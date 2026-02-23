23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.14 комментариев
Силы ПВО отразили атаку 27 украинских дронов за три часа
В течение трех часов российские средства ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа, говорится в канале Max Минобороны
Операция по перехвату проходила с 12.00 до 15.00 по московскому времени.
«В период с 12.00 до 15.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – отметили в ведомстве.
По данным министерства, наибольшее количество дронов – 13 единиц – было сбито над Белгородской областью. Также пять беспилотников уничтожены над Азовским морем, четыре – над Краснодарским краем, по два – над Курской областью и Крымом, еще один – над Черным морем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за предыдущие четыре часа силы ПВО России сбили 34 украинских беспилотника.
А минувшей ночью силы ПВО сбили 152 украинских беспилотника над регионами России.