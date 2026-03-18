    Эксперт рассказал о худшем сценарии ядерного инцидента на АЭС «Бушер»
    Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    18 марта 2026, 22:00 • В мире

    Демарш в команде Трампа потряс основы отношений США и Израиля

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Глава Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку в знак протеста против нападения на Иран. Ранее этот человек советовал принять условия России насчет Донбасса, так что его уход – важная потеря для «партии мира» в Белом доме. И в то же время – это невиданный удар по Израилю, который осложнит еврейскому государству жизнь.

    То, что даже евреи в США – ненадежная опора для Государства Израиль, давно не новость: еще десять лет назад бабушка могла позвонить внуку из Тель-Авива в Нью-Йорк и узнать от него, что живет в фашистском государстве. Левый тренд в американском образовании включал в себя не только борьбу с исламофобией, но и критику израильтян за войны и общую политику на Западном берегу реки Иордан, а отдельные идеологи даже предлагали исключить евреев из числа меньшинств, чтоб не смущать зацикленных на правах меньшинств активистов.

    Теперь такой активист, требующий ареста всех израильских дипломатов и чиновников, избран в Нью-Йорке мэром, причем Зохран Мамдани стал еще и первым мусульманином в этой должности. Самая влиятельная еврейская община в США не смогла ему препятствовать, а частично не захотела: среди журналистов и звезд, агитировавших за Мамдани, было немало еврейских фамилий. Делали они это в том числе с типичных для ультралевых антиизраильских позиций, но негативное отношение к буйствам правительства Биньямина Нетаньяху распространилось и на более традиционные еврейские общины.

    Там логика проще: из-за того, что творит Израиль, проблемы теперь у евреев Америки – и с мусульманами проблемы, и с левыми, и с политикой вообще. Подавляющее большинство избирателей демократов в конфликте Израиль–Палестина поддерживают Палестину, хотя эта партия со времен нового курса Рузвельта ориентировалась на еврейскую общину и многим ей обязана.

    Республиканская партия, колеблясь, все еще держится: за поддержку Израиля по-прежнему выступают многие ее «крылья». Самые устойчивые позиции у еврейского государства в семье президента, но также среди «ястребов», типичный представитель которых –  сенатор Линдси Грэм – стал ведущим лоббистом нападения на Иран, и религиозных консерваторов вроде посла США в Израиле Майка Хакаби. А вот у «новых правых» – молодых республиканцев, офицеров трампистского интернет-воинства – раскол «по живому».

    Прежде они тоже стояли за Израиль горой: поддерживая еврейское государство, одновременно постулировали жесткий подход к мусульманам и троллили своих врагов из левого лагеря. Кто-то до сих пор так делает, как Бен Шапиро, а кто-то изменил взгляды. Например, Чарли Кирк, которого Трамп возвел в ранг мучеников, незадолго до гибели перешел к критике Нетаньяху не только за манеру втягивать США в свои войны, но и за жестокость в отношении палестинцев.

    Однако такого удара, каким стала отставка главы Национального контртеррористического центра США Джо Кента, Израиль еще не получал. «Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби», – написал он в соцсетях перед уходом.

    Это не первая значимая отставка в кабинете Трампа, но прежние проходили без фронды – по согласованию с начальством и как бы для пользы общего дела. Например, на днях об уходе объявили министр национальной безопасности Кристи Ноэм и глава пограничной службы Грег Бовино. Они были «лицом» наступления Трампа на мигрантов, а теперь на них списывают провалы и перегибы этого процесса.

    Уход Кента – другое дело, это демонстративный вызов главнокомандующему и свидетельство распада коалиции трампистов. Он типичный политик трамповского призыва, но с особо блестящей биографией – 20 лет военной службы, 11 командировок в горячие точки, офицерские погоны в ЦРУ. Его жена – шифровальщик и старший главный старшина военно-морских сил США – погибла при теракте, направленном на американскую группировку в Сирии.

    И да, именно этот человек – категорический противник американских интервенций. Он на них уже насмотрелся.

    Позиция Кента по конфликту на Украине тоже отличается смелостью и достойна уважения. Он заявил, что требования президента России Владимира Путина о выводе ВСУ из Донбасса «весьма разумны», еще в 2022 году, когда для американского политика это было настоящим вызовом и движением против ураганного ветра.

    Точно таких же взглядов (и на Украину, и на интервенции) придерживается директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Кент – подчиненный, которого она к себе приблизила, а теперь отреклась, приняв главное правило Белого дома: «Трамп всегда прав». Как гласит специальное заявление Габбард, только президент США имеет право решать, что представляет для страны опасность и какими мерами эту угрозу купировать. При этом известно, что в ее докладах, как и в докладах директора ЦРУ Джона Ли Рэдклиффа, отрицалось намерение Ирана нападать на американские базы, которым Белый дом оправдывает интервенцию.

    Кент тоже был верным солдатом, который поддерживал Трампа во всем. А теперь президент якобы рад, что его ответственный за борьбу с терроризмом уходит, поскольку «всегда считал его хорошим парнем, но всегда думал, что он слаб в сфере безопасности – очень слаб».

    Учитывая, насколько непопулярна среди американцев кампания в Иране, и то, что добиться заявленных целей – сменить режим аятолл – у Трампа вряд ли получится, это явно не последний демарш. Но важным событием его делают не перипетии распада команды трампистов, а то, как офицер американской разведки ставит вопрос об отношениях с еврейским государством.

    «Я молюсь о том, чтобы вы задумались о том, что мы делаем в Иране и ради кого мы это делаем. Настало время решительных действий. Вы можете изменить курс и проложить новый путь для нашей страны, а можете позволить нам и дальше катиться к упадку и хаосу», – взывает он к президенту, подчеркивая, что потерял свою жену «на войне, развязанной Израилем», а новая война тоже «не приносит никакой пользы американскому народу и не оправдывает гибель американских солдат».

    Нарочно или нет, но Кент апеллирует к больному месту американской политики – образу войны за чужие интересы, в которую США могут втянуть предатели. Такой войной до нападения Японии на Перл-Харбор считалась и Вторая мировая война, причем накал страстей был таков, что ждали гражданской бойни.

    В значительно более спокойные 1960-е Джону Кеннеди приходилось клясться, что его католическая вера не означает двойной лояльности. Многие всерьез опасались, что президент-католик будет работать на папу римского.

    Были даже такие, кто утверждал, что Кеннеди втянет США в войну с СССР в интересах Ватикана.

    Война в интересах евреев тоже занимала важное место в американских теориях заговора. Теперь это больше не теория, все вполне официально. «Я во всем с Израилем», – гремит сенатор Грэм, переигравший изоляционистов в администрации Трампа. А сам Трамп под давлением признает, что самим США интервенция в Иран не очень-то и нужна (у нас, мол, и без того полно нефти).

    «Это выглядит почти так, будто мы делаем это по привычке, – задумчиво сказал президент. – Но мы делаем это также ради наших очень хороших союзников на Ближнем Востоке».

    В общем, самую непопулярную войну в своей истории (так ее теперь называют) США воюют в интересах Израиля. Поскольку он не является 51-м штатом, это вызывает общественное раздражение и потрясание основ в виде таких вот, как у Кента, отставок.

    Очевидно, что она сильно укрепит тренд на пересмотр отношений с еврейским государством, который захватил в США и левых, и правых, и даже евреев. С учетом, что Западная Европа – второй ключевой союзник израильтян – по этому вопросу раскололась еще раньше, а в будущем станет пространством исламского большинства, Израилю, вероятно, стоило бы вести себя потише и поскромнее, если он не хочет настроить против себя весь мир и планирует дожить не только до возвращения мессии, которое недавно пообещал Нетаньяху, но и до XXII века.

    А то ведь мессия и задержаться может.   

    Как перестраивается мировой энергетический рынок

    Саудовская Аравия пытается прагматично продать больше нефти через порт Янбу в Красном море. Причем разговор идет уже об апрельских поставках. Покупатели оказались перед тяжелым выбором. Покупать сейчас дорогую нефть или немного подождать. Как долго Ормузский пролив будет недоступен, никто не знает. Но нефть пытается найти обходные маршруты. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Чем обернется презрение Трампа к разочаровавшим союзникам

    США больше не желают помощи стран НАТО. Такими словами Дональд Трамп отреагировал на отказ партнеров в Европе и Азии участвовать в миссии по разблокировке Ормузского пролива. Ранее лидер США заявил, что его просьба о помощи была проверкой на лояльность, которую союзники провалили. Каким будет возмездие Трампа? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

