Путин поручил разработать рекомендации по созданию факультетов русского языка
Президент России поставил задачу подготовить для университетов рекомендации по организации факультетов русского языка и литературы с жесткими сроками исполнения.
Поручение президента России Владимира Путина о развитии и поддержке русского языка опубликовано на сайте Кремля, передает РИА «Новости».
Документ предусматривает разработку и направление в высшие учебные заведения страны рекомендаций по созданию факультетов русского языка и литературы.
В поручении указывается: «Обеспечить разработку рекомендаций для образовательных организаций высшего образования по созданию структурных подразделений (факультетов) русского языка и литературы и направление таких рекомендаций в федеральные государственные бюджетные и автономные образовательные учреждения высшего образования».
Доклад о выполнении задания должен быть представлен в правительство до 1 сентября 2026 года и снова до 1 сентября 2027 года. За исполнение поручения отвечает заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
