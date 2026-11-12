Задержанные в трех городах агенты Киева признались в подготовке диверсий

Задержанные в Донецке, Омске и Майкопе агенты признались в работе на Украину

Tекст: Вера Басилая

ФСБ опубликовала видео допроса задержанных агентов украинских спецслужб, которые планировали теракты и собирали информацию об участниках спецоперации, передает РИА «Новости».

«Я житель Донецка, мне 30 лет. Связался со стороной Украины, с украинской разведкой. Хотел подзаработать, предложили проследить за военной машиной и в дальнейшем ее взорвать», – рассказал один из задержанных.

Другой фигурант дела, задержанный в Омске, признался, что по заданию куратора фотографировал объекты критической инфраструктуры топливной энергетики и прилегающие лесопосадки, после чего передавал кадры с привязкой к координатам.

Третий агент, действовавший в Майкопе, вел съемку железнодорожной станции. По его словам, украинские спецслужбы предлагали ему поджечь поезд, однако он ответил отказом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Майкопе, Омске и Донецке задержали троих россиян и одного иностранца за сбор информации для украинских спецслужб.

На прошлой неделе в Москве арестовали подозреваемого в передаче разведданных представителям украинской террористической организации.

Ранее ФСБ пресекла работу агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области.