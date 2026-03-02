  • Новость часаБорт МЧС вылетел из Египта с эвакуированными из Израиля россиянами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Предательство помогло США убить иранского лидера
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана
    Иранские СМИ сообщили об уничтожении шести офицеров ЦРУ в ОАЭ
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»
    Опровергнута гибель экс-президента Ирана Ахмадинежада
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    8 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    20 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания – ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    16 комментариев
    2 марта 2026, 00:40 • Новости дня

    Сальдо сообщил о гибели активистки МГЕР при атаке ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Террористическая атака ВСУ на Херсонскую область убила активистку «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) Веронику Вельмамедову, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Вероника приехала в Херсонскую область ещё в 2023 году добровольцем в составе «Педагогического десанта». Работала учителем в селе Железный Порт, дети её любили и ценили. Завершив волонтёрскую миссию, осталась жить и трудиться у нас», –написал о ней Сальдо.

    Губернатор отметил неравнодушие Вероники, стремление помогать людям с душой и способность быстро стать «своей среди жителей Херсонщины». Сальдо выразил соболезнования родным и близким девушки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил, что город Херсон останется столицей региона, никакого переноса в другой город не планируется. В Херсонской области двое жителей погибли при подрыве на минах. ВСУ атаковали беспилотниками центр соцобслуживания в Херсонской области.


    1 марта 2026, 07:57 • Новости дня
    Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом
    Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Командир 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ, ответственный за удары по инфраструктуре Белгорода, скрылся на западе Украины, сообщили представители российских силовых структур.

    «Ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода (в ночь с 26 на 27 февраля) взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ. Приказ был отдан комбригом А.А. Поповым», – сообщил источник РИА «Новости».

    После совершения нападения Попов скрылся в городе Дрогобыч Львовской области. По данным силовых структур, он попытался избежать ответственности за совершенное военное преступление.

    В период с 26 по 27 февраля атакам ВСУ подверглись 38 населенных пунктов в 15 муниципалитетах Белгородской области. Было выпущено 12 боеприпасов и зафиксированы атаки 153 беспилотников, из которых 68 были перехвачены. В результате обстрелов пострадали три мирных жителя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова выразила удивление по поводу сочувствия мировой общественности японской обезьянке при игнорировании страданий детей от действий киевского режима. Дипломат озвучила статистику жертв среди несовершеннолетних с 2014 года. Она также назвала убийства детей и стариков обыденным делом для Киева.

    В Москве представили доклад о преступлениях Киева против пожилых людей.

    Комментарии (5)
    1 марта 2026, 06:13 • Новости дня
    Эксперт Леонова напомнила, у кого есть право парковать авто во дворе дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Владельцы квартир во многоквартирных домах могут свободно парковать автомобили на придомовой территории, если не установлены дополнительные ограничения, отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

    Она пояснила: если во дворе не установлен шлагбаум, то припарковать автомобиль могут и автовладельцы, не являющиеся собственниками квартир, при наличии свободных мест.

    Однако по решению общего собрания жильцов может быть принято решение об установке шлагбаума для защиты интересов собственников. В этом случае въезд несобственникам может быть запрещен, но запрет для собственников невозможен ни при каких обстоятельствах, подчеркнула Леонова в беседе с агентством «Прайм».

    Специалист пояснила, что земельный участок под многоквартирным домом находится в общей долевой собственности всех владельцев квартир. Каждый собственник имеет право пользоваться общим имуществом, включая дворовую территорию и парковочные места.

    Все парковочные места на придомовой территории считаются общими, закрепить конкретное место за собой невозможно – автомобиль ставится на свободное место. Приобрести можно лишь место на подземной парковке, поскольку оно считается отдельным объектом недвижимости.

    «По правилам нельзя парковать автомобиль на газоне. Даже если вы собственник квартиры и припарковались на газоне, который находится на общедомовой территории, за это грозит штраф. То есть, наличие права собственности на квартиру в многоквартирном доме не дает право нарушать общие правила парковки», – напомнила она.

    Кроме того, нельзя создавать препятствия для вывоза мусора или блокировать выезд другим автомобилям.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, автоэксперт рассказал, что делать при повреждении автомобиля коммунальщиками. Эксперты сообщили о снижении стоимости ОСАГО с 1 апреля при отсутствии аварий. Автоэксперт рассказал, как нейросети изменят дорожное движение в Москве.


    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 07:12 • Новости дня
    Минобороны доложило о 27 сбитых за ночь дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в канале мессенджера Max представило сводку о 27 сбитых силами ПВО за ночь дронов ВСУ над шестью регионами России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что восемь дронов были сбиты над Брянской областью, по семь БПЛА уничтожены над Белгородской и Курской областями, еще по два беспилотника нейтрализовали над Тульской и Орловской областями и один дрон сбили над Ростовской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу средства ПВО сбили 97 украинских беспилотников над страной. Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 05:15 • Новости дня
    Стали известны самые щедрые западные спонсоры Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    За последние четыре года крупнейшими донорами украинского бюджета стали страны ЕС, США и Международный валютный фонд, предоставившие десятки миллиардов долларов поддержки.

    Общий объем финансирования бюджета Украины западными странами и институтами за последние четыре года составил 171,4 млрд долларов, подсчитало РИА «Новости» по данным украинского Минфина.

    Основная часть помощи выдавалась странами ЕС, которые с февраля 2022 года по февраль 2026 года направили в Киев 88,9 млрд долларов, включая 56,9 млрд долларов прямого финансирования и около 32 млрд долларов в виде кредитов за счет доходов от замороженных российских активов.

    США за этот период выделили 30,2 млрд долларов в виде прямой поддержки украинского бюджета и еще 1 млрд долларов предоставили в форме кредита под доходы от российских активов.

    Международный валютный фонд занял третью позицию среди доноров с суммой 13,4 млрд долларов.

    Япония оказала совокупную помощь на 12 млрд долларов, а Канада направила 9 млрд долларов на поддержку бюджета Украины. Кроме того, Всемирный банк и Британия предоставили по 6 млрд долларов каждая.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экономист Иван Лизан отметил, что просрочка Украиной платежа МВФ не повлечет для страны серьезных последствий из-за политической поддержки со стороны Запада. Страны НАТО потратили 126 млрд евро на помощь Украине. При этом в Министерстве социальной политики Украины исчезли 500 тыс. долларов Всемирного банка.

    Комментарии (2)
    1 марта 2026, 03:55 • Новости дня
    В России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов

    Tекст: Катерина Туманова

    В России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, теперь основная информация должна размещаться только на русском языке кириллицей.

    «Информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, должна быть выполнена на русском языке, как государственном языке Российской Федерации, а случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации может быть выполнена также на государственных языках республик (или) иных языках народов Российской Федерации», – говорится в законе, поправки в которых представлены на портале правовых актов.

    В документе подчеркивается, что такие правила теперь обязательны для всех вывесок, информационных табличек и названий жилых комплексов.

    Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что с 1 марта все указанные информационные носители должны оформляться кириллицей. За нарушение этого требования законом предусмотрены штрафы, напоминает РИА «Новости».

    Кошелев уточнил, что иностранные слова могут присутствовать только под русским текстом и меньшим шрифтом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России вступил в силу закон о защите русского языка. Госдума приняла закон о запрете англицизмов на вывесках и в названиях ЖК. В Петербурге предложили взять под защиту шаверму и поребрик.

    Газета ВЗГЛЯД составила путеводитель по обновлениям марта «Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц».


    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 02:55 • Новости дня
    Военный эксперт назвал самый успешный участок фронта для ВС России за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Наиболее результативные наступательные действия российской армии за неделю отмечены в районе стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, именно в этом районе было уничтожено наибольшее количество военной техники украинских боевиков, а также был занят ряд населенных пунктов и расширена зона контроля.

    Марочко отметил, что эти успехи связаны с действиями группировок «Центр» и «Восток».

     «Самым успешным участком фронта за истекшую неделю у армии России по-прежнему остается стык ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей», –  заявил он ТАСС.

    Особое внимание эксперт уделил гуляйпольскому направлению, где российские подразделения заняли значительную территорию и продолжают продвижение на запад.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. Российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

    Кроме того, российские войска освободили Графское в Харьковской области. До этого они освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 05:30 • Новости дня
    Марочко рассказал, к чему ведет освобождение Краснознаменки

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение Краснознаменки (украинское название Беляковка) в Днепропетровской области открывает возможности для формирования буферной зоны на границе с ДНР, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить: наши бойцы, освободив Краснознаменку, преодолели водную преграду и сейчас могут накапливать силы и средства для того, чтобы сформировать буферную зону на стыке Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью», – заявил он ТАСС.

    Российские войска 27 февраля освободили Краснознаменку в Днепропетровской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бойцы ВС России освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях. Кроме того, российские войска освободили  Графское в Харьковской области. До этого они освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Военный эксперт назвал самый успешный участок фронта для ВС России за неделю.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 07:33 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили «Искандером-М» палаточный лагерь ВСУ близ Малиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    На Харьковском направлении российские военнослужащие группировки войск «Север» сломили упорное сопротивление националистов и продвинулись дальше, уничтожив палаточный лагерь в центре подготовки ВСУ.

    «Нанесен удар «Искандером-М» по палаточному лагерю в центре подготовки 225 ошп в районе Малиновки. Точные потери противника на доразведке, однако материалы радиоэфира показывают, что были уничтожены десятки единиц техники и свыше 200 человек личного состава», – сообщили бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Волчанских Хуторах и окрестностях села штурмовики зачистили более 30 домовладений, продвинувшись на 350 метров. Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе 127 отмбр ВСУ в лесных массивах восточнее Избицкого.

    На Хатненском участке фронта штурм-группы мотострелков продолжили зачистку прилегающих лесных массивов в районе Чугуновки и Двуречанского, продвинувшись до 300 метров. На Липцовском участке фронта артиллерия и расчеты FPV ГВ «Север» уничтожали средства РЭР и автомобильную технику в Липцах и его окрестностях.

    Около Кочеток (Чугуевский район, Харьковская область) разведка вскрыла местоположение американской РСЗО, наносившей удары по гражданской инфраструктуре Белгорода, ОТРК «Искандер» уничтожил цель.

    Штурмовые группы «Северян» на Сумском направлении в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на семи участках, в Краснопольском на четырех и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 900 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 90 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, военный эксперт назвал самый успешный участок фронта для ВС России за неделю. Российские войска 27 февраля освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. Марочко рассказал, к чему ведет освобождение Краснознаменки.


    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 04:45 • Новости дня
    Сенатор Волошин назвал переименования районов Донбасса беспомощностью Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор от ДНР Александр Волошин прокомментировал инициативу Киева о переименовании районов Донецка, Луганска, Макеевки и Горловки, отметив символичность этого явления.

    Украинские власти объявили о переименовании 15 районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке. Эти территории Киев считает своими, но фактически их не  контролирует. О киевской инициативе стало известно из сообщения издания «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на активиста Павла Островского.

    По мнению Киева, в Донецке Буденновский район должен называться Богодуховским, Ворошиловский – Юзовским, а Калининский – Калиновским.

    Сенатор от ДНР Александр Волошин в беседе назвал подобные действия примером «декоммунизационного новояза», подчеркнув, что новые топонимы далеки от исторической реальности.

    «Киевский режим продолжает бороться с фантомными болями в виде безвозвратных потерь территорий единственно доступными для него методами. Придуманные названия представляют собой прекрасный образец киевского декоммунизационного новояза, который имеет слабое отношение к реально существовавшим на протяжении истории топонимам. Выглядит это весьма комично и говорит о тотальной беспомощности нынешних властей Украины», – заявил Волошин РИА «Новости».

    Сенатор подчеркнул, что позиция России остается неизменной: армия идет к полному освобождению Донбасса, и переименования украинских властей не имеют значения.

    Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, Киев захотел убрать связанные с «имперскими» поэтами Лермонтовым и Державиным объекты. Захарова назвала чиновников Украины вурдалаками за смену исторических названий. Верховная рада одобрила переименование копейки в «шаг» на Украине.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    Экс-генпрокурор Скуратов заявил о возможности возобновления дела Листьева

    Tекст: Катерина Туманова

    Основания для возобновления расследования убийства Владислава Листьева сохраняются до сих пор, однако требуется появление новых данных или информации, заявил в годовщину гибели журналиста бывший генпрокурор России Юрий Скуратов.

    «Основания для возобновления расследования убийства журналиста Владислава Листьева есть и сейчас, но нужны поводы, получение какой-то информации или обстановки, сложившейся по другим делам, например», – заявил он РИА «Новости».

    Скуратов добавил, если появится ценная информация, она может стать основанием для возобновления расследования дела.

    Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Расследование неоднократно приостанавливалось и возобновлялось после появления новых данных, однако до сих пор преступление остается нераскрытым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, признанный иноагентом, в 2018 году привел доводы, согласно которым убийство журналиста Владислава Листьева не совпадало с интересами бизнесмена Бориса Березовского.

    Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов  в 2025 году сообщил, что Борис Березовский мог предотвратить убийство тележурналиста Владислава Листьева, но не сделал этого из-за конфликта с ним.

    Эрнст рассказал, что вернулся на телевидение в память о Листьеве.


    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 03:10 • Новости дня
    Три мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ в Брянской области

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ атаковали дронами–камикадзе поселок Суземка Суземского района, в результате целенаправленного удара по движущемуся автомобилю ранены мирные жители, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «Первую помощь пострадавшим оказал командир сводного отряда полиции УМВД России по Брянской области Александр Васильевич Финогенов. Он оперативно эвакуировал раненых мирных жителей с территории, где была угроза повторной атаки с воздуха. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», – написал он.

    Богомаз уточнил, что автомобиль при атаке ВСУ поврежден.

    В тот же день, в субботу, еще один житель поселка Суземка получил ранения при атаке дрона ВСУ и был доставлен в больницу. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.

    Так же в течение дня были выявлены повреждения жилых домов и автомобилей в селах Брянской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу средства ПВО сбили 97 украинских беспилотников над страной. В среду в поселке Витемля Брянской области в результате атаки дронами-камикадзе пострадал подросток 14 лет. Мирный житель ранен при атаке ВСУ на село в Брянской области.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 04:20 • Новости дня
    Аферисты в новом амплуа стали представляться «антикоррупционным комитетом ЦБ»

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники испытывают новую схему обмана россиян, в которой представляются сотрудниками антикоррупционного комитета Центробанка, рассказали в правоохранительных органах.

    «Злоумышленники звонят россиянам и представляются сотрудниками антикоррупционного комитета Центрального банка России», – сообщил источник РИА «Новости».

    В этой схеме мошенники убеждают россиян в том, что их деньги на банковских счетах якобы в опасности, поэтому их необходимо передать курьеру. Далее разговор развивается по привычной схеме с запугиваниями и призывами отдать деньги для хранения в «безопасном месте» или на «безопасном счете».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в 2026 году. Психолог предупредила об аферистах в образе одинокого романтика. Мошенники стали представляться в мессенджерах соседями с просьбой сказать код. Аферисты стали представляться судебными приставами и требовать оплатить штраф.


    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 22:23 • Новости дня
    Москалькова: Часть эвакуированных с Украины захотела получить гражданство России

    Москалькова: Часть эвакуированных с Украины захотела стать гражданами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторые из спасенных российскими военными граждан Украины выразили намерение официально оформить гражданство и остаться в России, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Москалькова рассказала, что в декабре 2025 года российские военные эвакуировали из зоны боевых действий 46 граждан Украины. Из этого числа 17 человек уже вернулись домой, а остальные размещены во временных пунктах на территории России.

    «Эта группа людей, она как бы делится на две категории. Первая, которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение», – уточнила она в беседе с РИА «Новости».

    Оставшиеся граждане Украины хотят вернуться на родину, но намерены сделать это после завершения спецоперации и при условии гарантии собственной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москалькова передала Украине список политзаключенных, а также назвала недопустимым условие Киева по обмену жителей Курской области. Омбудсмен опровергла использование Россией украинцев как заложников.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 23:02 • Новости дня
    В Совфеде выступление Небензи в СБ ООН по Ирану назвали «жестким и четким»

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступление постпреда России при ООН Василия Небензи на экстренном заседании Совета Безопасности по эскалации на Ближнем Востоке было чётким и жёстким, считает глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

    «Ночное выступление на заседании Совета Безопасности ООН Василия Небензи об эскалации на Ближнем Востоке было чётким и жёстким. Была подчёркнута недопустимость нацеленности военных ударов на ликвидацию высшего политического руководства стран», – отметил он в Telegram-канале.

    Карасин назвал необоснованными обвинения в адрес Ирана в стремлении к обретению ядерного оружия, так как Иран готов был договариваться по этому вопросу. Он напомнил, что курирующий тему гендиректор МАГАТЭ никогда не говорил о стремлении республики к разработке собственного ядерного оружия.

    «В выступлении прозвучало требование к США и Израилю немедленно прекратить агрессивные действия и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию на основе международного права. Подчёркнуто, что Москва готова содействовать такой работе», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    39 комментариев

    Напомним, Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представители Ирана и США обменялись колкостями на заседании СБ ООН. Постпред США при ООН попытался обвинить Иран в покушении на Трампа. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании по эскалации на Ближнем Востоке назвал атаку США и Израиля на страну военным преступлением, а попытки оправдать его безосновательными и лишенными правовой базы.

    Комментарии (2)
    1 марта 2026, 22:48 • Новости дня
    Группа граждан России эвакуирована из Ирана в Азербайджан

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа российских граждан была эвакуирована из Ирана в Азербайджан на фоне авиаударов по стране США и Израиля, сообщили в азербайджанской государственной погранслужбе.

    «Процесс эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля по территории Исламской Республики Иран продолжается через погранично-пропускной пункт «Астара». Чуть ранее была эвакуирована группа из порядка 15 россиян», – сообщили РИА «Новости» в Государственной пограничной службе республики.

    Позже агентство APA передало, что через Астаринский погранично-таможенный пункт обеспечен проход 35 граждан России на территорию Азербайджана.

    Один из эвакуированных, Александр Давыдов, рассказал, что находился в Иране по работе.

    «На иранской стороне ничего не увидели. Перешли границу. Азербайджан нас хорошо приняли: дали горячий чай и сладости. За это благодарны», – сказал он.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    39 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дубае образовались километровые очереди из выезжающих автомобилей. Посольство сообщило, что россияне не пострадали после атаки беспилотников на Бахрейн. Очевидцы сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае. Иран ранее атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели
    Тегеран заявил о 560 жертвах США после ударов Ирана
    При атаке дронов ВСУ на Новороссийск пострадал человек и повреждены дома
    КСИР сообщил о переходе ударов по США и Израилю на новый этап
    Пентагон опроверг попадание иранских ракет по авианосцу «Авраам Линкольн»
    Певица Лобода в Дубае спряталась от ракетной атаки на подземной парковке
    Царукян устроил массовую драку после победы на турнире UFC

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией

    Европейский континент, как конь Боливар, не выдержит двух сверхдержав, и по итогам конфликта вокруг Украины останется только одна – либо Россия, либо Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав готовиться к мировой войне. Но при этом умолчал о своей личной ответственности за грядущую катастрофу Европы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации