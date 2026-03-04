Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
Израиль разбомбил завод по производству баллистических ракет в Иране
ЦАХАЛ атаковал объект для выпуска ракет «Гадр» в Исфахане
Во время ночного удара по Ирану израильская авиация поразила объект в Исфахане, связанный с производством и хранением баллистических ракет «Гадр».
Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по иранской территории, передает ТАСС. Военные сообщили, что целью стали объекты, задействованные в ракетной программе Тегерана.
«В ходе масштабной серии ударов в ночь на 4 марта были атакованы десятки объектов иранского режима на всей территории Ирана», – говорится в заявлении военных.
Представители ЦАХАЛ уточнили, что среди пораженных целей оказался завод в Исфахане. Это предприятие использовалось для производства, складирования и запуска баллистических ракет, в том числе моделей «Гадр».
Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана в конце февраля.
Израильские военные атаковали исследовательский центр Минзадехи близ Тегерана.
ВВС Ирана разбомбили американские военные базы в Персидском заливе.