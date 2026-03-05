О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Карасин назвал циничным заявление НАТО о защите от Ирана
Заявление генсека НАТО Марка Рютте о готовности альянса к применению статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана является неприкрытым цинизмом, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Карасин назвал неприкрытым цинизмом заявление генсека НАТО Марка Рютте о готовности альянса применить статью о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана, передает РИА «Новости».
Сенатор отметил, что ранее Германия, Франция и Британия активно подчеркивали свою непричастность к ударам по Ирану и настаивали на необходимости дипломатии.
Карасин подчеркнул, что теперь Рютте с гордостью заявил о готовности НАТО вмешаться для защиты каждого дюйма территории альянса. Сенатор добавил, что генсек НАТО умолчал о сроках и формах возможных действий, но главным считает продемонстрированную солидарность Запада с агрессивными действиями против Ирана.
Он заключил, что подобные заявления свидетельствуют о двойных стандартах и явном политическом лицемерии, не требующем дополнительных комментариев.
