«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
В Крыму задержали агента СБУ за передачу данных о Черноморском флоте
ФСБ: В Крыму задержан агент СБУ за передачу данных о Черноморском флоте
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму завербованного украинскими спецслужбами мужчину, который собирал данные о Черноморском флоте и подбирал места для тайников со взрывчаткой, сообщили в российской спецслужбе.
Уроженец Сумской области по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) передавал противнику информацию о дислокации кораблей Черноморского флота и позициях ПВО, цитирует сообщение ФСБ РИА «Новости».
«Получив российское гражданство в 2024 году, злоумышленник продолжил работать на украинские спецслужбы», – сообщили в ведомстве.
Фигурант занимался организацией схронов и передавал их координаты кураторам. Его задержали в Симферопольском районе при извлечении компонентов самодельных взрывных устройств.
В отношении арестованного возбуждены уголовные дела о государственной измене, шпионаже и незаконном обороте взрывчатки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии мужчину, передававшего украинской разведке сведения о ПВО в Севастополе.
В тот же день ФСБ распространила видео с признаниями задержанных за подготовку диверсий агентов украинских спецслужб.
В прошлом месяце в Севастополе задержали гражданина России с килограммом гексогена.