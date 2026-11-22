Tекст: Ольга Иванова

Автор материала напоминает, что длительное молчание в семье или любовных отношениях обычно означает разрыв, тогда как дружба часто легко возобновляется после лет разлуки: «Время не забирает у настоящей дружбы, как и разлука», – писал Теннесси Уильямс, чьи слова приводятся в статье, опубликованной в журнале The Atlantic.

Автор называет периоды тишины «темной материей дружбы» – частью отношений, которую нельзя увидеть или измерить, но влияние которой ощущается: люди мысленно возвращаются к общим воспоминаниям, прокручивают возможные разговоры, чувствуют поддержку, даже если не пишут и не звонят. Профессор Тель-Авивского университета Киннерет Лахад отмечает, что именно в такие паузы проявляются все «двусмысленности, возможности и ограничения» дружбы.

Исследования, на которые ссылается журнал, показывают, что ощущение близости между друзьями не всегда зависит от частоты контактов: участники опросов чувствовали себя столь же связанными, даже реже созваниваясь и видясь. Психолог Кристина Кастането и ее научный руководитель Лара Акин разработали понятие «устойчивости дружбы» – веры в то, что отношения сохранятся, сколько бы ни прошло времени; по данным их работы, именно эта уверенность чаще всего подталкивает людей к попытке восстановить старые связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу публицист заявил о все более частом восприятии украинскими военными журналистов как законной военной цели и о стирании грани между участниками войны и ее свидетелями.

В сентябре обозреватель газеты отметил неизбежность понимания принципа «плохой мир лучше доброй ссоры» после разрушительных конфликтов и общих трагедий.

В мае аналитик ВЗГЛЯДа описал выгоды одиночества и жизни без семьи в современном обществе и размывание института главы семьи в России.