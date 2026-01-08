Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.0 комментариев
Кимаковский: Штурмовики и группы закрепления России заходят в Константиновку ДНР с юга
Российские штурмовые подразделения и группы закрепления входят в Константиновку в ДНР с южного направления и ведут бои непосредственно в самом населенном пункте, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«С юга у нас идет концентрация резервов, и потихоньку штурмовые группы и группы закрепления заходят со стороны дачного поселка в населенный пункт и работают в Константиновке. У противника там сегодня не лучшее время», – отметил Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Советник главы ДНР также добавил, что у российских войск есть успехи и со стороны трассы Часов Яр – Константиновка. По его оценке, на этом направлении действует Добровольческий корпус и группировка «Юг», которым удалось серьезно осложнить логистику украинской армии.
Кимаковский сообщил, что вооруженные силы Украины усиливают свои позиции, перебрасывая резервы на четыре направления: Красноармейское, Константиновское, а также в районы Купянска и Северска в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Он подчеркнул, что именно на этих участках фиксируется попытка противника усилить оборону.
В четверг в Минобороны сообщили, что Южная группировка войск уничтожила блиндаж с пехотой, наблюдательный пункт ВСУ и несколько других военных объектов на константиновском направлении в ДНР.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Константиновке Донецкой народной республики продолжаются ожесточенные городские бои, подразделения российских войск наступают сразу с нескольких направлений.
В конце декабря командующий Южной группировкой Сергей Медведев в докладе верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что северо-восточные окраины Константиновки в ДНР находятся под контролем российских военных, которые уже заняли завод «Стройстекло» и удерживают до 45% города.