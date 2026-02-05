Путин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым

Песков объяснил уход Иванова с должности спецпредставителя президента

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сергей Иванов по собственному желанию покидает пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил ТАСС, что Иванов сам изъявил желание уйти с занимаемой должности.

«Сергей Борисович сам изъявил такое желание, и поэтому был подписан указ», – сказал Песков.

Ранее Иванов занимал различные посты в администрации президента, а также работал министром обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности, экологии и транспорту.

Также глава государства утвердил Сергея Бажутова и Сергея Табельского на должности заместителей генерального прокурора и освободил их от прежних постов.