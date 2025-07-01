Главный город США капитулирует к осени

Tекст: Дмитрий Бавырин

После того, как 11 сентября 2001 года самолеты врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а президент США Джордж Буш–младший объявил крестовый поход против исламизма, Америку накрыла исламофобия – и бытовая, и политическая.

Четверть века спустя мэром Нью-Йорка станет мусульманин. Для этого Зохрану Мамдани еще придется выиграть выборы, которые пройдут в ноябре 2025-го, но он их наверняка выиграет, так как победил на праймериз Демократической партии, а республиканцам в самом большом городе США ничего не светит.

Другими его соперниками станут нынешний мэр Эрик Адамс и бывший губернатор штата Эндрю Куомо – демократы-раскольники. Им тоже не светит: первый погряз в коррупционных скандалах, второй – в сексуальных (и уже проиграл Мамдани на праймериз), но главный довод против обоих – состояние города в последние годы: грязь, преступность, бездомные. Сердца ньюйоркцев требуют перемен, а перемены олицетворяет Мамдани.

Ему 33, он учился на африканиста и работал юрисконсультом. По корням – из Индии, но родился в Уганде в интеллигентной семье профессора и кинорежиссера, а выглядит, строго говоря, как белый. По взглядам – ультралевый, выходец из «Демократических социалистов Америки», чей главной звездой является Берни Сандерс.

Мамдани обещает запустить бесплатный общественный транспорт, заморозить арендную плату и открыть продуктовые магазины с субсидируемыми ценами, а заплатят за это «богатые белые районы», которые обложат дополнительными налогами.

«Я не думаю, что у нас должны быть миллиардеры», – говорит вероятный будущий мэр.

Самый известный нью-йоркский миллиардер – это сейчас Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов. «Радикальный левый», «коммунистический сумасшедший», «выглядит ужасно», «его голос скрипит», «он не очень умный» – это авторские характеристики Мамдани от главы государства. Но вот что интересно: Трамп упирает на то, что Мамдани «коммунист», а не на то, что он мусульманин, хотя его ядерный электорат волнует именно вероисповедание.

В глазах наиболее консервативных республиканцев, сравнивающих победу Мамдани с теми самыми терактами 11 сентября 2001 года, крупнейший город США сдастся врагу дважды – капитулирует и перед мусульманином, и перед коммунистом.

Михаила Суслова и Муаммара Каддафи это бы порадовало. Если бы было правдой.

Номинально Мамдани, конечно, мусульманин. Но между теми, кто направлял самолеты на башни-близнецы, и нынешним фаворитом Нью-Йорка огромная дистанция. Крайне значительна также разница между кандидатом Мамдани и кандидатом на любой значимый пост в любой исламской стране, где проходят выборы. Индиец из Уганды разделяет всю платформу левых демократов США, то есть все лозунги про феминизм, аборты, трансгендеров, секс-меньшинства etc., так что единоверцами понят бы не был.

Однако это и не коммунизм, каким его видел Суслов. Это, с одной стороны, типичная Америка, где можно верить во что угодно. И многие верят в дичь, сочетая в своей картине мира заведомо несочетаемые вещи. С другой стороны, это бунт населения против традиционных политиков и элит, частью которого стало и избрание президентом Дональда Трампа.

Тотальное разочарование в центристах обеих главных партий заставляет американцев делать выбор в пользу радикальных флангов, чьи представители меньше повязаны корпоративными обязательствами с «вашингтонским болотом».

Эти двое – Трамп и Мамдани – похожи значительно больше, чем им бы хотелось про себя считать.

Символы веры, которые перенимают как левые, так и правые популисты, это именно символы, а веры в них довольно мало. Мамдани такой же мусульманин, как Трамп – ревностный протестант: иногда хочет таким казаться, но богемный образ жизни выдает с головой.

В «трампизме» отсутствует выстроенная идеологическая база, есть только обрывки и шахада – Трамп может делать, что считает нужным. «Мамданизм» вовсе никто не пытался сформулировать, включая Мамдани, но руководствуется он тем же – буду делать, что считаю нужным. Показательный пример – его обещание арестовать израильского премьера Биньямина Нетаньяху, если тот вздумает прилететь в Нью-Йорк.

Неприятие Израиля само по себе не выделяет Мамдани не то что как мусульманина, но и из рядов демократов. В этой партии теперь двое из трех – против Израиля, а попытка уравнять критику его внешней политики с антисемитизмом не сработала даже на нерелигиозных нью-йоркских евреев, многие из которых голосовали за Мамдани.

Но Нью-Йорк – это в том числе город штаб-квартиры ООН, куда имеют право беспрепятственно прибывать мировые лидеры. И если мэр города вызывается арестовать иностранного лидера по ордеру, который в его стране вообще не действует, он, мягко говоря, слишком много на себя берет, пренебрегая международным правом, догмами дипломатии и принципом разделения властей – всем сразу. Это самопрезентация радикала и безумца.

Но и Трамп точно такой же любитель всем вышеупомянутым пренебрегать. Он и Мамдани – две стороны одной долларовой монеты.

Нельзя сказать, что оба ничему не учатся. Тот же Трамп в прежние годы наверняка упирал бы на мусульманство Мамдани, а теперь, став президентом, ограничивает себя, как отца всей нации.

Сам Мамдани, считающий современную экономику города «расистским конструктом», тоже смирится с реальностью, в которой нельзя вводить специальные налоги для «белых кварталов», а миллиардеры запросто меняют место жительство (а из хужеющего Нью-Йорка отток идет давно) вместе со своими деньгами, что сильно вредит городскому бюджету.

Судить их обоих будут по делам. И Трампа с его импульсивной, шоковой, малопродуманной политикой, и Мамдани с его «городом будущего», построенным из песка.

Как говорил один из прошлых мэров Нью-Йорка, не существует демократического или республиканского способа уборки улиц. Трампистского или исламского способа с тех пор тоже не изобрели.