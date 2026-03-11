Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.11 комментариев
Эксперты оценили итоги работы и перспективы партии «Новые люди»
Политолог Склянчук: Партия «Новые люди» стала наиболее эффективной по числу принятых законопроектов
«Новые люди» претендуют на второе место в Госдуме. Для увеличения поддержки партии необходимо мобилизовывать электорат, усиливать сигналы и мотивацию для голосования, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Партия «Новые люди»: итоги, планы и перспективы».
«Новые люди» – самая молодая парламентская партия. В 2021 году она успешно прошла 5%-ный барьер и все эти годы сохраняла рейтинг поддержки на уровне 6-7%. С 2025 года данный показатель растет за счет ориентации на разные целевые аудитории. Сейчас ее рейтинг составляет 8-9%*», – сообщила Мария Григорьева, эксперт департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ.
По ее словам, партия поддерживает курс президента России, ее сторонники выступают за развитие страны, повышение качества жизни и инфраструктуры, благоустройство. Кроме того, «Новые люди» вошли в группу второго эшелона, претендующую на «серебро» в Госдуме. Голосование за нее допускают 31% респондентов. Таким образом, партийные задачи: заниматься мобилизацией электората, усиливать сигналы и мотивацию голосования», – подчеркнула она.
«На недавнем партийном съезде мы обновили свою программу: «12 шагов к России, в которой хочется жить», которая будет дополнена в ближайшие месяцы», – добавил Владислав Даванков, зампредседателя Госдумы. По его словам, в документе указаны предложения о конкурентном формировании цен, затронуты вопросы демографии и проблемы с жильем.
«За последние полтора года мы внесли изменения в Трудовой, Уголовно-процессуальный и Налоговый кодексы. Сегодня Госдума будет рассматривать возможность расширения полномочий Федеральной антимонопольной службы по утверждению тарифов в регионах. Мы единственная фракция в нижней палате, высказавшаяся против этой инициативы», – указала также Сардана Авксентьева, замглавы фракции «Новые люди».
«Партия стала самой эффективной по количеству внесенных и принятых законопроектов. Этот показатель равен 43%, то есть более 500 инициатив были внесены и 230 из них приняты», – сообщил Павел Склянчук, руководитель Центра парламентских технологий. «Новые люди» – это полноценное политическое объединение, обладающее всеми полномочиями и правами наравне с другими фракциями», – указал он.
«Еще один плюс «Новых людей» в том, что они умеют разговаривать на человеческом языке, понятно формулировать сложные юридические конструкции. Примером стала программа «Мигрант ID», которая сейчас реализуется во многих регионах», – пояснил он.
«У образа «Новых людей» есть несколько составляющих – для элит и избирателей», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он напомним, что на предыдущем съезде было заявлено, что партия, несмотря на самую маленькую фракцию, имеет наиболее высокий коэффициент результативности. Причина – в целенаправленном продвижении инициатив, созданных на базе глубокой экспертизы.
«Элитам и населению также важно, что это первая системно патриотическая партия на правом фланге. Тактика «Новых людей»: брать лучшие решения со всего мира, накладывая их на наши традиции, управленческий опыт и специфику. Так, еще до появления термина «социальная архитектура» родился партийный проект «Капитаны», позволивший развиваться молодым политикам и предпринимателям», – заключил он.
*Приведены среднемесячные данные ежедневного опроса за февраль 2026 года.