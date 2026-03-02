В Дубае прогремели три взрыва

Tекст: Ольга Иванова

В Дубае снова были слышны звуки взрывов – как сообщает корреспондент РИА «Новости», в ночь на 2 марта было зафиксировано три мощных взрыва. Сразу после этого, по данным агентства, прозвучала серия более слабых хлопков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рядом с отелем Fairmont The Palm в Дубае упала ракета, что вызвало сильный пожар и густой столб дыма.

В Дубае произошли несколько взрывов, один из которых закончился пожаром в жилом районе Palm Jumeirah.

Подруга основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова опубликовала видео после ракетного удара, когда обломки ракеты упали в жилом районе Пальма.



