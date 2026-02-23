  • Новость часаСилы ПВО сбили 152 украинских беспилотника над регионами России ночью
    Мерц решил возглавить Европу военным путем
    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»
    Песков раскрыл ответ России в случае размещения ЯО в Эстонии
    Лондон пообещал первым отправить войска на Украину
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    Британский аналитик Меркурис объяснил грубость Зеленского
    Дмитриев назвал фото с арестом принца Эндрю в Лувре концом британской короны
    Результат Непряевой на Олимпиаде аннулировали из-за чужих лыж
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    29 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    23 февраля 2026, 09:45 • Справки

    Что подарить на 23 февраля 2026 сегодня: идеи мужу, папе и начальнику

    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сегодня, 23 февраля, тысячи женщин задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    Что подарить мужу на 23 февраля: идеи, которые действительно радуют

    Муж – самый близкий человек, и подарок для него хочется выбрать особенно тщательно. Хорошая новость: вариантов множество – от романтичных до сугубо практичных.

    Практичные подарки для повседневной жизни. Мужчины ценят вещи, которые приносят реальную пользу. Обратите внимание на качественные аксессуары: кожаный ремень, портмоне, визитницу или запонки. Если муж много времени проводит за рулем, отличным подарком станет автомобильный органайзер, видеорегистратор или хороший набор инструментов. Для тех, кто работает в офисе, пригодится термокружка с подогревом, стильный ежедневник или док-станция для гаджетов.

    Романтические и персональные подарки. Не стоит думать, что мужчины не любят сентиментальности. Именной брелок, гравировка на любимом аксессуаре, фотосессия для двоих или совместное путешествие на выходные – такие подарки запоминаются надолго. Можно заказать портрет по фотографии или сделать фотокнигу с самыми яркими моментами вашей жизни.

    Подарки для хобби. Лучший способ порадовать человека – поддержать его увлечение. Рыбаку пригодятся новые снасти, охотнику – термос или удобный рюкзак, любителю активного отдыха – спортивная бутылка, фитнес-браслет или абонемент в бассейн. Если муж увлекается готовкой, подарите книгу рецептов, набор для барбекю или качественную посуду.

    Впечатления вместо вещей. Иногда лучший подарок – это эмоции. Сертификат на полет в аэротрубе, билеты на концерт любимой группы, мастер-класс по управлению яхтой или просто романтический ужин в ресторане – вариантов масса. Главное – знать, о чем он давно мечтает.

    Бюджетные идеи. Если финансы ограничены, это не повод дарить носки. Хороший чай или кофе в подарочной упаковке, необычный ежедневник, настольная игра для двоих, бутылка хорошего виски или вина – такие подарки смотрятся достойно и не бьют по карману.

    Что подарить отцу на 23 февраля: классические и современные варианты

    Папа – человек, который оценит заботу и внимание больше, чем стоимость подарка. Главное – показать, что вы помните о его интересах.

    Полезные подарки для дома и здоровья. Мужчинам старшего возраста особенно важны вещи, которые заботятся о здоровье: тонометр, массажер для спины или ног, ортопедическая подушка, увлажнитель воздуха. Также отличным вариантом станут домашние тапочки из натуральной шерсти, теплый халат или плед.

    Подарки для отдыха и дачи. Если у папы есть дача или он любит проводить время на природе, присмотритесь к садовому инвентарю, набору шампуров, мангалу-сборке, гамаку или садовым качелям. Для любителей бани отличным подарком станет набор веников, термометр или ароматные масла.

    Эмоциональные и семейные подарки. Папы очень трепетно относятся к подаркам, сделанным руками детей или внуков. Рисунок, открытка, совместный ужин, приготовленный специально для него, или билеты на футбольный матч, куда вы пойдете вместе – такие моменты остаются в памяти навсегда.

    Недорогие, но душевные варианты. Хороший термос, фляжка для воды, набор меда, календарь с семейными фотографиями, подписка на любимый журнал или газету – все это порадует папу не меньше дорогих подарков.

    Что подарить начальнику на 23 февраля: деловые и уместные подарки

    Выбор подарка для руководителя – дело ответственное. Здесь важно соблюсти субординацию и не переходить грань личного.

    Нейтральные корпоративные подарки. Самый безопасный вариант – вещи, которые подходят любому мужчине независимо от возраста и статуса: ежедневник, ручка премиум-класса, настольный органайзер, флешка в необычном дизайне, подставка под телефон или кружка с логотипом компании.

    Статусные подарки. Если позволяют корпоративные правила, можно подарить что-то более солидное: кожаную папку для бумаг, портфель, визитницу, набор для виски (бокалы и бутылка хорошего напитка), настольные часы или метеостанцию.

    Коллективные подарки от отдела. Обычно принято скидываться всем отделом и дарить что-то более значимое. Это может быть сертификат в магазин электроники, дорогой алкоголь, подарочная корзина с элитными продуктами или даже небольшой гаджет (портативная колонка, умная розетка).

    Чего лучше избегать. Не стоит дарить начальнику слишком личные вещи: парфюм, одежду, средства для бритья, нижнее белье. Это может поставить его в неловкое положение. Также избегайте откровенно дешевых или некачественных подарков.

    Универсальные подарки на 23 февраля, которые подходят почти всем

    Есть категория подарков, которые нравятся большинству мужчин независимо от возраста и статуса. Вот беспроигрышные варианты:

    Аксессуары. Ремни, кошельки, запонки, зажимы для галстука, обложки для документов, чехлы для очков – все это всегда актуально.

    Техника и гаджеты. Портативные зарядные устройства, беспроводные наушники, умные колонки, фитнес-браслеты, электронные книги, внешние аккумуляторы, power bank.

    Гастрономические наборы. Наборы с разными видами чая, кофе, меда, сыров, колбас, сладостей или консервов. Главное – выбирать качественные продукты.

    Сертификаты. Подарочные карты в магазины электроники, спортивных товаров, книжные магазины или на различные впечатления (квесты, экстремальные развлечения, спа) дают возможность человеку выбрать то, что нужно именно ему.

    Идеи подарков по бюджету

    Недорогие подарки (до 1 тыс. рублей). Кружка с оригинальным принтом, термокружка, флешка, настольная игра, хороший чай или кофе в жестяной банке, ежедневник, брелок, набор для шашлыка, фонарик.

    Средний сегмент (до 3 тыс. рублей). Беспроводная мышь или клавиатура, портативная колонка, термос, фитнес-браслет, бутылка хорошего алкоголя, книга подарочного издания, набор инструментов.

    Дорогие подарки (премиум). Электронная книга, планшет, умные часы, кожаный портфель, ювелирное изделие, дорогой парфюм, сертификат на путешествие.

    Оригинальные подарки на 23 февраля: нестандартные идеи

    Если хочется удивить, выбирайте нестандартные варианты. Можно заказать звезду на небе и назвать ее именем мужа или папы, подарить именную карту звездного неба, сделать гравировку на зажигалке или фляжке, заказать шарж по фотографии, подарить набор для самогоноварения или пивоварения, организовать экстремальный заезд на квадроциклах или мастер-класс по управлению дроном.

    Что не стоит дарить на 23 февраля: частые ошибки

    Чтобы подарок не разочаровал, избегайте банальностей: носки, пена для бритья, дешевые одеколоны, гель для душа (если это не часть большого набора) – все это давно стало приметой плохого вкуса. Не стоит дарить слишком личные вещи, если вы не уверены, что они нужны. И главное – избегайте подарков «для галочки», купленных в спешке, без души.

    Подарки своими руками: быстрые идеи, если осталось мало времени

    Если времени на походы по магазинам нет, а поздравить хочется, на помощь приходят handmade-идеи. Испеките пирог или печенье в виде цифр «23», соберите корзину с его любимыми продуктами и напитками, сделайте коллаж из совместных фотографий, напишите стихи или просто красивое поздравление от руки. Иногда искренние слова значат больше любого, даже самого дорогого подарка.

    Как выбрать подарок на 23 февраля: быстрый чек-лист

    Чтобы не ошибиться, ответьте себе на несколько вопросов:

    • Кому дарите? (статус отношений)

    • Сколько лет человеку?

    • Какие у него интересы и хобби?

    • Какой бюджет?

    • Что он сам любит получать в подарок?

    Главное: что дарить мужчине на 23 февраля – основные идеи кратко

    Выбор подарка к Дню защитника Отечества не должен превращаться в стресс. Главное – отталкиваться от личности получателя и ваших с ним отношений. Вот краткий гид по лучшим решениям:

    • Мужу – практичные вещи для повседневной жизни (ремень, портмоне, автомобильные аксессуары), подарки для хобби (рыбалка, спорт, готовка) или романтические сюрпризы (фотосессия, совместное путешествие, гравировка). Если бюджет ограничен – хороший чай, настольная игра или бутылка качественного напитка.

    • Папе – забота о здоровье (тонометр, массажер, ортопедическая подушка), подарки для дачи и отдыха (мангал, гамак, садовый инвентарь) или душевные семейные сюрпризы (совместный ужин, билеты на футбол, фотоколлаж).

    • Начальнику – нейтральные деловые подарки: ежедневник, ручка, визитница, настольные часы, папка для бумаг или подарочный набор чая и кофе. Лучше коллективный подарок от всего отдела.

    • Универсальные варианты, которые подходят почти всем: сертификаты в магазины, портативные зарядные устройства, беспроводные наушники, качественные аксессуары (ремень, кошелек), гастрономические наборы, хороший алкоголь.

    • Если «у него все есть» – дарите эмоции: билеты на концерт, сертификат на экстремальные развлечения, мастер-класс по увлечению, романтическое путешествие или персонализированный подарок с историей (фотокнига, портрет, именная гравировка).

    Главное правило на любой бюджет: подарок должен быть выбран с вниманием и душой. Тогда даже недорогая вещь станет по-настоящему ценной.

