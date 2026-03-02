Сальдо сообщил о гибели активистки МГЕР при атаке ВСУ в Херсонской области

Эксперт Леонова напомнила, у кого есть право парковать авто во дворе дома

Tекст: Катерина Туманова

Она пояснила: если во дворе не установлен шлагбаум, то припарковать автомобиль могут и автовладельцы, не являющиеся собственниками квартир, при наличии свободных мест.

Однако по решению общего собрания жильцов может быть принято решение об установке шлагбаума для защиты интересов собственников. В этом случае въезд несобственникам может быть запрещен, но запрет для собственников невозможен ни при каких обстоятельствах, подчеркнула Леонова в беседе с агентством «Прайм».

Специалист пояснила, что земельный участок под многоквартирным домом находится в общей долевой собственности всех владельцев квартир. Каждый собственник имеет право пользоваться общим имуществом, включая дворовую территорию и парковочные места.

Все парковочные места на придомовой территории считаются общими, закрепить конкретное место за собой невозможно – автомобиль ставится на свободное место. Приобрести можно лишь место на подземной парковке, поскольку оно считается отдельным объектом недвижимости.

«По правилам нельзя парковать автомобиль на газоне. Даже если вы собственник квартиры и припарковались на газоне, который находится на общедомовой территории, за это грозит штраф. То есть, наличие права собственности на квартиру в многоквартирном доме не дает право нарушать общие правила парковки», – напомнила она.

Кроме того, нельзя создавать препятствия для вывоза мусора или блокировать выезд другим автомобилям.

