Сальдо сообщил о гибели активистки МГЕР при атаке ВСУ в Херсонской области
Террористическая атака ВСУ на Херсонскую область убила активистку «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) Веронику Вельмамедову, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
«Вероника приехала в Херсонскую область ещё в 2023 году добровольцем в составе «Педагогического десанта». Работала учителем в селе Железный Порт, дети её любили и ценили. Завершив волонтёрскую миссию, осталась жить и трудиться у нас», –написал о ней Сальдо.
Губернатор отметил неравнодушие Вероники, стремление помогать людям с душой и способность быстро стать «своей среди жителей Херсонщины». Сальдо выразил соболезнования родным и близким девушки.
