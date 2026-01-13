  • Новость часаТанкер Matilda подвергся атаке БПЛА у терминала КТК
    13 января 2026, 17:20 • Общество

    Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО

    Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Два отстоящих друг от друга примерно на 100 километров направления выглядят наиболее перспективными для продвижения российских войск в зоне СВО в 2026 году. О каких именно участках и городах идет речь, почему оба из них принципиально важны – и как операции в этих зонах будут отличаться тактически?

    Основной целью кампании 2026 года и, соответственно, направлениями наступлений ВС РФ остается полное освобождение Донбасса и Запорожской и Херсонской областей. Но стоит помнить, что наступление на основную агломерацию Славянск–Краматорск с трех сторон – это общая задача, а ее практическое воплощение и скорость зависят от складывающейся тактической обстановки на каждом из составляющих ее участков.

    Например, прямо сейчас после эффектного рывка к Святогорску минимальное приближение к агломерации составило до 15 км, но на фланге прорыва остается Красный Лиман, без зачистки которого дальнейшее продвижение к Славянску выглядит проблематичным. Требуется также зачистка значительного кармана чуть южнее, образовавшегося после не менее эффектного и быстрого освобождения Северска. Российское командование наверняка предпочтет выровнять фронт перед финальным приближением к хорошо укрепленному району.

    С другой стороны, отмечается положительная динамика в Константиновке и вообще на южном направлении этого концентрического охвата. В последние дни российские войска вышли к центральной части города с востока и приступили к боям за Новодмитровку, что в перспективе позволит разрезать оборону противника в Константиновке пополам.

    С юго-востока занят крупный круговой опорник ВСУ у Берестка. Также уже случившийся обход Клебан-быкского водохранилища с севера в скором времени приведет к выравниванию линии боевого соприкосновения и на южном участке охвата населенного пункта. Хотя стоит иметь в виду, что к северу от Константиновки по направлению к Славянско-Краматорской агломерации противник создал последовательные оборонительные линии вдоль трассы Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск и железнодорожного полотна.

    Однако главные ресурсы ВСУ в настоящее время брошены на оборону других направлений – прежде всего район от Красноармейска до Доброполья. Этот участок выглядит критично угрожающим ВСУ не только с точки зрения охвата Константиновки, но и как плацдарм для появления нового направления в рамках окружения Славянско-Краматорской агломерации.

    Кроме того, развитие наступательных операций ВС РФ сдерживается наличием мелких групп противника в Димитрове (Мирнограде) и вокруг Родинского. Без ликвидации этих очагов сопротивления в тылу говорить о начале концентрированного движения на север и северо-восток на Славянско-Краматорскую агломерацию и Доброполье пока нельзя.

    В то же время успешно развивается наступление ВС РФ примерно в сотне км юго-западнее, на Запорожском направлении. Согласно данным Минобороны России, за новогодние каникулы российские военные освободили шесть населенных пунктов, включая поселения в Запорожской области.

    Освобождение Гуляйполя – второго по размерам города Запорожской области открыло на этом участке новые перспективы.

    В частности, на данный момент Орехов – следующая очевидная цель, именно этот населенный пункт считается центром сопротивления ВСУ на запорожском направлении. Его оборона держится в основном на крупных опорниках вокруг города и значительной концентрации дронов и артиллерии. Российские военные с начала января значительно увеличили активность на ореховском участке, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, командование определило данное направление как приоритетное.

    Противник это понимает, поэтому на данное направление под Новый год ВСУ также перебросили резервные части, которые должны были закрепиться в районе Железного (Зализничного) и организовать здесь новую линию обороны. Сейчас у Гуляйполя ВСУ пытаются устраивать  контратаки через единственную узкую лесополосу мелкими группами, которые уничтожаются российским огнем еще на подходе к передовым позициям.

    Конечно, не стоит ожидать, что освобождение Орехова будет означать полный развал фронта противника, ВСУ в таком случае отойдут к Запорожью и уже в этом крупном городе будут организовывать оборону по «мариупольскому принципу». Проще говоря, в Мариуполе было два крупных завода, а в Запорожье их девять, и каждый из них можно превратить в укрепрайон.

    ВС РФ имеют в 2026 году все шансы успешно развивать наступление на Запорожье не только от Гуляйполя на запад, но и напрямую с юга.

    Так, например, в районе реки Днепр непосредственно у Запорожья ВС РФ в последнее время смогли продвинуться севернее Степногорска. Пока не ясна ситуация северо-восточнее Степногорска. Также пока в «серой зоне» большая часть Приморского, которое играет роль крайнего западного участка фланга до выхода к притоку Днепра у Григоровки.

    В целом же после освобождения Гуляйполя и Степногорска запорожское направление видится более динамичным, чем наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Хотя операции на этих двух направлениях отличаются тактически.

    Район Славянско-Краматорска – плотная городская застройка – характеризуется вязкими и тяжелыми боями за идущие подряд друг за другом населенные пункты, а степное запорожское направление более свободно для быстрых маневров ВС РФ флангами и рывковых продвижений. Российские войска в ходе наступления заранее разрушают возможные оборонительные построения противника до их появления и тем самым нарушают связность линии боевого соприкосновения.

    Таким образом, оперативные цели кампании 2026 года можно будет определить двояко. Во-первых, постепенное окружение Славянско-Краматорской агломерации по трем сходящимся направлениям, и, во-вторых, обрушение оборонительных построений ВСУ на запорожском направлении с опорой на Орехов с целью дальнейшего выхода на выгодные позиции у Запорожья.

    Конечно, это не означает, что другие направления и участки останутся без внимания. Но операции по направлению на Запорожье и Славянск (Краматорск) в случае их успеха способны создать такие конфигурации фронта в зоне СВО в целом, которые радикально ухудшат оборону ВСУ на широком фронте от реки Днепр до Харьковской области.

