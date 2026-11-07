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Вирусолог назвал симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1
Сильная боль в горле стала отличительным симптомом нового штамма коронавируса
Сильные боли в горле и длительный упадок сил являются отличительными признаками нового штамма коронавируса PJ.2.1, заявила врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
«Клинические исследователи описывают, что якобы сильнее болит горло, более долгая астения после перенесенной этой инфекции сохраняется», – цитирует вирусолога Елену Малинникову РИА «Новости».
По словам врача, в России разработаны современные тест-системы ко всем известным штаммам коронавируса. Она подчеркнула, что при каждой мутации у российских медиков есть возможность оперативно выявлять этот вирус.
Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возрастающем риске распространения PJ.2.1. С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года новый штамм успел распространиться по нескольким континентам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу экспертная группа Всемирной организации здравоохранения по вакцинам пообещала рассмотреть данные о новых вариантах коронавируса.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко исключил возникновение пандемии из-за нового штамма PJ.2.1.
На прошлой неделе в российском офисе ВОЗ сообщили о росте риска распространения нового варианта инфекции в мире.