ЦБ сообщил о влиянии новых трендов на рост экономики России

Tекст: Елизавета Шишкова

Банк России в докладе «Обзор денежно-кредитной политики – 2028» обозначил главные тренды, которые, по мнению регулятора, будут определять темпы экономического роста и структурные изменения в экономике страны в течение пяти-десяти лет, передает РИА «Новости».

В документе отмечается: «В Обзоре ДКП – 2028 Банк России планирует уделить внимание следующим трендам с потенциально сильным влиянием на темпы экономического роста, структурные изменения экономики и трансмиссию ДКП на горизонте 5-10 лет».

Отдельно ЦБ выделил платформенную экономику, подразумевающую развитие онлайн-платформ и переход экономической деятельности в цифровую среду. Важными для будущего экономического развития названы цифровизация финансов и внедрение искусственного интеллекта.

Регулятор также подчеркнул значимость демографических изменений, в частности, перемен на рынке труда, и рост физических климатических рисков. По мнению Банка России, эти факторы будут оказывать заметное влияние на экономику страны в среднесрочной перспективе.

Как сообщал ЦБ, возвращение к низким темпам роста инфляции потребует сохранения ограничительного курса в экономике.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что по итогам 2025 года инфляция в России снизилась до 5,6%. Россия ожидала замедления темпов роста экономики ради борьбы с инфляцией.