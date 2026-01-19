  • Новость часаMOL и Газпром согласовали продажу сербской NIS
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мерц покусился на истоки русофобской легенды Запада
    В мире скопилось нераспроданного алкоголя на 22 млрд долларов
    Эксперт указал на плюсы и минусы новых правил оказания медпомощи в поликлиниках
    Биатлонист Васильев рассказал о размере своей олимпийской пенсии
    Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе
    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии
    Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
    Чехия отказалась продавать Украине самолеты L-159
    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чтобы никто не мог отменить Новый год

    Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.

    5 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2022-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    15 комментариев
    19 января 2026, 18:15 • Новости дня

    ЕС задумался над созданием нового оборонного альянса без США

    Politico: ЕС задумался над созданием нового оборонного альянса без США

    ЕС задумался над созданием нового оборонного альянса без США
    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны обсуждают возможность формирования нового альянса в сфере безопасности без участия Соединенных Штатов, пишет Politico.

    По информации Politico, предполагается, что основой такого союза может стать так называемая «коалиция желающих» среди европейских государств, передает RT.

    В публикации отмечается, что новое соглашение не будет полностью исключать сотрудничество с Америкой, однако оно не станет воспринимать его как нечто гарантированное. Европейские чиновники считают, что отношения с Соединенными Штатами изменились, и теперь опираться на них в вопросах безопасности становится сложнее.

    Ранее Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США.

    ЕК заявила о вероятной разморозке пошлин против США 7 февраля.

    19 января 2026, 09:50 • Новости дня
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично поинтересовался, поняли ли «болваны» в Европе суть слогана президента США Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) пост, в котором обратился к европейским политикам, передает РИА «Новости».

    В сообщении он провел параллель между лозунгом Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) и возможными последствиями для Европы.

    Медведев написал: «Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?».

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Евросоюз рассматривает возможность ответных мер против США, включая пошлины на сумму 93 млрд евро.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение пошлин против стран Евросоюза из-за Гренландии может спровоцировать ухудшение отношений между Европой и США.

    Комментарии (22)
    19 января 2026, 08:51 • Новости дня
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины

    Guardian: Возможная покупка Гренландии США ослабит позиций ЕС для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная покупка Гренландии Соединенными Штатами, о чем ранее заявлял Дональд Трамп, может стать катастрофическим сигналом для Украины, сообщает The Guardian.

    Издание пишет, что возможная покупка Соединёнными Штатами Гренландии, входящей в состав Дании, станет катастрофическим сигналом для Украины, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в публикации, обсуждение сделки было инициировано президентом США Дональдом Трампом, и подобные уступки по продаже территории страны-члена ЕС вызывают серьёзные опасения.

    В материале приводится мнение о том, что «уступки в рамках навязываемой продажи территории страны-члена ЕС пошлют Украине катастрофический сигнал о ЕС как о геополитическом акторе и его приверженности обязательствам». Отмечается, что Гренландия хотя и вышла из состава Европейского сообщества в 1985 году, всё ещё ассоциируется с ЕС.

    Ранее в The New York Times подчеркивалась значительная зависимость Европы от США в вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала не раздувать напряженность из-за Гренландии и подчеркнула, что главная драма сейчас разворачивается на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин против стран ЕС по вопросу Гренландии может привести к ухудшению отношений между Европой и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что спор по Гренландии не должен отвлекать НАТО от оказания помощи Киеву.

    Эксперты видят в давлении Дональда Трампа на европейские страны новые возможности, которые могут ускорить урегулирование ситуации на Украине.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    5 комментариев

    Комментарии (7)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 23:20 • Новости дня
    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США

    Глава ведущей фракции ЕП Вебер: Ратификация договора ЕС и США приостанавливается

    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Принято решение о приостановке процедуры ратификации торгового соглашения между Евросоюзом и США из-за угроз со стороны Вашингтона, сообщил Манфред Вебер – глава Европейской народно партии, ведущей фракции Европарламента.

    Вебер подчеркнул, что приостановка ратификации торгового соглашения стала первым четким сигналом Вашингтону, решение было принято «минувшей ночью», передает ТАСС.

    «Это означает, что Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС», – сказал Вебер, добавив, что глава американского государства «минувшей ночью многое потерял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран из-за спора о Гренландии. Европейская народная партия объявила, что намерена потребовать пересмотра тарифного соглашения между Евросоюзом и США.

    Весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США. При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев


    Комментарии (10)
    19 января 2026, 16:30 • Новости дня
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Импорт сжиженного природного газа в Европейском союзе из США составляет четверть общего годового объема, при этом сохраняется курс на отказ от российского газа. Однако для полной замены российского газа Евролпе надо искать альтернативных поставщиков.

    Европейский союз уже получает четверть всего импортируемого сжиженного природного газа из США, сообщает ТАСС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

    По ее словам, «уровень закупок СПГ у США уже достиг 25%». Она подчеркнула, что ЕС поставил перед собой задачу полностью отказаться от российского газа, однако для этого необходимо искать альтернативные источники, чтобы компенсировать выпадающие объемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил затраты на импорт нефти и газа из США на 7%. Politico сообщил, что Евросоюз к концу десятилетия может получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски для региона.

    Комментарии (16)
    19 января 2026, 12:50 • Новости дня
    Экономист назвал последствия применения Европой «торговой базуки» против США

    Экономист Лизан: ЕС «торговой базукой» не добьется от Трампа отмены новых пошлин

    Экономист назвал последствия применения Европой «торговой базуки» против США
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Обсуждение европейскими политиками реакции на пошлины США напоминает то, как «хлюпик» рассказывает «хулигану-качку», что он его сейчас побьет, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Эммануэль Макрон предложит ЕС применить против США «торговую базуку».

    «Под «торговой базукой», которой Эммануэль Макрон грозит США, вероятно, подразумеваются меры против американского бизнеса», – считает экономист Иван Лизан. Он допускает, что «под прицелом» – технологические компании, в частности Apple, Google, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Однако если Евросоюз применит так называемый инструмент борьбы с принуждением, то не просто не добьется отмены анонсированных Дональдом Трампом пошлин, но и усугубит свое положение. «Во-первых, европейским политикам невыгодно портить отношения с Вашингтоном – крупнейшим поставщиком газа», – указал собеседник.

    Во-вторых, меры против корпораций США навредят зависимым от них европейцам. «ЕС следовало не полагаться целиком и полностью на американский продукт, а развивать свои технологические компании или сделать упор на диверсификацию – например, сотрудничать с российскими и китайскими компаниями», – добавил эксперт.

    Наконец, меры спровоцируют новый виток торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем. «При этом внутри Евросоюза нет ни единой позиции, ни даже шанса проявить сплоченность», – подчеркнул Лизан. Он сравнил обсуждение европейскими политиками реакции на угрозы Трампа с тем, как «хлюпик рассказывает хулигану-качку, что он его сейчас побьет».

    То, что Европа стала «хлюпиком» – дело рук самих европейских лидеров. «Страны ЕС не суверенны. Для того, чтобы изменить восприятие американцев, нужно пересмотреть внутренние приоритеты и вкладываться в развитие собственных продуктов, а также перейти к налаживанию отношения с Москвой и Пекином. Но европейцы ни по одному из этих направлений ничего не делают. А значит, им придется мириться с действиями США. Как говорится, стерпится – слюбится», – заключил Лизан.

    Ранее послы 27 стран Евросоюза на экстренном совещании обсудили возможные ответные меры на угрозы Дональда Трампа против европейских стран. Среди возможных вариантов – возобновление плана по введению пошлин на американские товары на 93 млрд евро, который был приостановлен после заключения торговой сделки с Вашингтоном прошлым летом.

    ЕС также рассматривает возможность ограничения доступа американских компаний на свой рынок, сообщает Financial Times. По словам чиновников, участвующих в подготовке проекта, контрмеры разрабатываются, чтобы дать европейским лидерам рычаги влияния на встречах с президентом США на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Он пройдет с 19 по 23 января.

    Французский лидер Эммануэль Макрон в свою очередь призвал коллег использовать Anti-Coercion Instrument («Инструмент для борьбы с принуждением»), известный как «торговая базука», если США все же введут пошлины. Механизм дает право европейским странам облагать налогами американских гигантов, ограничивать их участие в тендерах и инвестиции из Америки.

    Между тем лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) назвал обещанную Макроном «базуку» «водяным пистолетом». По его словам, ни Франция, ни ЕС не смогут отстоять свой торговый суверенитет перед лицом Вашингтона из-за евробюрократии.

    По информации The New York Times, санкции ЕС могут ударить по Apple, Google, Meta, но также и по европейским потребителям. Кроме того, меры резко обострят трансатлантическую напряженность. Глава Евросовета Антониу Кошта объявил о проведении экстренного саммита ЕС, который, вероятно, состоится в четверг. По его словам, Европа демонстрирует «готовность защищаться от любых форм принуждения».

    Напомним, Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на импорт из восьми стран НАТО из-за спора о Гренландии. Тарифы вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что Белый дом может использовать ситуацию для давления на Брюссель и по украинскому треку.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    5 комментариев

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Чехия отказалась продавать Украине самолеты L-159

    Премьер Чехии Бабиш сообщил о невозможности продажи L-159 Украине из-за нужд армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Чешское правительство решило не продавать Украине самолеты L-159, так как все они задействованы в национальных военных целях и используются до 2040 года.

    Чехия не будет продавать Украине самолеты собственного производства L-159, передает РИА «Новости». Премьер-министр Андрей Бабиш объяснил, что армия страны нуждается в этих машинах, поскольку срок их эксплуатации рассчитан до 2040 года.

    По его словам, в ангаре не простаивают свободные самолеты, и все имеющиеся единицы задействованы в военных задачах. Бабиш отметил, что аналогичное решение о невозможности передачи самолетов Украине было принято Минобороны еще в 2023 году.

    Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что вопрос передачи L-159 обсуждался с Украиной в формате аренды или дарения, однако соглашения не были достигнуты. Владимир Зеленский предлагал купить эти самолеты для нужд украинской армии, однако чешская сторона отказалась от сделки из-за внутренних потребностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель правоконсервативной партии BVNL и бывший депутат парламента Нидерландов Вибрен ван Хага назвал продолжающуюся военную поддержку Киева Нидерландами «отвратительным примером оппортунизма и преступлением».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в способности Украины вернуть кредит Евросоюза и подверг критике решение Еврокомиссии о выдаче средств.

    Президент Чехии заявил, что Киеву придется сделать болезненные уступки для достижения мира.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Politico: Европа задумалась о разводе с Америкой
    Politico: Европа задумалась о разводе с Америкой
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Недавние угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы из-за Гренландии вызвали в Европе активные обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности, сообщает Politico.

    Трамп вновь оказался в центре внимания европейских лидеров после того, как пригрозил ввести штрафные тарифы против стран, которые попытаются помешать его планам по Гренландии, сообщает Politico.

    Для многих правительств Европы этот шаг стал «последней каплей» в и без того напряженных отношениях с Соединенными Штатами. Дипломаты называют попытку аннексии датской территории «безумной» и считают, что Европа должна ответить на это жестко.

    Один из европейских дипломатов заявил: «Я думаю, это воспринимается как шаг, который зашел слишком далеко». По его словам, Европа долгое время критиковалась за мягкость по отношению к Трампу, однако сейчас наступил момент, когда необходимо провести красные линии. Высокопоставленные чиновники в Евросоюзе выразили мнение, что больше нет смысла ждать изменений во внешней политике США, и призвали к скоординированному переходу к новым реалиям.

    Сейчас европейские лидеры обсуждают варианты «развода» с США и создание собственной системы безопасности, в которой у Соединенных Штатов будет лишь опциональная роль. Страны Евросоюза и союзники, не входящие в ЕС, такие как Британия и Норвегия, уже работают в тесном контакте, поддерживая инициативы по Украине и координируя ответы на действия американского президента. В эти неформальные группы, получившие название Washington Group, входят такие лидеры, как Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен.

    Эскалация Трампа вокруг Гренландии стала поворотным моментом: даже обычно сдержанный Стармер в телефонном разговоре с Трампом назвал тарифные угрозы «неправильными». У европейцев укрепилось понимание, что им предстоит строить будущую архитектуру безопасности самостоятельно, а НАТО теряет прежнее значение.

    Тем временем Евросоюз обсуждает создание постоянной армии численностью 100 тыс. человек и формирование Европейского совета безопасности с участием Британии. Ожидается, что в ближайшие дни лидеры ЕС проведут экстренный саммит для выработки общей позиции в ответ на действия США. Как отметила фон дер Ляйен после переговоров с коллегами и генсеком НАТО, Европа намерена «твердо защищать» Гренландию и проявить «непоколебимость и решимость» в вопросах европейской солидарности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Гренландии, отдавая предпочтение переговорам с США.

    Евросоюз приостановил процедуру ратификации торгового соглашения с США из-за угроз со стороны Вашингтона.

    Комментарии (8)
    19 января 2026, 10:41 • Новости дня
    ЕС задумался о применении против США «торговой базуки»
    ЕС задумался о применении против США «торговой базуки»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Планы Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на товары из восьми стран НАТО ради сделки по покупке Гренландии вызвали резкую реакцию в Европе, где обсуждается применение нового торгового инструмента, который может ограничить доступ американских компаний к единому рынку ЕС, сообщает Axios.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести с 1 февраля 10-процентные тарифы на товары из Франции, Германии, Британии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, если не будет достигнута сделка по покупке Гренландии, сообщает Axios.

    К июню тарифы могут вырасти до 25%. Эти меры поставили под угрозу соглашение о свободной торговле США и ЕС, которое Трамп ранее называл «самой крупной сделкой в истории».

    В ответ президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других европейских лидеров призвали Евросоюз впервые применить экономический «противокоэрционный инструмент» 2023 года. Этот механизм может ограничить доступ американским компаниям на рынок ЕС и резко усилить торговую напряженность. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые тарифы способны спровоцировать «спираль» экономического противостояния, но подчеркнула: «Европа останется единой, скоординированной и будет защищать свой суверенитет».

    Руководители Швеции, Германии, Норвегии и Нидерландов назвали действия Трампа «шантажом». В совместном заявлении восемь стран пообещали действовать едино и слаженно в ответ на угрозы. Манфред Вебер, лидер крупнейшей фракции Европарламента, заявил, что одобрение торгового соглашения с США «невозможно на данном этапе» и что нулевые тарифы на американские товары должны быть приостановлены.

    По мнению главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас, Трамп, пытаясь якобы защитить Гренландию от Китая и России, наоборот, создает благоприятные условия для их влияния на Западе из-за торговых разногласий между союзниками. Она также подчеркнула, что вопросы безопасности Гренландии должны обсуждаться внутри НАТО, а тарифы лишь ослабляют обе стороны.

    Министр финансов США Скотт Бессент в эфире NBC News заявил, что приобретение Гренландии необходимо для безопасности, добавив: «Европейцы демонстрируют слабость, США – силу». Европейские лидеры в экстренном порядке обсуждают ответные меры на угрозу Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Гренландии, отдавая предпочтение переговорам вместо немедленных мер против США.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией.

    Евросоюз рассматривает возможность ответить пошлинами на сумму 93 млрд евро.

    Комментарии (10)
    19 января 2026, 10:02 • Новости дня
    Фицо удивился смене риторики ЕС по России после запрета пролета на парад Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо отметил, что страны ЕС, недавно запретившие воздушный коридор для пролета на парад Победы, теперь обсуждают диалог с Москвой.

    Роберт Фицо сообщил о перемене риторики ряда стран ЕС, не разрешивших в мае 2025 года пролет над своей территорией для участия в параде Победы в Москве, передает ТАСС.

    По его словам, несколько месяцев назад эти страны запрещали пролет самолетов, направлявшихся на торжества в честь победы над фашизмом, а теперь стали говорить о необходимости диалога с Москвой и президентом России Владимиром Путиным.

    Фицо лично посетил российскую столицу в мае, где участвовал в параде Победы на Красной площади, официальном приеме в Кремле и церемонии возложения цветов на Могилу Неизвестного Солдата. На мероприятиях 9 мая он был с нагрудным значком с логотипом 80-летия Победы.

    При этом прибалтийские страны и Польша приняли решение закрыть небо для самолетов президента Сербии Александра Вучича и самого Роберта Фицо при их перелете в Москву на парад.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Евросоюзом.

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности общения с Россией для создания новой архитектуры безопасности.

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что урегулирование на Украине невозможно без диалога о безопасности Европы.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 11:47 • Новости дня
    Лидеры Европы создали чат для обсуждения политики Трампа

    Politico: Лидеры Европы обсуждают внешнюю политику Трампа в групповом чате

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские главы государств взаимодействуют в специальном групповом чате, где обсуждают действия президента США Дональда Трампа, а также укрепляют личные связи между лидерами, сообщило издание Politico.

    По данным издания Politico, европейские лидеры используют специальный групповой чат для обмена мнениями по вопросам внешней политики президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В обсуждениях участвуют премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Как отмечает издание, европейские лидеры связываются друг с другом, чтобы быстро реагировать на резкие или неожиданные шаги Трампа.

    «Когда события развиваются быстро и трудно координироваться, этот групповой чат очень эффективен. Это многое говорит о личных отношениях и их важности», – приводит Politico слова источника.

    Групповой чат получил неофициальное название «Вашингтонская группа» в честь совместной поездки части европейских лидеров и Зеленского в Вашингтон в августе прошлого года. Первоначально «коалиция» занималась вопросами Украины, но в дальнейшем укрепила связи между руководителями и позволила выстроить доверие и эффективную коммуникацию.

    Источники подчеркивают, что такой формат может стать основой для нового военного союза, если Вашингтон откажется от прежней поддержки НАТО и системы европейской безопасности. Новый альянс не исключит взаимодействия с США, однако перестанет воспринимать американскую поддержку как гарантированную.

    Ранее лидеры ЕС задумались о применении против США «торговой базуки».

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы из-за Гренландии, что вызвало в Европе обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поинтересовался, поняли ли европейские «болваны» суть слогана Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    Комментарии (6)
    19 января 2026, 01:58 • Новости дня
    FT: ЕС рассматривает возможность введения пошлин против США на 93 млрд евро
    FT: ЕС рассматривает возможность введения пошлин против США на 93 млрд евро
    @ Giovanni Guarino/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз рассматривает возможность ответных шагов против США из-за ситуации вокруг Гренландии, включая пошлины на сумму 93 млрд евро, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

    По данным Financial Times, в ЕС «рассматривают возможность введения в отношении США пошлин на сумму 93 млрд евро или ограничения доступа американских компаний на рынок блока в ответ на угрозы Дональда Трампа в адрес союзников по НАТО, выступающих против его кампании по захвату Гренландии», передает РИА «Новости».

    Эти шаги обсуждались в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе, где запланированы встречи европейских лидеров с президентом США, передает ТАСС.

    «Если это продолжится, и [Трамп] будет использовать чисто мафиозные методы, то под рукой есть ясные инструменты возмездия», – сказал один из европейских дипломатов. При этом в ЕС намерены «публично призывать к спокойствию и дать ему возможность сделать шаг назад». Собеседник издания отметил, что Брюссель намерен действовать по принципу «кнута и пряника». Большинство стран ЕС выступают за дипломатическое урегулирование разногласий, прежде чем угрожать Вашингтону ответными действиями.

    Другой источник подчеркнул, что необходимо снизить уровень напряженности. Еще один чиновник выразил надежду, что угроза ответных мер сможет усилить давление на администрацию Трампа со стороны американских конгрессменов, отметив: «Ситуация уже не оставляет пространства для компромиссов, поскольку мы не можем передать Гренландию. Разумные американцы также знают, что он только что открыл ящик Пандоры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о введении 10% пошлин на импорт из восьми стран НАТО из-за спора о Гренландии. Пошлины вступят в силу первого февраля и увеличатся до 25% с июня.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев


    Комментарии (0)
    19 января 2026, 03:32 • Новости дня
    ЕС превысил собственную квоту на импорт российского алюминия

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз импортировал по итогам ноября более 290 тыс. тонн российского алюминия, хотя сам же установил для себя лимит в 275 тыс. тонн на 2025 год, следует из данных Евростата.

    Поставки российского алюминия в Евросоюз по итогам января-ноября оказались на 6% выше годовой квоты, установленной для 2025 года в рамках 16-го пакета санкций. Полное прекращение импорта должно произойти к концу 2026 года, передает РИА «Новости».

    Крупнейшими покупателями алюминия из России стали Италия и Польша, каждая из которых приобрела четверть от общего объема экспорта. Испания заняла второе место с долей 22%, а Греция оказалась на третьем месте с 11%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия увеличила экспорт титана и изделий из него в страны Евросоюза в ноябре 2025 года до рекордных показателей с сентября 2024 года.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 10:59 • Новости дня
    Politico: ЕС при отказе от плана США по Украине упустит стратегическую выгоду
    Politico: ЕС при отказе от плана США по Украине упустит стратегическую выгоду
    @ Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европа рискует упустить шанс укрепить собственную стратегическую самостоятельность, игнорируя инициативу Дональда Трампа по поиску компромиссного мира на Украине, что может привести к затягиванию конфликта и росту зависимости от США, сообщает Politico.

    Европейские власти до сих пор не смогли выработать эффективную стратегию реагирования на крупные геополитические перемены. После начала спецоперации на Украине Евросоюз сделал ставку на нормативный подход, что лишь усилило его зависимость от США в вопросах безопасности. Это привело к тому, что Европа стала еще более уязвимой перед лицом глобальных игроков, пишет Politico.

    В публикации подчеркивается, что президент США Дональд Трамп намерен изменить подход к урегулированию конфликта, чтобы снизить риски сближения Москвы и Пекина и создать условия для перезагрузки отношений с Россией. Эксперты считают, что без компромисса по Украине нормализация между Россией и США невозможна. В случае невозможности мирного соглашения боевые действия продолжатся, что может привести к истощению сторон или эскалации, угрожающей всей Европе.

    «Провал компромисса будет означать упущенную возможность для Европы», – говорится в статье. Автор подчеркивает, что соглашение откроет путь для Украины к интеграции в ЕС и позволит европейским странам укрепить собственные оборонные возможности, снизив зависимость от США. По мнению экспертов, именно сейчас Европа может превратиться в самостоятельного игрока в сфере безопасности, если воспользуется предложением Трампа.

    Автор подчеркивает, что если Россия сочтет невозможным урегулирование по Украине, боевые действия продолжатся и будут угрожать европейской безопасности. Трамп же, несмотря на трудности, продолжает настаивать на поиске мирного компромисса. В то же время Европа допускает стратегические ошибки, вставляя «отравленные пилюли» в переговорные инициативы и переходя красные линии России, что затрудняет достижение договоренностей.

    Последние встречи «коалиции желающих» в Париже показали, что европейские лидеры готовы обсуждать новые форматы гарантий безопасности для Украины, не выходя за красные линии России. Это создает почву для компромисса, который, по мнению аналитиков, позволит Европе выйти на новый уровень стратегической автономии.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва открыта к контактам с американскими эмиссарами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Дональд Трамп готов признать «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 14:34 • Новости дня
    Захарова высмеяла призыв ЕС добавить шутки в заявления

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о желании ЕС добавить больше юмора в публичные высказывания, подчеркнув абсурдность европейской политики в целом.

    Захарова высказалась в своем Telegram-канале по поводу публикаций в СМИ, где неназванный чиновник ЕС посетовал на недостаток шуток в заявлениях институтов Евросоюза. По его словам, отсутствие юмористических элементов усложняет донесение европейского послания до широкой публики.

    В ответ Захарова отметила, что, по ее мнению, «недостаток шуток с лихвой компенсируется анекдотичностью политики ЕС». Она добавила: «И без юмора обхохочешься».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто поставил под вопрос целесообразность отправки малых военных контингентов в Гренландию. Крозетто назвал такую инициативу анекдотичной.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 14:47 • Новости дня
    ЕК заявила о вероятной разморозке пошлин против США 7 февраля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия допускает возможность разморозки ответных пошлин в отношении США уже с 7 февраля, заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл.

    «Срок заморозки ответных пошлин ЕС истекает 7 февраля (в соответствии с соглашением между главой Еврокомиссии и президентом США от июля прошлого года). И если он не будет продлен, пошлины будут разморожены», – сообщил Джилл в ходе брифинга в Брюсселе, передает ТАСС.

    Ранее агентство Reuters отмечало, что под действие этих пошлин могут попасть американские товары и услуги на сумму примерно 92 млрд евро в год.

    Ранее США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран.

    Ведущая фракция Европарламента призвала ЕС отложить нулевые пошлины для США.

    Комментарии (0)
    Главное
    «Калашников» создал автомат АК-12К для штурмовиков за полгода
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    Эксперт назвал цели Трампа при приглашении Путина в «Совет мира» по Газе
    ЕС задумался над созданием нового оборонного альянса без США
    Украинцы раскритиковали призыв Кулебы поддерживать бизнес обедами вне дома
    Российская блогерша умерла в 23 года
    Трансплантация почки вошла в базовую программу ОМС с 2026 года

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

    Азербайджан хвастается, что покупателями его газа стали некогда важнейшие европейские партнеры Газпрома. Следом за Украиной азербайджанский газ начали приобретать Германия и Австрия. Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему планы США по Гренландии больше всего пугают Прибалтику

    Среди тех, кто больше всего переживает за судьбу Гренландии, внезапно оказались страны Прибалтики. Казалось, какое им дело до далекого арктического острова, который даже не входит в состав ЕС? Эксперты объясняют, почему прибалтийские страны так напуганы возможными последствиями этой аннексии и при чем тут их русофобия. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации