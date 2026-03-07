При атаке на судно у Омана четыре моряка погибли, трое ранены

Tекст: Денис Тельманов

Обстрел буксира произошел в Ормузском проливе 6 марта, передает РИА «Новости». Как сообщила Международная морская организация (ИМО), при атаке погибли четыре моряка, а еще трое получили ранения.

Инцидент произошел в шести морских милях, что составляет около 11 километров, к северу от побережья Омана в Ормузском проливе, согласно данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес выразил обеспокоенность и глубокую опечаленность в связи с этим происшествием.

«Я обеспокоен и глубоко опечален известием о смертоносной атаке против судна в Ормузском проливе 6 марта 2026 года, в результате которой, по сообщениям, погибли по меньшей мере четыре моряка и еще трое получили тяжелые ранения», – говорится в его официальном заявлении.

Информация о возможных причинах атаки и принадлежности буксира не разглашается. Международные организации призывают к расследованию произошедшего и усилению мер безопасности судоходства в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, движение судов в Персидском заливе оказалось заморожено из-за растущей напряженности и неопределенности для отрасли.

Иранская гостелерадиокомпания сообщила о применении ударных беспилотников по одному из судов в Ормузском проливе.