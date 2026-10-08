Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Нидерландах достигло 59

NU.nl: Число случаев лихорадки Западного Нила в Нидерландах достигло 59

Tекст: Денис Тельманов

За неделю с 1 по 7 октября в Нидерландах выявили еще троих заболевших лихорадкой Западного Нила, пишет ТАСС со ссылкой на портал NU.nl и данные Королевского института здравоохранения и окружающей среды (RIVM).

За прошедшие семь дней также скончался один инфицированный, общее число смертельных случаев достигло десяти. Абсолютное большинство умерших составляли пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

По информации RIVM, все заболевшие были укушены комарами незадолго до проявления симптомов. Два новых случая зафиксированы в провинции Южная Голландия, еще один – в Утрехте.

По числу заражений лидирует Южная Голландия, где выявлено более 20 заболевших, также вирус обнаружен в провинциях Северная Голландия, Северный Брабант, Гелдерланд и Оверэйссел.

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