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Песков напомнил о готовности Москвы принять Зеленского для встречи с Путиным
Глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, при этом ему будут предоставлены необходимые гарантии безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, позиция Кремля относительно возможных переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским остается неизменной, передает ТАСС.
«Что касается встречи Путина с Зеленским – здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять», – подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Москва готова обеспечить безопасность главы киевского режима в случае его визита в столицу России для проведения контактов на высшем уровне.
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