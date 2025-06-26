«Папочка» Трамп принял унижение Европы

Tекст: Анастасия Куликова,

Рафаэль Фахрутдинов

Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

Особо сложная ситуация в этом контексте сложилась с Испанией. Мадрид потребовал для себя исключений, поскольку рост военных расходов мог поставить под удар социальную сферу страны, напоминает Reuters. Именно потому генсек альянса Марк Рютте установил в качестве крайнего срока для выполнения этих обязательств 2035 год, а не 2032, как предполагал ранее.

Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

Она гласит: нападение на одного члена объединения рассматривается как атака на все государства, состоящие в нем. Напомним, в первый день саммита глава Белого дома расплывчато ответил на вопрос журналистов о его готовности помочь союзникам: «Существует много интерпретаций этого положения. Но в любом случае, я намерен быть их другом».

Однако в первом пункте итогового заявлении все члены альянса подтвердили приверженность пятой статье. По информации The Telegraph, этот тезис был внесен европейцами в обмен на смягчение формулировок в отношении России. Если в прошлом году ответственность за начало конфликта полностью возлагалась на Москву, а Украину рассматривали как будущего члена НАТО, то в этот раз альянс лишь зафиксировал готовность продолжать поддержку Киева.

Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

«Североатлантический альянс беспомощен без лидерства и кошелька США. Более того, без американской «крыши» европейцы конфликтовали бы друг с другом. Именно НАТО, а не ЕС – стержень, основа существования Запада. Старый свет держится объединено только за счет покровительства Вашингтона», – отметил германский политолог Александр Рар.

Собеседник напомнил, что страны Восточной Европы присоединились к трансатлантическому сообществу «через двери НАТО». Если же блок пошатнется, то развал ЕС станет вопросом времени, добавил эксперт. «По этим причинам в Брюсселе твердо решили, что у них нет другой опции, как терпеть капризы Дональда Трампа и преклонять колено перед ним», – указал собеседник.

«В Европе посчитали, что они не в состоянии содержать собственную, обособленную от НАТО армию. Они поняли, что для становления отдельным полюсом в мировой политике понадобятся годы. На этом фоне в Брюсселе все еще надеются на смену американского президента», – детализировал политолог.

Еще один итог саммита касается конфликта на Украине.

«В Лондоне, Берлине и Париже сложилось мнение, что Киеву – при всей западной поддержке – не победить на поле боя. Теперь встает вопрос о «сдаче» территорий России. Трамп на закрытой встрече с европейскими коллегами, видимо, смог убедить их в том, что других вариантов завершения конфликта не существует», – считает аналитик.

По его мнению, ФРГ «должна безоговорочно поддержать мирные усилия Трампа». «Споры по этому вопросу только ослабят Европу и Украину», – добавил Рар. – Воевать с Россией без Америки Старый свет не станет, хотя канцлер Фридрих Мерц и говорит, что Германия должна стать самой мощной с военной точки зрения страной в Европе».

«Подразумевается, что Берлин должен вместо Вашингтона занять место лидера на континенте к 2030 году. Пока же европейцы будут следовать Штатам, закупать американское вооружение, исправно оплачивать свою безопасность, создавая под эгидой США европейский ВПК. Москве же стоит использовать «окно возможностей» для завершения конфликта и перестройки европейской системы безопасности, где российский фактор будет значительно укреплен», – полагает Рар.

Главный итог прошедшего саммита – принятие Украины на содержание западными странами,

отмечает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». «Причем часть денег Киеву достанется как раз из тех 5% от ВВП, которые члены альянса должны выделять на собственную оборону. То есть перед ВСУ открываются сразу несколько каналов пополнения ресурсов», – говорит он.

«Первый – прямые поставки вооружений, второй – организация производства техники на территории самой республики и третий – дальнейшее налаживание создания продукции ВПК внутри ЕС. Несмотря на это, в рамках саммита чувствовалась некоторая брезгливость по отношении к Украине. И исходила она не только от Трампа», – добавляет он.

«Но, тем не менее, Владимира Зеленского до сих пор готовы терпеть. Многих раздражает его заносчивость, хамство, но речь идет об орудии борьбы с Москвой, которое сейчас, возможно, будет использоваться менее интенсивно, чем в предыдущие годы противостояния, однако полностью терять возможность давления на Россию через конфликт с Киевом Запад не хочет», – акцентирует эксперт.

«Все шатания и расколы, которые сегодня происходят внутри НАТО – это осмысленное затягивание времени.

Компромиссные заявления о том, что с Москвой якобы нужно разговаривать – это завеса, за которой скрывается желание Старого света перевести дух и пустить «в бой» с новой силой свой изможденный ВПК», – рассуждает собеседник.

«Таким образом, главным достижением Украины в рамках текущего саммита стало непосредственное подтверждение желания стран альянса оставаться в игре. Энтузиазм и громкие слова офису Зеленского не нужны. Для Киева принципиально важно, чтобы помощь не прекращалась. Если она идет – в будущем еще будут возможности ее нарастить», – уверен Скачко.

Результаты саммита НАТО в Гааге оказались скромными, рассуждает Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, одной из задач европейцев было убедиться в том, что конструкция альянса, в основе которой лежит постоянная связь с США, сохраняется.

«При этом они боялись, что повторится история недавнего саммита G7 в Канаде, который американский лидер покинул досрочно. Поэтому европейцы активно заискивали перед Дональдом Трампом, делая ему всяческие комплименты. Однако такое поведение стало признаком их слабости», – подчеркнул собеседник.

Кроме того, желая угодить главе Белого дома, страны НАТО согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП,

продолжил аналитик. «Это вынужденное решение. Членам блока такое обязательство не по карману. Скорее всего, оно не будет выполнено», – считает Ткаченко. Тем не менее, Трамп заявил о приверженности пятой статье альянса, что стало для Европы единственным положительным итогом встречи в Гааге.

Примечательным моментом мероприятия стало то, что украинский вопрос был отодвинут. «Для многих в НАТО давно стало понятно, что конфликт проигран. Североатлантический альянс готов минимально обеспечивать жизнедеятельность киевского военного организма, но на большую поддержку офиса Владимира Зеленского не решится», – полагает эксперт.

На этом фоне он обратил внимание на риторику президента Франции и канцлера Германии. Так, Эммануэль Макрон призвал Европу задуматься о будущем диалоге с Россией, а Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем. Однако, по мнению Ткаченко, не стоит делать поспешных выводов.

«ЕС признает Москву врагом. Поэтому перспективы переговоров с нынешним поколением европейских лидеров крайне призрачны. Но если они все же придут к идее возобновления диалога, то им следует прекратить поставлять оружие Украине, снять санкции и разморозить наши активы. Пока этого не будет, заявления политиков из Европы следует рассматривать как сотрясание воздуха», – добавляет Ткаченко.

«За тем, как европейцы обхаживали Дональда Трампа, было чрезвычайно любопытно наблюдать.

Мне кажется, что даже организация Варшавского договора в эпоху Леонида Брежнева не вела себя так в отношении старшего партнера», – иронично отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

«Организаторы мероприятия, понимая риски скандалов и публичных разбирательств, сразу убрали все раздражители: отодвинули куда-то на периферию украинскую тему и заранее согласовали вопрос финансирования», – добавил собеседник. Он указал, что в итоговом заявлении содержится всего пять пунктов: «Все только по делу».

Главный итог – решение стран Североатлантического альянса нарастить военные расходы до 5% ВВП, считает Лукьянов. «Еще два-три месяца назад было невозможно представить, что они подпишутся под таким обязательством. Сейчас это намерение закреплено документально, но, как говорится, дьявол кроется в деталях», – сказал политолог.

«Во-первых, на достижение цели отведено десять лет. Во-вторых, повышение расходов подразумевает, что 3,5% ВВП выделяется для покрытия основных оборонных потребностей, а еще 1,5% – на защиту критически важной инфраструктуры. Как бы то ни было, задача поставлена, и так или иначе она будет выполняться», – полагает аналитик.

«В тяжелом положении находится генсек альянса Марк Рютте.

Занимаемый им пост предполагает, что он – не политическая фигура, которая принимает решения. Это человек, которого назначили и поручили ему поддерживать единство альянса всякими доступными способами, а также обеспечивать функционирование объединения», – пояснил собеседник.

По оценкам эксперта, еще несколько дней назад справляться с этими обязанностями было довольно просто. «Рютте, как управляющий, сейчас оказался в ситуации, когда у него в совете директоров главный акционер, обладающий контрольным пакетом, ведет себя так, как хочет, и не учитывает точку зрения других членов. Положение управляющего в такой ситуации следующее: он не должен занимать чью-то сторону, но в то же время не может идти против очевидного лидера», – уточнил спикер.

«Судить, насколько правильно поступает Рютте, сложно. Когда все европейцы метались и не знали, какую позицию занять относительно Трампа, генсек НАТО проводил взвешенный курс, прекрасно понимая, кто хозяин. То есть он ведет себя осознанно. Другое дело, что такие упорные попытки услужить президенту США, которые чиновник предпринял накануне, возможно, чрезмерны», – рассуждает Лукьянов.

По его мнению, другая опция Европе недоступна. «Политики Старого света на то и уповают: умасливать и умиротворять главу Белого дома в надежде, что в будущем появится шанс на изменение ситуации. Но возвращение к прежней повестке – это иллюзия. Ничего подобного уже не будет, кто бы ни пришел на смену Трампу», – заключил Лукьянов.