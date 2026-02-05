ВСУ столкнулись со сбоями работы терминалов Starlink

Советник министра обороны Украины Бескрестнов сообщил о проблемах в работе Starlink

Tекст: Дарья Григоренко

Бескрестнов сообщил, что проблемы возникли у тех военных, которые не внесли свои частные терминалы в так называемый «белый список», передает ТАСС.

«В наших войсках выяснили, что были проблемы у тех, кто не подал оперативно списки на частные терминалы Starlink. Процесс обработки продолжается», – отметил Бескрестнов.

В понедельник власти Украины утвердили механизм проверки терминалов Starlink, чтобы ограничить несанкционированное подключение к спутниковой связи на территории страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине ввели ограничения на использование сети Starlink. Вооруженные силы Украины заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.