерживают НАТО, остаются в альянсе и в Европе». По словам Рютте, обсуждение вопросов обороны и НАТО в Европе выходит за рамки ЕС, передает ТАСС.
Рютте напомнил о решениях, принятых на летнем саммите НАТО в Гааге, где страны альянса договорились поэтапно увеличивать оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году. Генсек Так же отметил, что считает данное решение одним из крупнейших внешнеполитических достижений президента Дональда Трампа.
Ранее глава Европейской народной партии и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер сообщил, что ЕС больше не может полагаться на США и выступил с инициативой создать «европейскую НАТО». Однако позиция Рютте гласит, что поддержка и тесное сотрудничество с Америкой остаются ключевыми принципами альянса.
В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз рассчитывает сорвать инициативы президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу через давление на российскую собственность.