  • Новость часаВ России впервые вынесли штраф за поиск экстремистских материалов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США создают у границ России крупное разведывательное сообщество
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    Вашингтон предложил создать демилитаризованную зону на Украине
    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов
    Путин принял президента Индонезии в Кремле
    Лавров: Россия готова ответить на враждебность Европы
    Мигранты вынудили премьеров Британии и Дании пересмотреть права человека
    Путин присвоил Абдразакову звание народного артиста России
    Названы даты последнего звонка и выпускного в 2026 году
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    6 комментариев
    10 декабря 2025, 16:20 • Новости дня

    Путин присвоил Абдразакову звание народного артиста России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певцу и художественному руководителю Севастопольского театра оперы и балета Ильдару Абдразакову присвоено звание народного артиста России.

    Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что Абдразаков удостоен звания «за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

    В марте Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России.

    9 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна выполнит все поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине.

    На заседании Совета по правам человека глава государства подчеркнул, что работа по достижению целей спецоперации будет завершена, передает ТАСС.

    «Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», – сказал Путин.

    В ноябре на совещании с Совбезом Путин заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в колонке для газеты ВЗГЛЯД, расчеты на «договорнячок» по Украине провалились. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Цели СВО будут решены дипломатическим путем, если позволят обстоятельства, или военным.

    Комментарии (9)
    9 декабря 2025, 18:24 • Новости дня
    Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные российские активы

    Reuters: Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные российские активы

    Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные российские активы
    @ Ina Hesmer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра финансов Японии по международным делам Ацуси Мимура опроверг сведения о том, что Токио отказывается использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, пишет Reuters.

    «Это полная ложь», – приводит Reuters слова Мимуры, который прокомментировал публикацию Politico о якобы отказе Японии привлечь около 30 млрд долларов в виде замороженных средств на ее территории для выдачи кредита Украине по предложению ЕС, передает РИА «Новости».

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова предупредила Японию о последствиях передачи активов России.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что в случае конфискации активов Россия будет добиваться их возврата в виде репараций в натуральной форме.

    Комментарии (5)
    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 20:20 • Новости дня
    Западные СМИ запугивают африканцев в Мали «страшными русскими»
    Западные СМИ запугивают африканцев в Мали «страшными русскими»
    @ Francis Kokoroko/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Associated Press обвинило российских военных в Мали в жестокости, основываясь исключительно на обрывочных свидетельствах и домыслах. Так аналитики оценили расследование агентства, в котором фигурируют неизвестные «белые мужчины в масках», допускавшие жестокость в отношении местных жителей. В то же время в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявляют, что нет достаточных данных для определения, какая из вооруженных группировок в Мали стоит за этими преступлениями.

    AP опубликовало материал о том, что бойцы Африканского корпуса России якобы участвуют в расправах над мирными жителями. В качестве доказательств приводятся анонимные рассказы 34 малийских беженцев, прибывших в Мавританию. По словам авторов этого расследования, их собеседники описывали «белых мужчин», «белых мужчин в масках» или «людей, говоривших на непонятном языке». Отдельные беженцы утверждали, что слышали от нападавших слово «pes» (пес – прим. ВЗГЛЯД), интерпретированное AP как русское оскорбление.

    Российское иформационное агентство «Африканская инициатива» отмечает, что доказательства AP выглядят неубедительно: «Если «pes» – главное доказательство причастности российских специалистов, то у нас для авторов Associated Press плохие новости: так и школьник из Техаса может сыграть русского в триллере». Похожие по звучанию слова есть во многих славянских языках.

    Возникают вопросы и к авторам расследования Associated Press. Так, одна из авторов материала – журналистка Кейтлин Келли – ранее работала на телеканал France24, принадлежащий французскому государству. При этом Франция в последние годы утратила значительное влияние в Мали и Сахеле, откуда ее военные были вынуждены уйти. Эта параллель, по мнению критиков, ставит под сомнение нейтральность публикации, особенно на фоне недавних заявлений Парижа о намерении усилить свое присутствие в странах региона.

    При этом отмечается, что в публикации AP есть слова представителей управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, что «трудно определить, кто является виновником», поскольку в регионе действует множество вооруженных группировок, в том числе связанных с террористическими организациями. Но американское агентство лишь вскользь отмечает этот факт и затем приводит несколько мнений экспертов американских организаций, таких как ACLED, созданного во времена холодной войны American Enterprise Institute, а также UC Berkeley Human Rights Center.

    При этом мнений независимых специалистов в материале нет. «Кого уважаемые журналисты решили обойти стороной? Только навскидку: можно было опросить африканские исследовательские центры, малийских аналитиков, независимых экспертов по Сахелю. Но зачем это делать, когда можно позвонить старому знакомому в Беркли?» – отмечает российское издание. В расследовании AP также отсутствуют проверяемые доказательства: геолокационные данные, визуальные подтверждения, документы или свидетели, чьи личности установлены.

    Согласно публикации Associated Press, российское подразделение «Африканский корпус» якобы проводит в Мали тактику «выжженной земли». AP также возлагает на Москву прямую ответственность за происходящее в регионе и обвиняет власти России и Мали в том, что они якобы блокируют доступ независимых наблюдателей в зону конфликта.

    Комментарии (10)
    9 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Звонки из-за рубежа решили промаркировать для защиты от мошенников

    Правительство подготовило новый пакет мер защиты россиян от мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России подготовило второй пакет мер для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников, сообщил журналистам вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    По словам Григоренко, в новый пакет вошли около 20 инициатив, главная цель которых – борьба с киберпреступностью, передает ТАСС.

    «Правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью», – заявил он.

    Среди предлагаемых нововведений – запрет на международные входящие звонки без специального согласия абонента. Кроме того, такие вызовы должны будут маркироваться.

    Одной из важных инициатив станет введение специальных детских сим-карт. Это позволит родителям ограничивать доступ детей к нежелательному контенту, при этом для активации ограничений не потребуется дополнительное заявление.

    В июне в МВД сообщили о резком росте кибермошенничества против детей.

    Ранее МВД предупредило о новых фишинговых атаках через Telegram-каналы. Также россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фото в сообщениях.

    Комментарии (7)
    9 декабря 2025, 20:19 • Новости дня
    В ФРГ граждан России, Украины и Армении начали судить по обвинению в шпионаже

    DPA: Во Франкфурте-на-Майне начали судить трех мужчин за шпионаж в пользу РФ

    В ФРГ граждан России, Украины и Армении начали судить по обвинению в шпионаже
    @ AFP/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Германии стартовало судебное разбирательство по обвинению трех мужчин из России, Украины и Армении в работе на российскую спецслужбу и попытке сбора данных, пишут местные СМИ.

    В Германии начался судебный процесс против трех мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу России, передает ТАСС со ссылкой на издание DPA. Фигурантами дела стали граждане России, Украины и Армении. Рассмотрение дела проходит в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне.

    Федеральная прокуратура предъявила официальные обвинения 16 мая, указав, что, по их данным, в начале мая 2024 года гражданин Армении Вардгес И. получил задание от российской спецслужбы – вести наблюдение за человеком, участвовавшим в боевых действиях на стороне украинских вооружённых сил. Для выполнения задачи он, как считают следователи, привлек гражданина Украины Роберта А. и гражданина России Армана С.

    На 19 июня, по версии следствия, обвиняемые назначили встречу с этим человеком в одном из кафе Франкфурта-на-Майне с целью сборa дополнительной информации. Однако предполагаемая жертва вовремя сообщила об этом правоохранителям, и встреча в кафе так и не состоялась. После этого, в этот же день, всех троих задержали, с тех пор они находятся под стражей.

    Адвокат гражданина Армении в ходе заседания отверг выдвинутые обвинения, отметив, что версия следствия не отражает реальную картину событий и не учитывает возможные альтернативные версии произошедшего.

    Ранее прокуратура Польши объявила в международный розыск гражданина России Михаила Миргородского по подозрению в шпионаже.

    До этого французские спецслужбы в Париже задержали гражданку России – вице-президента ассоциации SOS Donbass, которую подозревают в шпионаже в пользу России и ей грозит до 15 лет тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник мэрии Варшавы Томаш Л. обвиняется в том, что на протяжении пяти лет якобы передавал копии официальных документов российской разведке.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 19:09 • Новости дня
    Китайский автопроизводитель GAC сделал заявление о работе в России

    Китайский автопроизводитель GAC заявил о планах работы на рынке России

    Китайский автопроизводитель GAC сделал заявление о работе в России
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайский производитель автомобилей GAC не собирается покидать российский рынок и будет развивать свое присутствие в стране, сообщили в пресс-службе компании.

    В официальном сообщении отмечается: «Компания GAC не планирует уходить с российского рынка и продолжает свою работу по расширению присутствия. Российский рынок имеет стратегическое значение для глобального развития бренда GAC. Долгосрочная стратегия остается неизменной», передает ТАСС.

    В компании подчеркнули, что все операционные процессы идут в штатном режиме. Представители GAC подтвердили выполнение всех текущих обязательств перед партнерами и клиентами.

    Ранее сообщалось, что японский концерн Toyota вновь начал продавать новые автомобили в России через московский автосалон, принадлежащий «СП Бизнес Кар».

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов

    Юрист Хаминский: Долина может избежать ответственности за неуплату налогов за дом

    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина, возможно, избежит ответственности за неуплату налогов за дом в Подмосковье, сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    По его словам, Долина применила популярную схему, при которой не сдавала дом в эксплуатацию и не оформляла его в собственность после окончания стройки и заселения в 2011 году, передает РИА «Новости».

    Кадастровый учет ее особняка в поселке Славино был оформлен только в августе 2024 года. Таким образом, на участке фактически был дом, но по документам он отсутствовал, соответственно, объект налогообложения также отсутствовал.

    Юрист уточнил, что для уголовного преследования необходим долг по налогам не менее 2,7 млн рублей, тогда как у певицы сумма гипотетической недоимки составляет 250 тыс. рублей. Максимально налоговая инспекция может взыскать с Долиной недоимку и пени только за последние три года, резюмировал Хаминский.

    Ранее СМИ сообщили, что певица Лариса Долина на протяжении 12 лет не платила налог за свой четырехэтажный дом в подмосковном поселке Славино.

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    55 комментариев

    Комментарии (3)
    9 декабря 2025, 20:14 • Новости дня
    Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование части Тихого океана

    ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование над морями АТР

    Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование части Тихого океана
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские стратегические ракетоносцы и китайские бомбардировщики выполнили совместную миссию над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также Тихого океана, сообщили в Минобороны.

    Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая вновь провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Министерстве обороны России заявили ТАСС, что данное мероприятие проходит в соответствии с планом военного сотрудничества на 2025 год и не создает угрозы другим государствам.

    В воздушном патрулировании участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС российской стороны и стратегические бомбардировщики Хун-6К китайских ВВС. Они пролетели над Японским, Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана. Общая продолжительность совместного патрулирования составила около восьми часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре пограничные службы Китая, России и Монголии провели первые в истории совместные учения.

    А в августе Военно-морские силы России и Китая начали совместное патрулирование в Японском море. Напомним, Россия и Китай ежегодно проводят совместные военно-морские патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Россия сосредоточена на развитии тесного военного сотрудничества с Китаем для усиления глобальной и региональной стабильности, отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе визита в Пекин.


    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 17:50 • Новости дня
    Путин пообещал рассмотреть возможность новогодней амнистии для инвалидов и женщин с детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к члену совета и правозащитнице Еве Меркачевой с просьбой предоставить свои предложения по вопросам «новогоднего помилования».

    Меркачева предложила ряд инициатив, связанных с дальнейшим развитием института суда присяжных и возможностью проведения помилования в честь наступающего Нового года, передает ТАСС. «Давайте ваши предложения. В том числе, пожалуйста, направьте и предложения по помилованию. Хорошо? Прямо оформите и передайте», – сказал глава государства.

    Он пообещал рассмотреть списки кандидатов на помилование. Особое внимание будет уделено инвалидам и женщинам с детьми, которые впервые осуждены за нетяжкие и ненасильственные преступления.

    В прошлом году Путин помиловал 52 осужденные женщины.

    Комментарии (2)
    9 декабря 2025, 19:38 • Новости дня
    Путин пообещал созвониться с режиссером Сокуровым

    Путин пообещал обсудить с режиссером Сокуровым прокат его фильмов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пообещал лично позвонить режиссеру Александру Сокурову после того, как тот на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека пожаловался на запрет проката его фильмов.

    «Жалко. Вы мне, пожалуйста, скажите – но не сейчас, а созвонимся с вами, я позвоню, поговорим – каким образом, что там запрещают из ваших произведений. Это странно», – обратился Путин к режиссеру, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что Сокуров, как член Совета по правам человека при президенте, не подвергается дискриминации, «по крайней мере, на таком уровне».

    Глава государства отдельно отметил, что готов выслушать любые аргументы режиссера, если Сокуров считает, что сталкивается с ограничениями. «Созвонимся, переговорим», – подтвердил Путин.

    В 2023 году Сокуров сообщил о том, что завершает свою карьеру, причиной стал отказ в прокате фильма «Сказка».

    Комментарии (2)
    10 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    В ЦАР боевики начали использовать дроны против российских инструкторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевики начали использовать беспилотники, чтобы проводить разведку и сбрасывать боеприпасы на базы российских инструкторов в Центрально-Африканской Республике, сообщил советник по безопасности президента РФ Дмитрий Подольский.

    Боевики в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) начали активно применять беспилотники для разведки и атак на российские базы, где работают военные инструкторы, сообщил советник по безопасности президента страны Дмитрий Подольский, его слова приводит ТАСС. По его словам, дроны сбрасывали боеприпасы на позиции российских специалистов, оказывающих поддержку национальной армии ЦАР.

    Подольский подчеркнул: «В каких-то случаях боевиков обучают иностранные инструкторы, а также те люди, которые принимают участие в боевых действиях – к примеру, на территории Судана. Сейчас угроза БПЛА сохраняется, особенно в приграничных районах с Суданом и Чадом».

    Советник отметил, что боевики пока не использовали FPV-дроны, основную разведку они ведут при помощи квадрокоптеров Mavic. Сообщается также, что существует информация о возможном наличии у них переносных зенитных ракетных комплексов.

    В преддверии выборов, которые пройдут 28 декабря, безопасность в стране будут обеспечивать в том числе российские инструкторы. Военные специалисты из России реагируют на угрозу с помощью стрелкового оружия, дробовиков калибра 12 и комплексов радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил, что Запад использует Украину для координации действий террористов против Центрально-Африканской Республики.

    В ноябре российские военные инструкторы совместно с армией ЦАР уничтожили базу боевиков в префектуре От-Котто. А в сентябре в ЦАР при поддержке россиян ликвидировали 17 боевиков.

    Комментарии (3)
    9 декабря 2025, 19:25 • Новости дня
    В Москве вынесли приговор банде организаторов мошеннических кол-центров

    Суд Москвы вынес приговор членам банды организаторов мошеннических кол-центров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресненский райсуд Москвы вынес приговоры девяти соучастникам преступного сообщества, укравших более 39 млн рублей у социально незащищенных граждан с помощью мошеннических кол-центров, связанных с Украиной.

    Пресненский районный суд Москвы вынес приговор в отношении девяти организаторов и участников преступного сообщества, занимавшегося мошенничеством, сообщает Генпрокуратура РФ.

    По данным суда, 22-летний Максим Семеняченко создал преступное сообщество, в которое затем втянул других лиц из разных регионов страны: 41-летнего Артема Бурчака, 27-летнего Максима Соболева, 25-летнего Дениса Пимонова, 26-летнего Кирилла Волкова, 22-летнего Алексея Бородина, 22-летнего Максима Мирошниченко, 23-летнего Михаила Солодовникова и 23-летнего Дениса Хуторянского.

    Злоумышленники действовали через кол-центр за границей, используя IP-телефонию и интернет. Они выдавали себя за представителей банков и органов власти, убеждая граждан снять со счетов деньги, оформить кредиты или даже продать недвижимость и перевести средства на «безопасные счета». В основном жертвами становились социально незащищенные люди.

    С апреля по ноябрь 2024 года участники сообщества работали из офисов на Пресненской набережной и Новинском бульваре. Они принимали у курьеров наличные, пересчитывали их и переводили в криптовалюту. Общий ущерб превысил 39 млн рублей.

    Руководителями структурных подразделений были Бурчак, Волков и Солодовников, остальные выступали курьерами. Суд определил сроки наказания: Семеняченко получил 17 лет колонии строгого режима, Волков – 16 лет, Солодовников – 14 лет, Бурчак – 16 лет колонии особого режима. Бородину назначено 12 лет общего режима, Соболеву – 10 лет, Мирошниченко, Пимонову и Хуторянскому – по девять лет.

    Все осужденные также обязаны выплатить штрафы в размере от 1,3 до 4 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре петербургские полицейские задержали жителей Пензенской области, которые занимались технической поддержкой зарубежных мошенников, связанных с украинскими кол-центрами.

    В Подмосковье пятью днями ранее задержали подозреваемых, организовавших офис для обналичивания средств телефонных мошенников, связанных с украинскими кол-центрами.

    А летом ФСБ провела задержания соучастников украинских кол-центров в четырех регионах, установив их причастность к 33 эпизодам мошенничества и вымогательства у граждан России на сумму более 200 млн рублей.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 16:10 • Новости дня
    В России впервые вынесли штраф за поиск экстремистских материалов

    В России суд вынес первое наказание по обвинению в поиске экстремистских материалов

    В России впервые вынесли штраф за поиск экстремистских материалов
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Впервые в России суд оштрафовал гражданина за поиск экстремистских материалов, мужчине из Севрдловской области назначили три тысячи рублей штрафа.

    Суд в Каменске-Уральском назначил штраф в три тысячи рублей 20-летнему медбрату Сергею Глухих, сообщает URA.RU. Дело против Глухих стало первым в России в рамках новой статьи 13.53 КоАП РФ, связанной с поиском заведомо экстремистских материалов. Его защитник, юрист Сергей Барсуков, объявил, что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать, назвав произошедшее произволом.

    Обвинение утверждало, что Глухих целенаправленно искал в интернете информацию о запрещенных боевых соединениях. Сам обвиняемый свою вину отрицает, а его представитель настаивает, что нежелательный контент был найден случайно. В начале ноября силовики задержали медбрата и предъявили ему обвинение.

    Ранее 6 ноября мировой суд вернул протокол полиции из-за нарушений при его составлении. Позднее в СМИ появились фотографии с устройства медбрата, где была видна история браузера, однако Барсуков опроверг сообщения о систематическом поиске запрещенной информации. 9 декабря полиция вызвала Глухих и его защитника для исправления протокола, после чего дело вновь передали в мировой суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молодой человек утром 24 сентября просматривал новостную ленту в автобусе и наткнулся на материалы о Русском добровольческом корпусе и батальоне «Азов» (оба эти объединения признаны террористическими и экстремистскими и запрещены в России).

    В телефоне Глухих в итоге обнаружили более 30 ссылок на запрещенные ресурсы. Напомним, что с 1 сентября в России вступили в силу поправки в КоАП, предусматривающие административную ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов.

    Закон предусматривает ответственность только для тех, кто осознанно ищет запрещенные материалы, зная о включении их в реестр Минюста, отметил глава Минцифры Максут Шадаев.


    Комментарии (11)
    9 декабря 2025, 21:34 • Новости дня
    ООН обвинила Латвию в дискриминации русскоязычных

    ООН обвинил Латвию в дискриминации русскоязычных по закону о НДС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека указало на дискриминационный характер закона о повышении НДС на русскоязычную печать и книги в Латвии.

    Закон о повышении налога на добавленную стоимость на книги и прессу на русском языке в Латвии является дискриминацией по отношению к языковым меньшинствам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

    Официальный представитель УВКПЧ Марта Хуртадо Гомез заявила: «Латвийский законопроект о внесении изменений в закон о налоге на добавленную стоимость вызывает ряд опасений в связи с его дискриминационным воздействием на языковые меньшинства страны». Она также подчеркнула, что любые налоговые или регулирующие меры не должны ограничивать доступ языковых и этнических меньшинств к информации, культуре или образованию, если только такие ограничения не имеют обоснованной законной цели.

    Ранее Сейм Латвии принял решение повысить ставку налога на добавленную стоимость на печатную продукцию и книги на русском языке. Новые правила начнут действовать с 2026 года. Закон не коснется изданий на языках стран – членов Европейской экономической зоны, Организации экономического сотрудничества и развития, а также государств-кандидатов на вступление в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что введение нового налога приведет к закрытию частной русской прессы в Латвии.

    До этого бывшему депутату латвийского парламента Алексею Росликову грозит до 25 лет лишения свободы за высказывания в защиту России и русского языка.

    Сейчас в Латвии продолжается массовая депортация сотен русских, в основном пожилых людей, которые долго жили в стране.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 19:15 • Новости дня
    Путин заявил об умеренном повышении тарифов ЖКХ

    Путин заявил о необходимости умеренного повышения тарифов ЖКХ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что рост тарифов ЖКХ связан с инфляционными процессами.

    Он подчеркнул, что этот процесс должен проходить умеренно и не выходить из-под контроля, передает ТАСС.

    «Главное, чтобы это все было в меру и не приобретало стихийного характера», – заявил Путин. Он указал, что Федеральная антимонопольная служба и региональные власти обязаны строго следить за регулированием тарифов в сфере ЖКХ.

    В июле газета ВЗГЛЯД писала, что в российских регионах изменились тарифы на ЖКУ.

    Комментарии (3)
    Главное
    В ЦАР боевики начали использовать дроны против российских инструкторов
    Politico: У НАТО нет планов на случай выхода США из альянса
    Российские войска приступили к зачистке Светлого и Гришино в ДНР
    В РКК выступили против онлайн-курсов первой помощи
    Российский «Лего» запустил самую масштабную серию конструкторов
    Кравцов возложил ответственность за списывание заданий из интернета на родителей
    Эрмитаж потребовал с севшего на трон Павла I посетителя более 840 тыс. рублей

    Попытка Европы дотянуться до «Турецкого потока» провалилась

    Европа пытается добраться до единственного оставшегося газопровода, который качает газ из России. Речь идет о «Турецком потоке». Физически недружественным странам дотянуться до него тяжело, потому что сам газопровод не заходит на европейскую территорию, а морскую часть оберегает Анкара. Поэтому Европа пытается давить юридически. Как Венгрия и Турция помогли управляющей компании «Турецкого потока» избежать ареста активов? Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Перейти в раздел

    США создают у границ России крупное разведывательное сообщество

    Впервые в истории Япония создаст крупное самостоятельное разведывательное ведомство – условное «японское ЦРУ». Почему японские разведслужбы в последние десятилетия не отличались значительной эффективностью, как будет выглядеть и работать новая структура и почему перед нами настоящий вызов для контрразведки России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена водительского удостоверения по истечении срока в 2025 году: документы, порядок, стоимость

      Водительское удостоверение в России выдается сроком на 10 лет. По истечении этого периода документ подлежит обязательной замене. В 2025 году действуют особые правила автоматического продления прав, однако для части водителей процедура замены становится актуальной именно сейчас.

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации