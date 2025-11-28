В Госдуме анонсировали рассмотрение закона о красивых автономерах до конца года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Законопроект о продаже так называемых красивых автомобильных номеров может быть рассмотрен в первом чтении в Госдуме до конца года, передает

ТАСС. Об этом заявил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев в интервью на телеканале «Россия-24». Он подчеркнул, что инициатива была предложена им лично президенту России и прорабатывалась совместно с Минэкономразвития.

«Когда мы этот законопроект внесли в Государственную Думу, то очень быстро получили отзыв правительства, которое эту идею тоже поддержало. Поэтому мы надеемся, что прямо в течение этой сессии или в начале следующей сессии мы в первом чтении рассмотрим», – отметил Нечаев.

Документ был внесен депутатами от фракции «Новые люди» в конце октября. В случае одобрения закон даст гражданам право официально приобретать красивые регистрационные знаки для автомобилей, а размер платы за такие номера будет определять соответствующий регистрационный орган.

Если закон примут, новая система может начать действовать с 1 июля 2026 года. Этот шаг, по словам инициаторов, позволит сделать процесс получения красивых номеров прозрачным и открытым для всех желающих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре на встрече с президентом России Нечаев предложил начать продажу красивых автомобильных номеров через сайт «Госуслуги». Владимир Путин поддержал эту инициативу.

Позже глава СПЧ Фадеев призвал МВД обратить внимание на отсутствие российского триколора на некоторых автомобильных номерах и предложил доработать стандарт номеров.

МВД России заявило, что менять номера без флага России, полученные до изменений стандарта, автовладельцам не потребуется.