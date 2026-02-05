Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.3 комментария
ЦБ сообщил о влиянии новых трендов на рост экономики России
Банк России определил искусственный интеллект, платформенную экономику, демографию, климат и цифровизацию финансов ключевыми факторами для развития РФ в ближайшем десятилетии.
Банк России в докладе «Обзор денежно-кредитной политики – 2028» обозначил главные тренды, которые, по мнению регулятора, будут определять темпы экономического роста и структурные изменения в экономике страны в течение пяти-десяти лет, передает РИА «Новости».
В документе отмечается: «В Обзоре ДКП – 2028 Банк России планирует уделить внимание следующим трендам с потенциально сильным влиянием на темпы экономического роста, структурные изменения экономики и трансмиссию ДКП на горизонте 5-10 лет».
Отдельно ЦБ выделил платформенную экономику, подразумевающую развитие онлайн-платформ и переход экономической деятельности в цифровую среду. Важными для будущего экономического развития названы цифровизация финансов и внедрение искусственного интеллекта.
Регулятор также подчеркнул значимость демографических изменений, в частности, перемен на рынке труда, и рост физических климатических рисков. По мнению Банка России, эти факторы будут оказывать заметное влияние на экономику страны в среднесрочной перспективе.
Как сообщал ЦБ, возвращение к низким темпам роста инфляции потребует сохранения ограничительного курса в экономике.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что по итогам 2025 года инфляция в России снизилась до 5,6%. Россия ожидала замедления темпов роста экономики ради борьбы с инфляцией.