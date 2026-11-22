Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.0 комментариев
Россия установила рекорд по поставке живых свиней в Грузию
Россия в октябре поставила в Грузию живых свиней на рекордные 5,6 млн долларов, следует из данных грузинской таможни.
Экспорт растет три месяца подряд, в октябре поставки увеличились на 21% по сравнению с предыдущим месяцем, передает РИА «Новости».
При этом поставки свинины в отчетный месяц оказались максимальными с июня прошлого года. В месячном выражении они выросли более чем на треть, достигнув 1,3 млн долларов.
В октябре Россия стала вторым по величине поставщиком свинины в Грузию, уступив только Бразилии, и единственным экспортером живых свиней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца грузинские СМИ сообщили о росте импорта из России в Грузию на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,65 млрд долларов.
Летом российский импорт арбузов из Грузии достиг рекордных для двусторонней торговли 766,5 тыс. долларов.
В мае объем закупок замороженной рыбной продукции грузинского производства отечественными компаниями превысил 1 млн долларов.