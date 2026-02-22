  • Новость часаРосавиация ввела ограничения на полеты в Шереметьево
    22 февраля 2026, 19:30 • Справки

    Великий пост 2026 начинается 23 февраля: Чистый понедельник и правила первой недели

    Великий пост 2026 начинается 23 февраля: Чистый понедельник и правила первой недели
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля – в Чистый понедельник – и продлится до 11 апреля включительно. Первая неделя поста считается самой строгой и духовно насыщенной: в храмах читают Великий покаянный канон Андрея Критского, верующие усиливают молитву и ограничивают питание. Рассказываем, какие даты приходятся на первую седмицу, что можно и нельзя делать, как соблюдается пост по уставу и какие послабления допускаются.

    Когда начинается и сколько длится Великий пост в 2026 году

    Великий пост в 2026 году начинается 23 февраля (Чистый понедельник) и завершается 11 апреля (Великая суббота). Пасха в этом году выпадает на 12 апреля. Общая продолжительность поста составляет 48 дней.

    Важно понимать различие между двумя основными периодами. Первые 40 дней называются Святой Четыредесятницей – они установлены в память о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне. Затем следует Страстная седмица (с 6 по 11 апреля 2026 года) – неделя воспоминаний о последних днях земной жизни Спасителя, Его страданиях и распятии. Каждый из этих периодов имеет свои богослужебные особенности, но оба требуют от верующих особого молитвенного настроя и воздержания.

    Чистый понедельник 2026 года: дата и значение первого дня поста

    В 2026 году Чистый понедельник приходится на 23 февраля, и эта дата совпадает с государственным праздником – Днем защитника Отечества. Такое совпадение случается нечасто, и для верующих оно означает необходимость особо внимательно отнестись к совмещению торжества и строгого начала поста.

    Чистый понедельник – это народное название первого дня Великого поста. В богослужебных книгах он именуется просто понедельником первой седмицы Великого поста. В этот день начинается Четыредесятница, и верующие вступают в период сугубого покаяния и молитвы. Накануне, в Прощеное воскресенье, в храмах совершается чин прощения, и Чистый понедельник становится естественным продолжением этого примирения – временем, когда очищение души должно подкрепляться очищением тела и мыслей.

    Важно не путать Чистый понедельник с Великим понедельником Страстной недели. Великий понедельник в 2026 году выпадает на 6 апреля и имеет совершенно иное богослужебное содержание, посвященное воспоминаниям последних дней земной жизни Христа.

    Первая неделя Великого поста 2026: даты по дням

    Первая седмица поста имеет четкую структуру, каждый день которой наполнен особым духовным смыслом:

    • 23 февраля (понедельник) – Чистый понедельник. Начало поста, день особенно строгого воздержания. Вечером в храмах начинается чтение Великого покаянного канона Андрея Критского.

    • 24 февраля (вторник). Продолжение строгого поста. Вечером снова читается канон Андрея Критского.

    • 25 февраля (среда). День, когда впервые совершается Литургия Преждеосвященных Даров. Вечером – третья часть канона Андрея Критского.

    • 26 февраля (четверг). Четвертый и последний день чтения Великого канона в составе великопостного повечерия.

    • 27 февраля (пятница). Литургия Преждеосвященных Даров. День строгого поста и молитвы.

    • 28 февраля (суббота). Поминовение усопших. В этот день ослабляется строгость поста – разрешается горячая пища с маслом.

    • 1 марта (воскресенье). Неделя Торжества Православия – праздник в честь восстановления почитания икон в Византии. Первое воскресенье Великого поста, которое отмечается особо торжественным богослужением.

    Какие богослужения совершаются в первую неделю поста

    Первая седмица отличается особой насыщенностью богослужений, которые помогают верующему настроиться на покаянный лад. С понедельника по четверг вечером совершается великое повечерие с чтением Великого покаянного канона Андрея Критского. Этот канон – удивительное по глубине поэтическое и богословское произведение, которое читается по частям и настраивает душу на осознание своих грехов и стремление к Богу.

    В среду и пятницу первой недели впервые после начала поста совершается Литургия Преждеосвященных Даров – особое богослужение, за которым верующие причащаются Святых Даров, освященных заранее на предыдущей полной литургии. Эта служба отличается особым покаянным настроем и совершается только в Великий пост.

    На протяжении всей седмицы, как и во все дни поста, в храмах читается молитва Ефрема Сирина с земными поклонами. Эта короткая молитва «Господи и Владыко живота моего…» становится лейтмотивом всего великопостного периода.

    Завершается первая неделя Торжеством Православия – 1 марта 2026 года. В этот день церковь вспоминает победу над иконоборчеством и утверждает истину почитания святых икон.

    Что можно и нельзя делать в Чистый понедельник 23 февраля 2026 года

    Чистый понедельник – день особого настроя, и церковь дает верующим ясные рекомендации о том, как провести его с пользой для души.

    Рекомендуется в этот день обязательно посетить богослужение. Тем, кто не может быть в храме вечером, стоит прочитать канон Андрея Критского дома или уделить время усиленной молитве. Хорошо начать пост с примирения с близкими и осознанного настроя на предстоящий период воздержания. В народной традиции также принято наводить порядок в доме, символически очищая жилище после Масленицы, но это не должно подменять собой духовную работу.

    Не рекомендуется в Чистый понедельник устраивать шумные застолья и продолжать масленичные гуляния. Алкоголь в этот день исключается полностью, как и скоромная пища. Важно избегать ссор и раздражения, помня, что пост начинается с мира в душе. Церковь не угрожает «карой» за нарушение этих правил, но напоминает, что пост установлен для духовной пользы человека, и сознательное его соблюдение помогает достичь большего внутреннего сосредоточения.

    Почему нельзя доедать блины в Чистый понедельник

    Вопрос о том, можно ли доедать оставшиеся с Масленицы блины в Чистый понедельник, возникает у многих. С церковной точки зрения ответ однозначен: пост начался, и скоромная пища (в том числе блины на молоке и яйцах) уже не допускается.

    Дело здесь не в магическом запрете и не в страхе «что будет, если съесть блин». Смысл в другом: Масленица завершена, и начался качественно иной период церковного года – время покаяния и воздержания. Оставлять остатки праздничной пищи на первый день поста – значит стирать границу между весельем и духовной трезвостью. Верующий человек осознанно вступает в пост, и первый шаг – это полный отказ от того, что было позволено накануне. Остатки скоромной пищи принято убирать или отдавать, но не доедать самим.

    Что можно есть в первую неделю Великого поста

    По монастырскому уставу первая неделя поста – самая строгая в отношении питания. Однако важно понимать: этот устав обязателен прежде всего для монашествующих, а миряне согласуют меру своего поста с духовником, исходя из состояния здоровья, образа жизни и обстоятельств.

    По уставу питание в первую седмицу распределяется так:

    • Чистый понедельник (23 февраля). Рекомендуется полное воздержание от пищи. Это самая строгая практика, которой следуют далеко не все миряне. Те, кому такое воздержание не по силам, могут принять пищу во второй половине дня, но обязательно постную.

    • Вторник, среда, четверг, пятница (24–27 февраля). В эти дни предписывается сухоядение – употребление пищи без термической обработки и без растительного масла. Разрешены хлеб, сырые овощи и фрукты, орехи, сухофрукты, мед.

    • Суббота (28 февраля) и воскресенье (1 марта). В эти дни устав разрешает горячую пищу с растительным маслом. Можно есть вареные и тушеные овощи, каши на воде, грибы, а в субботу также допускается небольшое количество вина.

    Детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, пост в гастрономическом смысле может быть существенно ослаблен. Главное в посте – не диета, а молитва и добрые дела.

    Чем отличается первая неделя поста от остальных

    Первая седмица стоит особняком во всем великопостном периоде. Это время наиболее интенсивного вхождения в пост, когда человек перестраивается с привычного ритма жизни на покаянный лад.

    Богослужебно она выделяется чтением Великого канона Андрея Критского – самого длинного канона в церковной традиции. С понедельника по четверг он читается вечерами, и это создает особый настрой, которого нет в другие недели поста.

    Первая неделя – самая строгая по пищевому уставу. Если в последующие недели допускаются послабления (в некоторые дни разрешается рыба, а по субботам и воскресеньям – вино и масло), то первая седмица требует максимального воздержания.

    Кроме того, она завершается праздником Торжества Православия, который подводит итог первым дням поста и дает верующим духовную поддержку перед долгим великопутным путем.

    Главные правила первой недели Великого поста 2026 – кратко

    • Великий пост в 2026 году начинается 23 февраля (Чистый понедельник) и заканчивается 11 апреля. Пасха – 12 апреля.

    • Первая неделя – самая строгая как в богослужебном, так и в пищевом отношении.

    • Вечером 23–26 февраля в храмах читается Великий покаянный канон Андрея Критского. По возможности стоит посетить эти службы.

    • В среду и пятницу совершается Литургия Преждеосвященных Даров – особое великопостное богослужение.

    • Завершается первая седмица Торжеством Православия 1 марта 2026 года.

    • Питание по монастырскому уставу: понедельник – полное воздержание; вторник–пятница – сухоядение; суббота и воскресенье – горячая пища с маслом. Миряне согласуют меру поста с духовником.

    • Главное в пост – не диета, а молитва и покаяние. Послабления в пище допустимы, если это необходимо по состоянию здоровья.

