Путин поручил разработать рекомендации по созданию факультетов русского языка

Tекст: Денис Тельманов

Поручение президента России Владимира Путина о развитии и поддержке русского языка опубликовано на сайте Кремля, передает РИА «Новости».

Документ предусматривает разработку и направление в высшие учебные заведения страны рекомендаций по созданию факультетов русского языка и литературы.

В поручении указывается: «Обеспечить разработку рекомендаций для образовательных организаций высшего образования по созданию структурных подразделений (факультетов) русского языка и литературы и направление таких рекомендаций в федеральные государственные бюджетные и автономные образовательные учреждения высшего образования».

Доклад о выполнении задания должен быть представлен в правительство до 1 сентября 2026 года и снова до 1 сентября 2027 года. За исполнение поручения отвечает заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил законодательно запретить использование ненормативной лексики в общественном пространстве.

В третьем издании учебников истории для старших классов появились данные о встрече президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Анкоридже 15 августа 2025 года.

В 2025 году власти утвердили новую Стратегию государственной национальной политики с акцентом на объединяющую роль русского народа. Также в прошлом году усилили меры контроля за мигрантами.