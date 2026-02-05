Военные выступают в школах перед детьми – это очень нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может безнаказанно оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
ВСУ столкнулись со сбоями работы терминалов Starlink
Советник министра обороны Украины Бескрестнов сообщил о проблемах в работе Starlink
Часть подразделений вооружённых сил Украины столкнулась с перебоями в работе терминалов Starlink, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов.
Бескрестнов сообщил, что проблемы возникли у тех военных, которые не внесли свои частные терминалы в так называемый «белый список», передает ТАСС.
«В наших войсках выяснили, что были проблемы у тех, кто не подал оперативно списки на частные терминалы Starlink. Процесс обработки продолжается», – отметил Бескрестнов.
В понедельник власти Украины утвердили механизм проверки терминалов Starlink, чтобы ограничить несанкционированное подключение к спутниковой связи на территории страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине ввели ограничения на использование сети Starlink. Вооруженные силы Украины заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.