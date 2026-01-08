  • Новость часаРоссийские войска освободили Братское в Днепропетровской области
    Вышедшее из России судно используют для устрашения финского населения
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    Telegraph: Дания сначала будет стрелять, а потом задавать вопросы
    В Китае заявили о тупике НАТО из-за инициативы Путина
    МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры»
    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска
    Глава Минобороны Бельгии: Москва наблюдает за Гренландией и пьет шампанское
    В Красноармейске при ударе ВСУ по наводке волонтера погибли девять человек
    Зеленский на Кипре назвал новые сроки окончания украинского конфликта
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    8 января 2026, 11:43

    Кимаковский: ВС России заходят в Константиновку ДНР с юга

    Кимаковский: Штурмовики и группы закрепления России заходят в Константиновку ДНР с юга

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские штурмовые подразделения и группы закрепления входят в Константиновку в ДНР с южного направления и ведут бои непосредственно в самом населенном пункте, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    «С юга у нас идет концентрация резервов, и потихоньку штурмовые группы и группы закрепления заходят со стороны дачного поселка в населенный пункт и работают в Константиновке. У противника там сегодня не лучшее время», – отметил Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Советник главы ДНР также добавил, что у российских войск есть успехи и со стороны трассы Часов Яр – Константиновка. По его оценке, на этом направлении действует Добровольческий корпус и группировка «Юг», которым удалось серьезно осложнить логистику украинской армии.

    Кимаковский сообщил, что вооруженные силы Украины усиливают свои позиции, перебрасывая резервы на четыре направления: Красноармейское, Константиновское, а также в районы Купянска и Северска в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Он подчеркнул, что именно на этих участках фиксируется попытка противника усилить оборону.

    В четверг в Минобороны сообщили, что Южная группировка войск уничтожила блиндаж с пехотой, наблюдательный пункт ВСУ и несколько других военных объектов на константиновском направлении в ДНР.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Константиновке Донецкой народной республики продолжаются ожесточенные городские бои, подразделения российских войск наступают сразу с нескольких направлений.

    В конце декабря командующий Южной группировкой Сергей Медведев в докладе верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что северо-восточные окраины Константиновки в ДНР находятся под контролем российских военных, которые уже заняли завод «Стройстекло» и удерживают до 45% города.

    7 января 2026, 19:50
    Офицеры НАТО ликвидированы ударом дрона под Одессой

    Подполье сообщило о гибели восьми британских и двух американских офицеров под Одессой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой были ликвидированы офицеры НАТО, включая британских и американских военных, сообщили в подполье.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации около десяти офицеров НАТО в результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой. По его словам, удар пришелся по подразделению, которое проходило подготовку у британских подводников, специализирующихся на диверсиях, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил: «В Одессе под удар попал некий элитный отряд ВСУ, который тренировали британские подводники, ориентированные на диверсии. Британцев тоже устранили, среди погибших иностранцев восемь офицеров. Сколько украинских спецов ликвидировано – речь идет о десятках».

    Также он отметил, что среди ликвидированных были как минимум два офицера США. Точное количество украинских военных, по словам Лебедева, составляет несколько десятков человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Киевской области были уничтожены штабной бункер офицеров НАТО и цех по производству двигателей для беспилотников.

    А в Днепропетровской области ликвидировали подземные производственные мощности по выпуску ракет. В Харькове уничтожили цех по сборке беспилотников.

    До этого в районе города Шостка Сумской области уничтожили распределительный пункт подразделений ВСУ и базу иностранных наемников.

    7 января 2026, 16:33
    Захарова едко прокомментировала заявление Мерца о молодежи Украины

    Захарова ответила на призыв Мерца ограничить выезд украинцев в Европу

    Захарова едко прокомментировала заявление Мерца о молодежи Украины
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мнение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости оставить мужчин на Украине спровоцировало ироничный комментарий от официального представителя МИД Марии Захаровой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Телеграм-канале прокомментировала высказывание Фридриха Мерца. Ранее он заявил, что Украина должна препятствовать выезду молодых мужчин в Германию, Польшу и Францию.

    Захарова отметила, что Мерц, по сути, спрашивает, почему после стольких поставок оружия и денег киевскому режиму президент Зеленский еще не добился победы и почему Украина продолжает существовать.

    «Мерц как бы интересуется, почему после такого количества оружия и денег, поставленного Западом киевскому режиму, Зелинский не всех перемолол, и «ще не вмерла», – отметила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Мерц отметил, что Украина столкнулась с угрозой гуманитарного и энергетического кризиса.

    Захарова ранее в среду также выразила возмущение по поводу заявлений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв, напомнив о гибели десятков граждан.


    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    7 января 2026, 18:33
    ВСУ перешли на оптоволоконные дроны после потери пилотов

    ВСУ начали массовый переход на оптоволоконные дроны после потери пилотов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Офицер российской группировки «Запад» сообщил о резком увеличении использования ВСУ оптоволоконных дронов-камикадзе на краснолиманском направлении.

    ВСУ начали массово использовать оптоволоконные дроны-камикадзе на краснолиманском направлении, сообщает РИА «Новости». По словам офицера группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Пионер», это связано с ростом «серой зоны» между позициями, эффективностью российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и уничтожением расчетов, управлявших дронами на радиоуправлении.

    «Противник очень активно применяет оптоволокно, так как мы отодвинули, уничтожили их пилотов-операторов FPV во всех ближайших населенных пунктах, соответственно, в ближайшей местности. И, сделали так называемую »серую зону« для БПЛА противника. То есть ему приходится сейчас летать в два раза больше расстояния», – рассказал «Пионер».

    Офицер уточнил, что переход ВСУ на оптоволоконные дроны продиктован созданием российскими военными многоуровневой системы противодействия беспилотникам.

    Кроме того, эшелонированная система РЭБ не позволяет дронам с радиоуправлением преодолеть «стену» радиопомех, поэтому ВСУ вынуждены использовать только оптоволоконные дроны и гексакоптеры, однако российские военные продолжают находить и уничтожать как операторов, так и сами аппараты.

    Главное преимущество оптоволоконных дронов – устойчивость к радиопомехам и невозможность перехвата сигнала, однако их дальность ограничена длиной кабеля, которая обычно составляет от 20 до 40 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех сообщил о применении десяти видов высокотехнологичных дронов в зоне спецоперации на Украине.

    Российские операторы БПЛА с апреля по ноябрь поразили более 330 единиц бронетехники при помощи дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский».

    Росгвардейцы перевели дроны в зоне спецоперации на Украине на оптоволокно еще в сентябре.

    7 января 2026, 21:49
    Кадыров : Ради срыва мирного соглашения Зеленский готов на любые унижения

    Кадыров: Ради срыва мирного соглашения Зеленский готов на любые унижения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова Владимира Зеленского о его похищении свидетельствуют о стремлении сорвать процесс мирного урегулирования.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале прокомментировал высказывания Владимира Зеленского, который, по словам Кадырова, обратился к США с просьбой похитить его. Кадыров отметил, что такие действия Зеленского свидетельствуют о готовности идти на любые унижения ради срыва мирного урегулирования.

    В своем сообщении Кадыров написал: «И в розыск меня подает, и санкции вводит. Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование».

    Также Кадыров подчеркнул, что Зеленский не угрожал выполнить свои угрозы самостоятельно, а лишь обратился к другим странам, подчеркнув: «Заметьте, даже не пригрозил это сделать сам, как сделал бы мужчина. Даже не попытался допустить такую мысль».

    В завершение своего обращения Кадыров предупредил Зеленского: «Враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнешь сам, просроченный?».

    Ранее СМИ цитировали слова Владимира Зеленского о необходимости проведения операции против главы Чечни по аналогии с захватом венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Кадыров заявил, что окончательное решение по мирному урегулированию конфликта на Украине зависит от президента России Владимира Путина. Кадыров также рассказал, как поступит с Зеленским в Чечне.

    7 января 2026, 23:30
    Минобороны доложило о сбитых за три вечерних часа над Россией дронах ВСУ

    Минобороны доложило о ликвидированных за три вечерних часа дронах ВСУ

    Минобороны доложило о сбитых за три вечерних часа над Россией дронах ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале о ликвидированных за три вечерних часа среды девяти дронах ВСУ.

    «В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Республики Крым и по одному беспилотнику над Волгоградской областью и акваторией Черного моря», – сообщили там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на среду сбили 129 дронов над регионами России. При этом 7 января журнал National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ.


    7 января 2026, 13:30
    Вулин заявил о планах Запада истощить Россию через Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин считает, что Запад использует украинцев как инструмент давления и рассчитывает истощить Россию.

    Конфликт на Украине полностью контролируется Западом и не является хаотичным, заявил бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин в интервью ТАСС.

    По словам политика, любые поставки спутниковой поддержки или дальнобойного оружия для ударов по России невозможны без жесткого контроля западных стран.

    Вулин подчеркнул, что мнение самих украинцев игнорируется, а главной целью Запада является истощение России за счет затяжного конфликта. Он отметил, что украинцев никто не спрашивает, а все действия строго координируются западными странами.

    Вулин выразил убеждение, что «неконтролируемого» конфликта быть не может и что действия западных государств направлены на создание максимального давления на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривает возможность отправки нескольких тысяч военных на Украину после завершения конфликта, но они не будут участвовать в боевых действиях.

    «Коалиция желающих» считает, что численность вооруженных сил Украины после завершения конфликта должна составлять 800 тыс. человек.

    Британия и Франция договариваются о создании военных баз по всей Украине и подписали декларацию о намерении разместить войска в стране после прекращения огня.

    7 января 2026, 17:41
    СМИ назвали просьбы ЕС к США о гарантиях безопасности странными и унизительными

    UnHerd оценил просьбы ЕС к США о гарантиях безопасности как странные и унизительные

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западном издании усомнились в самостоятельности ЕС, указав на унизительный характер просьб о гарантиях безопасности США для войск на Украине.

    Просьбы так называемой «коалиции желающих» из числа союзников Киева к Соединенным Штатам о предоставлении гарантий безопасности для войск на Украине выглядят странно в контексте заявлений о Гренландии, передает РИА «Новости».

    В статье издания UnHerd отмечается: «Если зависимость от США по украинскому вопросу вынудит европейцев смириться с тем, что Соединенные Штаты захватят территорию европейского государства – члена НАТО, унижение будет настолько глубоким, что сама концепция Европы как значимого игрока на мировой арене исчезнет».

    Автор материала считает, что для сохранения защиты Вашингтона Европейскому союзу придется признать право США забирать «любой участок земли, который они захотят». Также подчеркивается, что «некомпетентность европейских государственных деятелей и дипломатов, проявленная в последние десятилетия, делает сложившуюся ситуацию неудивительной». По мнению автора, будущие поколения, вероятно, воспримут происходящее как «коллективное безумие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Михаил Шеремет также охарактеризовал декларацию так называемой «коалиции желающих» о размещении иностранных войск на Украине как «опасную ересь».

    Напомним, во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз по всей Украине в случае прекращения огня.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон надеется достичь компромисса по территориальному вопросу на Украине.

    В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц допустил размещение немецких войск на территории стран НАТО, расположенных рядом с Украиной, после перемирия.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что вопрос отправки британских войск на Украину будет рассмотрен парламентом отдельно.

    Финляндия заявила о намерении присоединиться к международным инициативам по обеспечению мира на Украине, однако детали участия пока не определены.

    7 января 2026, 17:16
    Депутат Шеремет назвал ересью планы по размещению войск на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламентарий из Крыма подверг резкой критике идею создания иностранных военных баз на Украине, назвав ее опасной и не соответствующей реальности.

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет охарактеризовал декларацию так называемой «коалиции желающих» о размещении иностранных войск на Украине как опасную ересь, передает РИА «Новости».

    Комментируя инициативу, Шеремет отметил, что подобные заявления западных лидеров не соответствуют действительности и тенденциям в мире.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о подписании в Париже декларации лидерами коалиции о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

    По словам Стармера, Британия и Франция планируют создать военные базы и склады техники по всей территории страны для поддержки ВСУ.

    Шеремет добавил, что западная демократия, по его мнению, не выдержала испытания и утратила доверие, показав свою агрессивную сущность.

    Он подчеркнул, что Россия расценит подобные действия как вмешательство во внутренние дела и вероломную интервенцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал отставки президента Франции после заявления о готовности отправить военных на Украину.

    Бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что Запад использует украинцев как инструмент давления на Россию и рассчитывает ее истощить.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер отметил, что вопрос отправки войск на Украину после прекращения огня будет рассмотрен парламентом отдельно.

    Финляндия сообщила о намерении присоединиться к международным инициативам по обеспечению мира на Украине, но детали и формат участия пока не определены.

    7 января 2026, 22:50
    Российские силовики назвали число дезертиров на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    На территории Украины количество военнослужащих, покинувших свои части без разрешения, приблизилось к отметке в 300 тыс. человек, сообщили представители российских силовых структур.

    «По различным данным, на Украине в настоящий момент числятся в самовольном оставлении части около 300 тысяч человек», – приводит РИА «Новости» данные источника.

    По данным на конец декабря, с начала 2025 года более 200 тыс. военнослужащих ВСУ были отмечены как дезертиры или самовольно покинувшие части.

    Согласно информации украинских правоохранительных органов, с января по октябрь 2025 года было зафиксировано свыше 176 тыс. подобных случаев, после чего публикация официальной статистики прекратилась.

    Оценки указывают, что общее число дезертиров за 2025 год составило не менее 214 тыс. человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ, а также о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ.


    7 января 2026, 16:14
    Президент Финляндии Стубб заявил об участии страны в обеспечении мира на Украине

    Президент Финляндии Стубб заявил об участии страны в обеспечении мира на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Финляндия намерена присоединиться к международным инициативам по обеспечению мира на Украине, однако детали и формат ее участия пока не определены.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна в какой-либо форме примет участие в обеспечении мира на Украине, передает РИА «Новости». По его словам, точный формат участия Финляндии еще не согласован.

    Во вторник в Париже прошла встреча так называемой «коалиции желающих» на высшем уровне, где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая создание многонациональных сил.

    В переговорах участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

    «Финляндия примет участие в той или иной форме. Точный формат участия мы пока не знаем», – заявил Стубб в эфире телерадиовещателя Yle.

    Президент уточнил, что коалиция планирует создать многонациональную группу поддержки Украины, но роль Финляндии остается неясной.

    Он добавил, что вопрос о направлении миротворческих сил на Украину на встрече не обсуждался.

    Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо говорил, что страна поддержит меры по обеспечению безопасности Украины, но не будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности.

    МИД России подчеркивал, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине недопустим и может привести к резкой эскалации.

    В министерстве также называли подобные заявления европейских государств подстрекательством к продолжению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, декабрьский «Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал рекордный уровень враждебности Британии и Германии, а также резкий скачок показателей Польши и Эстонии.

    Представители Финляндии и Эстонии к концу 2025 года поменяли свою риторику и больше не разделяют западный миф о намерении России якобы напасть на НАТО.

    Финляндия усиливает свою авиагруппировку, оснащая истребители F-35A современными ракетами для повышения боеготовности. Финские вооруженные силы готовятся к возможному противостоянию с Россией.

    8 января 2026, 09:05
    Средства ПВО сбили 11 беспилотников за два часа над Краснодарским краем

    Силы ПВО за два часа сбили 11 украинских беспилотников над Краснодарским краем

    Tекст: Мария Иванова

    Дежурные расчеты средств ПВО за два часа уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Краснодарским краем.

    Дежурные силы противовоздушной обороны России за два часа сбили 11 украинских беспилотников над Краснодарским краем, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

    По данным ведомства, «в период с 7.00 до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края», – говорится в официальном сообщении.

    О возможных разрушениях или пострадавших в результате падения сбитых дронов пока не сообщается. Оперативная обстановка в регионе остается под контролем силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили более 60 дронов за минувшую ночь над регионами России.

    Накануне вечером Минобороны доложило о сбитых дронах ВСУ за три вечерних часа над территорией страны.

    7 января 2026, 20:42
    Сальдо запретил массовые праздники в общепите Херсонской области

    Сальдо запретил массовые праздники в ресторанах и кафе Херсонской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Херсонской области ввели запрет на проведение организованных праздников с участием свыше десяти человек в заведениях общественного питания.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о запрете массовых праздничных мероприятий численностью более десяти человек в ресторанах и кафе. В своем Телеграм-канале Сальдо пояснил, что мера связана с необходимостью обеспечить безопасность жителей региона в условиях военного положения и сохраняющейся террористической угрозы.

    По словам губернатора, введенный запрет распространяется на любые организованные корпоративы и другие праздничные мероприятия в заведениях общественного питания. Сальдо подчеркнул: «Это вынужденная, но необходимая мера для минимизации рисков в период проведения специальной военной операции». Он призвал жителей и руководителей организаций отнестись к решению с пониманием, отметив, что приоритетом остается безопасность населения.

    Причиной ужесточения мер стала трагедия в ночь на 1 января, когда ВСУ нанесли удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители отмечали Новый год. Один из дронов был начинен зажигательной смесью, в результате чего возник пожар, унесший жизни 29 человек, в том числе двух детей. Личности 12 погибших установлены, еще не менее 60 человек получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские военные нанесли удар по Центру для талантливых детей и творческой молодежи в Херсонской области, но пострадавших не было.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта в поселке Хорлы. Подростка, который пострадал при атаке на кафе и гостиницу в Хорлах, решили эвакуировать для лечения в Москву.

    7 января 2026, 16:59
    В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и вылет рейсов

    В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, которые связаны с обеспечением безопасности полетов.

    В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.

    Необходимость подобных мер связана с обеспечением безопасности полетов. Представитель Росавиации отметил, что ограничения носят временный характер, однако сроки их снятия пока не уточняются.

    Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов и следить за обновлениями от авиаперевозчиков.

    Ранеев среду Росавиация вводила ограничения на рейсы в аэропорту Сочи. А накануне вводились дополнительные ограничения на работу аэропорта Геленджика.

    7 января 2026, 20:07
    Волгоградский аэропорт повторно ограничил прием и выпуск самолетов

    В аэропорту Волгограда второй раз за день ввели ограничения на прием рейсов

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Волгограда второй раз за день введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов, связанные с обеспечением безопасности полетов.

    Аэропорт Волгограда временно ограничил прием и выпуск воздушных судов, передает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации. Решение принято для обеспечения безопасности полетов.

    В сообщении уточняется, что ограничения носят временный характер. Причины и сроки снятия ограничений пока не уточняются. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями и проверять статус своих рейсов.

    Ранее в среду в аэропорту Волгограда уже вводили ограничения на прием и вылет рейсов.

    В тот же жень Росавиация вводила ограничения на рейсы в аэропорту Сочи.

    8 января 2026, 07:00
    «Северяне» узнали о пополнениях в рядах ВСУ экс-заключенными у Старицы

    «Северяне» ожидают контратак ВСУ у Старицы после пополнения экс-заключенными

    Tекст: Катерина Туманова

    На Харьковском направлении фронта военнослужащие группировки войск «Север» продавливают оборону ВСУ в населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска, пока противник отсиживается в обороне, собираясь с силами для контратак.

    В районе Старицы Харьковской области российские бойцы продвигаются на шести участках фронта, за сутки продвижение составило до 750 м.

    «Украинское командование доукомплектовало штурмовые батальоны «Шквал» 72 омбр и 127 отмбр новой партией бывших заключенных. Ожидается, что они будут задействованы в контратаках для захвата утраченных позиций в районе Старицы», –  рассказали они в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    По словам бойцов, в лесу юго-восточнее Лимана они захватили позицию 57 омпбр ВСУ, овладели участком леса и закрепились, общее продвижение составило до 350 м. В Волчанских Хуторах штурмовики продвинулись на 300 м в южном направлении и захватили один опорный пункт ВСУ. В районе Меловое-Хатнее штурм-группы «Северян» продвинулись на трех участках, овладев двумя лесополосами.

    На Сумском направлении фронта российские военнослужащие продолжают активное продвижение. При этом противник продолжает перегруппировку и доукомплектовывает штурмовые и механизированные бригады.

    «Северяне» продвинулись на девяти участках фронта, в Краснопольском – на четырех

    «В плен взято трое военнослужащих ВСУ, в том числе один из 253 ошп «Арей». Общее продвижение составило до 700 м», – доложили бойцы.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия и расчеты БПЛА «Севера» били по выявленным позициям ВСУ в районе Искрисковщины и Павловки.

    «За сутки потери противника составили свыше 90 человек (из них более 60 в Сумской области и свыше 30 в Харьковской), трое взяты в плен», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Грабовское в Сумской области. «Северяне» нарастили темпы продвижения на Харьковском направлении. Украинские расчеты БПЛА «Мамкина черешня» ликвидированы в Харьковской области.

