Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.
Представители Ирана и США обменялись колкостями на заседании СБ ООН
На экстренном заседании СБ ООН в связи с эскалацией на Ближнем Востоке постоянные представители Ирана и США при организации обменялись едкими замечаниями из-за неприемлемых обвинений друг друга.
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал атаку США и Израиля на страну военным преступлением, указав на безосновательность и отсутствие правовой базы при попытках оправдать эти действия якобы защитой от вечно угрожавшего США Ирана.
«Военная агрессия, осуществляемая Соединенными Штатами и Израилем, не удовлетворяет ни одному из критериев законной самообороны», – приводит слова постпреда Ирана РИА «Новости».
Кроме того, Иран потребовал гарантий и материального и морального возмещения за нападение на страну от США и Израиля.
Когда слово взял постпред США при ООН Майк Уолтц, он сразу же перешел на вызывающий тон.
«Я хотел бы воспользоваться своим правом ответить так называемому представителю иранского режима. Соединенные Штаты решительно отвергают это нелепое и, откровенно говоря, фарсовое утверждение о том, что действия США противоречат международному праву», – заявил американский дипломат.
«Я советую вам, представитель США, быть вежливым. Это было бы лучше для вас и для страны, которую вы представляете», – цитирует ответ Иравани ТАСС.
На это Уолтц заявив, что «не намерен удостаивать это еще одним ответом» и продолжил зачитывать речь по теме атак на Иран.
