Французские СМИ отметил сходство образа Зеленского на саммите НАТО с диджеем

Boulevard Voltaire сравнил образ Зеленского на саммите НАТО с диджеем

Tекст: Мария Иванова

Наряд Владимира Зеленского на саммите НАТО стал предметом обсуждения во Франции, передает Boulevard Voltaire.

В материале издание отмечает, что впервые с 2022 года глава киевского режима появился на публике в строгом официальном костюме, отказавшись от привычной одежды цвета хаки. Однако журналисты сравнили его образ с диджеем, подчеркнув, что Зеленский раньше работал в этой сфере, передает РИА «Новости».

В статье говорится: «В таком облике Зеленский напоминает диджея из какой-нибудь славянской страны – профессия, с которой, впрочем, он и начинал свой путь». Boulevard Voltaire связывает перемену в стиле президента с эпизодом на встрече с Дональдом Трампом, после которой Зеленский, по мнению издания, пересмотрел свой подход к внешнему виду для официальных встреч.

На саммите Североатлантического альянса, который проходил 24 и 25 июня в Гааге, Зеленский появился в черном костюме, рубашке и брюках, но дополнил наряд тактическими ботинками вместо классических туфель. Ранее президент Украины часто нарушал дресс-код на встречах с западными лидерами, что вызывало недовольство отдельных представителей в США.

Во время визита в Белый дом в феврале Дональд Трамп с иронией заметил, что Зеленский «одет красиво». Один из журналистов тогда заявил, что часть американцев считает его внешний вид неуважительным к официальному стилю. Сам Зеленский объяснял свой отказ от костюма тем, что наденет его, только когда завершится конфликт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский появился на саммите НАТО в Гааге в классическом черном костюме в ответ на замечания президента США Дональда Трампа.

Тем не менее на саммите в Гааге вопрос помощи ВСУ отошел на второй план. Несмотря на официальный вид, Зеленского пригласили только на ужин, что западные СМИ назвали разочарованием для Киева.