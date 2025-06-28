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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров ещё нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    3 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    25 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    28 июня 2025, 19:30 • Новости дня

    Французские СМИ отметил сходство образа Зеленского на саммите НАТО с диджеем

    Boulevard Voltaire сравнил образ Зеленского на саммите НАТО с диджеем

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите НАТО Владимир Зеленский впервые за три года появился в черном костюме и рубашке, заменив традиционную одежду цвета хаки на более официальный образ, но его внешний вид перекликался с образом диджея, пишет французское издание Boulevard Voltaire.

    Наряд Владимира Зеленского на саммите НАТО стал предметом обсуждения во Франции, передает Boulevard Voltaire.

    В материале издание отмечает, что впервые с 2022 года глава киевского режима появился на публике в строгом официальном костюме, отказавшись от привычной одежды цвета хаки. Однако журналисты сравнили его образ с диджеем, подчеркнув, что Зеленский раньше работал в этой сфере, передает РИА «Новости».

    В статье говорится: «В таком облике Зеленский напоминает диджея из какой-нибудь славянской страны – профессия, с которой, впрочем, он и начинал свой путь». Boulevard Voltaire связывает перемену в стиле президента с эпизодом на встрече с Дональдом Трампом, после которой Зеленский, по мнению издания, пересмотрел свой подход к внешнему виду для официальных встреч.

    На саммите Североатлантического альянса, который проходил 24 и 25 июня в Гааге, Зеленский появился в черном костюме, рубашке и брюках, но дополнил наряд тактическими ботинками вместо классических туфель. Ранее президент Украины часто нарушал дресс-код на встречах с западными лидерами, что вызывало недовольство отдельных представителей в США.

    Во время визита в Белый дом в феврале Дональд Трамп с иронией заметил, что Зеленский «одет красиво». Один из журналистов тогда заявил, что часть американцев считает его внешний вид неуважительным к официальному стилю. Сам Зеленский объяснял свой отказ от костюма тем, что наденет его, только когда завершится конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский появился на саммите НАТО в Гааге в классическом черном костюме в ответ на замечания президента США Дональда Трампа.

    Тем не менее на саммите в Гааге вопрос помощи ВСУ отошел на второй план. Несмотря на официальный вид, Зеленского пригласили только на ужин, что западные СМИ назвали разочарованием для Киева.

    28 июня 2025, 09:25 • Новости дня
    Подполковник США усомнился в адекватности политиков ЕС после слов Зеленского
    Подполковник США усомнился в адекватности политиков ЕС после слов Зеленского
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал выступление Владимира Зеленского в Совете Европы и ответил на него европейским парламентариям.

    По словам Дэвиса, Зеленский говорил о необходимости поражения России, а европейские политики встречали его слова аплодисментами, передает «Царьград».

    Он выразил мнение, что подобная реакция свидетельствует о коллективной утрате адекватности у депутатов, которых, вероятно, вводят в заблуждение такие лидеры, как Стармер и Макрон.

    Дэвис также считает, что поддержка подобных заявлений лишь способствует росту числа жертв среди тех, кого эти политики якобы защищают.

    Он отметил, что в НАТО уже признают приближающееся падение режима Зеленского и выразил опасения, что это может быть использовано для усиления военной истерии в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попросил ЕС продолжить «покрытие бюджетных потребностей» Украины.

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    27 июня 2025, 23:10 • Новости дня
    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город»

    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса не принадлежала России

    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город»
    @ t.me/truonline

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе спора с жителями мэр Одессы Геннадий Труханов на русском языке заявил, что город никогда не принадлежал России.

    Украинские СМИ пишут, что Геннадий Труханов вступил в перепалку с жителями города после вопроса о судьбе памятника Александру Пушкину, который в конце 2024 года депутаты Одесского горсовета решили снести. Сооружение, находящееся под охраной ЮНЕСКО, стало причиной споров в обществе, передает РБК.

    Во время ссоры Труханов на русском языке заявил:, что Одесса – это «не русский город и никогда России не принадлежала». «У нас своя история и своя жизнь», – заявил мэр, посоветовав жителю «меньше ссылаться на Путина».

    Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что продолжение конфликта с Россией грозит Украине утратой Черноморского побережья, в том числе Одессы.

    Помощник президента России Патрушев заявил, что большинство одесситов не связывают будущее города с киевскими властями.

    Президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом и чуть-чуть еврейским.

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    28 июня 2025, 13:00 • Видео
    Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

    На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

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    28 июня 2025, 10:14 • Новости дня
    NYT: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки

    New York Times: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки

    NYT: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска заняли ряд территорий на Украине, что привело к сокращению месторождений редкоземельных металлов под контролем Киева, пишет New York Times.

    Уточняется, что украинская сторона лишилась возможности использовать эти ресурсы для потенциальных сделок с Соединенными Штатами, передает Ura.ru.

    Издание отмечает, что российские военные установили контроль над литиевым месторождением в Донецкой области, которое Киев рассматривал как ключ к развитию экономического сотрудничества с Вашингтоном.

    Газета указывает, что этот актив планировалось задействовать в стратегическом соглашении между Украиной и США по поставкам критически важных минеральных ресурсов.

    По информации издания, сейчас российские войска приближаются к новым залежам титана, урана и других полезных ископаемых, что еще больше ограничивает экономические возможности киевских властей.

    Ранее экс-член команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсон Баркер заявил, что на Украине до сих пор не подтверждено наличие значимых запасов редкоземельных металлов.

    Крупнейшие мировые компании не видят выгоды в разработке месторождений на Украине.

    Эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет.

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    27 июня 2025, 22:18 • Новости дня
    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского

    Небензя заявил, что в политическом плане Зеленский уже мертв

    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский продолжает удерживать власть из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, с политической точки зрения он уже мертв, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, Владимир Зеленский с политической точки зрения уже мертв, однако у него есть причины цепляться за власть, передает RT.

    Дипломат считает, что у него есть причины не проводить выборы, чтобы избежать любой ценой ответственность за украденные деньги и «гнева людей, которых он страшно подвел».

    Небензя добавил, что на Украине и среди иностранных спонсоров Зеленскому уже задают вопросы по поводу похищения миллиардов долларов из полученной помощи. По его словам, даже администрация Джо Байдена предпринимала попытки призвать Зеленского к отчету за потраченные средства.

    Постпред России при ООН также заявил, что, по его мнению, разоблачение главы киевского режима, когда оно произойдет, будет очень жестким.

    Ранее бывший помощник президента Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский намерен продолжать военные действия до полного истощения людских ресурсов.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Зеленский оказался в крайне сложном положении.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что легитимность Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом, и назвал Зеленского неадекватным руководителем.

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    28 июня 2025, 06:42 • Новости дня
    Марочко сообщил о боях в Купянске
    Марочко сообщил о боях в Купянске
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Небольшие группы российских военных проводят рейды вглубь обороны украинских войск в Купянске, где уже начались бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо населенного пункта Купянск: наши войска, по некоторым данным, уже работают в городе», – приводит слова Марочко ТАСС.

    По его словам, армейские подразделения проводят разведку боем и определяют огневые точки ВСУ внутри города. Российские силы действуют как «ряд малых групп».

    «Наши военнослужащие совершили ряд рейдов в глубину обороны противника именно в самом Купянске», – сказал он.

    Он отметил, что этими действиями армия России ведет подготовку к возможному полномасштабному входу в город.

    Также, по словам Марочко, на Сумском направлении продолжается формирование буферной зоны, а продвижение российских войск от границы превышает 13,5 км. Он добавил, что главные успехи отмечены у Кондратовки и Юнаковки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что украинские подразделения, которые в ВСУ считаются элитой, понесли значительные потери у Юнаковки в Сумской области.

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    28 июня 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Трамп назвал слова Путина приятными
    @ Ppe/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «ряд очень приятных заявлений», сказал глава американского государства Дональд Трамп.

    «Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По версии Трампа, Путин якобы «не уважал» США «год назад», когда страну возглавлял Джо Байден. Трамп добавил, что китайский и северокорейский лидеры Си Цзиньпин и Ким Чен Ын «тоже уважают» США, передает ТАСС.

    Путин заявлял, что Москва признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. Путин указал, что Трамп, по его мнению, «искренне стремится» добиться мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил возможность личной встречи с президентом США. Трамп говорил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине. Трамп также отмечал, что хочет заключить сделку с российской стороной.

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    28 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Украинку задержали во время сборки бомбы в палатке в Ярославской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Ярославской области задержали женщину из Житомира, подозреваемую в подготовке диверсии на железнодорожных путях с использованием самодельного взрывного устройства.

    Женщину из Житомира задержали в Ярославской области за попытку собрать взрывное устройство, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    По информации канала, 57-летняя гражданка Украины прибыла в Россию в августе 2020 года и позже через знакомого связалась с украинской стороной.

    В начале июня неустановленное лицо, как отмечается, предложило женщине собрать бомбу и совершить подрыв железнодорожных путей на участке Чебаково – Ваулово. Женщина, согласно сообщению, согласилась выполнить задание и стала следовать инструкциям злоумышленников.

    Она приобрела необходимые компоненты для взрывного устройства и приступила к его сборке в палатке, установленной в деревне Малое Масленниково. Именно там она была задержана правоохранителями.

    Отмечается, что за все время пребывания в России задержанная не оформила ни постоянной прописки, ни регистрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее задержанный ФСБ за попытку диверсии на заводе ОПК в Подмосковье агент Киева готовил подрыв замаскированных под пауэрбанк бомб.

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    28 июня 2025, 16:23 • Новости дня
    На Украине заявили о рисках изоляции Киева из-за заявлений Сибиги

    Депутат Рады заявил, что призывы Сибиги к санкциям оттолкнут нейтральные страны

    На Украине заявили о рисках изоляции Киева из-за заявлений Сибиги
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о необходимости санкций против стран, приобретающих российскую нефть, может привести к дипломатической изоляции Киева, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

    По словам Дубинского, заявление Сибиги о санкциях против стран, приобретающих российскую нефть, может оттолкнуть от Киева те государства, которые до сих пор сохраняли нейтралитет, передает РИА «Новости» .

    Он заявил, что Украина готова «бить не только по союзникам Кремля, но и по странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским переработчикам, которые сохраняли нейтральную позицию.

    Дубинский отмечает, что подобная риторика может привести к ухудшению отношений Киева с рядом нейтральных государств и потенциально снизить поддержку Украины на международной арене.

    Ранее Андрей Сибига заявил, что нефть, газ и другие энергетические продукты продолжают приносить России значительные доходы, а также поступают на европейские рынки, несмотря на текущие ограничения.

    Ранее Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

    ЕС не смог добиться утверждения 18-го пакета ограничительных мер против России.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил отказ ЕС от российских энергоресурсов с выстрелом в колено.

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    28 июня 2025, 02:55 • Новости дня
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    @ Turkish Foreign Affairs apaima/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите НАТО в Гааге у европейских политиков было заметно понимание «невыносимых последствий» в случае продолжения конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Фидан отметил, что большая часть государств Европы ранее придерживалась жесткой линии, выступая против немедленного прекращения огня как в секторе Газа, так и на Украине. «И теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция выразила готовность принять в Стамбуле третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Фидан допустил, что делегации России и Украины могут «прийти к середине» по меморандумам, представленным друг другу. Он также отметил, что проекты меморандумов сторон прямо противоположны, однако это, по его словам, неудивительно.

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    28 июня 2025, 08:59 • Новости дня
    Журналист Боуз отреагировал на слова Зеленского о санкциях против России
    Журналист Боуз отреагировал на слова Зеленского о санкциях против России
    @ DARRYL DYCK/AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Чей Боуз в соцсетях прокомментировал заявление Владимира Зеленского о намерении усилить давление на Россию.

    Боуз посоветовал Зеленскому перестать вести диалог только с самим собой и начать переговоры с Россией, отметив, что для этого, по его мнению, украинскому лидеру потребуется согласие европейских партнеров, передает РИА «Новости».

    Журналист также выразил мнение, что Зеленский должен действовать в интересах оставшейся части Украины.

    Зеленский в недавнем вечернем обращении сообщил, что принято решение о заметном усилении санкционного давления на Россию. Он подчеркнул, что Киев продолжит настаивать на введении новых ограничительных мер со стороны Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Владимир Зеленский продолжает удерживать власть на Украине из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, а с политической точки зрения он уже мертв.

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    28 июня 2025, 04:26 • Новости дня
    Небензя назвал возвращение Украины к границам 1991 года нереалистичным
    Небензя назвал возвращение Украины к границам 1991 года нереалистичным
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция Киева о возвращении к границам Украины 1991 года является нереалистичной, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «На данный момент их позиция такова: вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереалистично», – приводит слова Небензи RT.

    Небензя также сказал, что прекращение мобилизации и демобилизация в ВСУ будут показателем готовности Киева к переговорам. По его словам, именно эти шаги станут лакмусовой бумажкой серьезности намерений украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Владимир Зеленский продолжает удерживать власть на Украине из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, а с политической точки зрения он уже мертв.

    Бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный отметил, что Украине не стоит ожидать возвращения к границам 1991 или 2022 года. МИД России подчеркнул, что Москва никогда не допустит возвращения украинских границ к рамкам 1991 года.

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    28 июня 2025, 09:54 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении пунктов ВСУ с наемниками в Сумской области
    Подполье сообщило о поражении пунктов ВСУ с наемниками в Сумской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В результате серии ударов в Сумской области были поражены позиции ВСУ, включая базу иностранных наемников в одном из отельно-ресторанных комплексов.

    Пункты дислокации иностранных наемников и диверсионных групп были поражены ударами в Сумской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

    По его словам, всего было нанесено четыре удара: под огонь попали позиции ротных опорных пунктов ВСУ, места размещения ДРГ и центры управления беспилотной активностью.

    Лебедев отметил: «Зафиксирован прилет в отельно-ресторанный комплекс по иностранным военным». Он уточнил, что это один из объектов, где размещались иностранные наемники.

    Также, по информации подполья, в Харьковской области были поражены объекты военной логистики ВСУ. В частности, удары пришлись по пункту переброски беспилотников и складскому помещению в пригороде Чугуева. Подробности о масштабах разрушений и потерях не приводятся.

    Ранее в Сумской области в результате ударов уничтожили склады, вышки связи, а также технику и пункты ВСУ рядом с линией фронта.

    Кроме того, как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области нанесли удар по заводу, где ремонтировали военную технику и оснащали тяжелое вооружение стран НАТО специальной защитой. В Днепропетровской области также нанесли удары по железнодорожным узлам и складам техники ВСУ, причем три из них пришлись по объектам транспортной инфраструктуры.

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    28 июня 2025, 16:05 • Новости дня
    Константинов призвал Киев согласиться на компромисс по Украине
    Константинов призвал Киев согласиться на компромисс по Украине
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель парламента Крыма Владимир Константинов считает, что киевские власти должны принять компромиссное решение для прекращения конфликта на Украине, отметив изменчивость ситуации.

    Он подчеркнул, что киевские власти, по его словам, находятся не в том положении, чтобы вести торг и должны согласиться на компромисс, передает РИА «Новости».

    Константинов отметил, что ситуация вокруг конфликта быстро меняется, и напомнил, что предложения, которые сегодня могли бы устроить Россию, завтра могут уже потерять актуальность, как это произошло со стамбульскими соглашениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция выразила готовность принять в Стамбуле третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Фидан допустил, что делегации России и Украины могут «прийти к середине» по меморандумам, представленным друг другу.

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    27 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    На Украине не стали наказывать Верку Сердючку за песни на русском языке
    На Украине не стали наказывать Верку Сердючку за песни на русском языке
    @ Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, не понесет наказания за выступления на русском языке, сообщил омбудсмен по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень.

    Власти отказались от наказания, так как действия артиста, по их словам, «не запрещены законом». Кремень подчеркнул, что правила об использовании государственного языка не распространяются на исполнение песен. Таким образом, Данилко может продолжать свои выступления без ограничений, передает «Московский комсомолец».

    Тем не менее проверки по факту мероприятия пока продолжаются. Кремень отметил, что у ведомства остались вопросы к организаторам концерта, которые использовали русский язык в других аспектах шоу.

    Ранее полиция привлекла к административной ответственности директора киевского отеля, где во время выступления Данилко в образе Верки Сердючки звучали песни на русском языке. Директор одного из отелей на Украине был оштрафован за организацию концерта Верки Сердючки.

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    28 июня 2025, 02:25 • Новости дня
    «Элитные» подразделения ВСУ понесли значительные потери у Юнаковки

    Tекст: Антон Антонов

    У Юнаковки в Сумской области Украины украинские подразделения, которые в ВСУ считаются элитой, понесли значительные потери, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На данном направлении, у Юнаковки, работает большое количество украинских подразделений, которые считаются так называемой элитой». – приводит слова Марочко ТАСС.

    Он заявил, что потери среди украинских «квалифицированных военных кадров очень значительные».

    Марочко отметил, что за последнюю неделю российские войска смогли продвинуться как непосредственно в населенном пункте Юнаковка, так и на его флангах. Почти половина населенного пункта оказалась под контролем российских сил. Российские войска полностью контролируют северную часть села.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины почти приостановили попытки прорыва на российскую территорию на Теткинском и Глушковском направлениях. Военный аналитик Михаил Онуфриенко объяснил спад активности ВСУ на этих участках фронта.

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    Финляндия возродила рабство на клубничных плантациях

    В Финляндии разорилась компания Arctic International, специализирующаяся на сборе и переработке ягод – заявление о банкротстве подано в суд. Ей принадлежала крупнейшая в стране клубничная ферма. За падением Arctic International скрывается драматическая история лжи и лицемерия: типичными для ЕС обещаниями процветания и терпимости прикрывались расизм и настоящее рабство. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

      На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

    • У Трампа отнимают победу в Иране

      Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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