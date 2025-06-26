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    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» всё равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал своё «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

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    Александр Носович Александр Носович Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    19 комментариев
    26 июня 2025, 13:04 • Новости дня

    Ткаченко заявил об унижении Европы перед Трампом

    Эксперт Ткаченко: Европейцы боялись, что Трамп досрочно уедет с саммита НАТО

    Ткаченко заявил об унижении Европы перед Трампом
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские лидеры всячески пытались угодить Дональду Трампу, чтобы он не покинул саммит НАТО досрочно. Так, они обсыпали его комплиментами и даже согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Поведение стран Старого света стало признаком их слабости, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал итоги саммита Североатлантического альянса в Гааге.

    «Результаты саммита НАТО в Гааге оказались скромными», – считает Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, одной из задач европейцев было убедиться в том, что конструкция альянса, в основе которой лежит постоянная связь с США, сохраняется.

    «При этом они боялись, что повторится история недавнего саммита G7 в Канаде, который американский лидер покинул досрочно. Поэтому европейцы активно заискивали перед Дональдом Трампом, делая ему всяческие комплименты. Однако такое поведение стало признаком их слабости», – подчеркнул собеседник.

    Кроме того, желая угодить главе Белого дома, страны НАТО согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, продолжил аналитик. «Это вынужденное решение. Членам блока такое обязательство не по карману. Скорее всего, оно не будет выполнено», – считает Ткаченко. Тем не менее, Трамп заявил о приверженности пятой статье альянса, что стало для Европы единственным положительным итогом встречи в Гааге.

    Примечательным моментом мероприятия стало то, что украинский вопрос был отодвинут. «Для многих в НАТО давно стало понятно, что конфликт проигран. Североатлантический альянс готов минимально обеспечивать жизнедеятельность киевского военного организма, но на большую поддержку офиса Владимира Зеленского не решится», – полагает эксперт.

    На этом фоне он обратил внимание на риторику президента Франции и канцлера Германии. Так, Эммануэль Макрон призвал Европу задуматься о будущем диалоге с Россией, а Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем. Однако, по мнению Ткаченко, не стоит делать поспешных выводов.

    «ЕС признает Москву врагом. Поэтому перспективы переговоров с нынешним поколением европейских лидеров крайне призрачны. Но если они все же придут к идее возобновления диалога, то им следует прекратить поставлять оружие Украине, снять санкции и разморозить наши активы. Пока этого не будет, заявления политиков из Европы следует рассматривать как сотрясание воздуха», – заключил Ткаченко.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

    25 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге

    Telegraph: Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге

    Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Союзники по НАТО договорились смягчить критику России в заявлении, которое будет подписано лидерами по итогам саммита в Гааге, сообщила газета Telegraph.

    Как пишет Telegraph со ссылкой на «слитый» текст документа, формулировки нынешнего коммюнике оказались менее резкими по сравнению с заявлениями, которые принимались по итогам предыдущих саммитов, передает РИА «Новости».

    Напомним, саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня. Сообщалось, что главной темой встречи станет вопрос о повышении военных расходов всех стран-участниц альянса до 5% от ВВП.

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    25 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Трамп назвал ситуацию на Украине «вышедшей из-под контроля»
    Трамп назвал ситуацию на Украине «вышедшей из-под контроля»
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    Как передает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений на встрече лидеров стран альянса, Трамп не стал раскрывать, какие именно шаги он считает необходимыми для стабилизации ситуации на Украине. Тем не менее, по их мнению, его заявление свидетельствует о возможной готовности Соединенных Штатов усилить свое участие в урегулировании украинского вопроса, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп заявил о готовящейся встрече с Владимиром Зеленским, на которой планируется затронуть сложности, стоящие перед Киевом на фоне саммита НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп отметил сложную ситуацию, в которой оказался Зеленский. В ответ на происходящее Зеленский решил надеть классический костюм вместо привычной военной формы. На саммите НАТО в Гааге Украина не оказалась в центре обсуждения повестки дня.

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    25 июня 2025, 20:20 • Видео
    В НАТО понизили Украину

    В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    25 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»

    Генсек НАТО Рютте назвал Трампа «папочкой»

    Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»
    @ Matthias Schrader/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой».

    Рютте сделал это заявление в ответ на высказывания Трампа о ситуации между Ираном и Израилем: «По сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они не понимают, какого черта они творят». Генсек НАТО прокомментировал эти слова американнского президента так: «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы это прекратить».

    В беседе с журналистами Рютте объяснил, что назвал Трампа «папочкой», поскольку считает его хорошим другом, передает РБК. Он заявил, что иногда «папочке приходится использовать крепкие выражения, чтобы это прекратить», комментируя фразу Трампа по поводу конфликта между Ираном и Израилем.

    Рютте также сообщил, что его слова являются не проявлением слабости, а скорее «лестью и похвалой». Он отметил: «Я думаю, это вопрос вкуса. Но я думаю, что он хороший друг. И когда он что-то делает… Я имею в виду, когда речь доходит до дополнительных инвестиций. <...> Разве он не заслуживает похвалы?»

    Генсек НАТО выразил мнение, что некоторые страны блока не смогли бы достичь показателя в 2% расходов на оборону от ВВП к саммиту, если бы Трамп не был переизбран президентом США. По мнению Рютте, Трамп заслуживает похвалы за решительные действия против Ирана, направленные на то, чтобы страна не получила ядерный потенциал.

    Напомним, на саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Дональду Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону.

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    25 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация на Украине требует особого внимания и отличается высокой сложностью по сравнению с другими мировыми конфликтами, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО, что конфликт между Россией и Украиной является самым сложным в мире, передает ТАСС. По его словам, разрешение ситуации на Украине оказалось труднее, чем ожидалось.

    Американский лидер отметил, что у него были проблемы с Владимиром Зеленским. «Честно говоря, у меня были некоторые проблемы с [Владимиром] Зеленским. Вы, возможно, читали об этом. Это (конфликт на Украине) сложнее, чем другие войны», – заявил глава Белого дома.

    Кроме того, он подчеркнул, что обещание закончить конфликт за 24 часа было «сарказмом» и не должно восприниматься буквально.

    Ранее Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    На прошлой неделе он Трамп сообщил о «небольшом прогрессе» в переговорах России и Украины.

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    25 июня 2025, 18:25 • Новости дня
    Трамп заявил о планах обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине
    Трамп заявил о планах обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине
    @ picture alliance /The Kremlin Moscow/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о своем намерении обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможные варианты завершения конфликта на Украине.

    Президент США на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО отметил: «Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным, посмотреть, сможем ли мы это закончить. Так что я поговорю с Путиным», передает ТАСС.

    По его словам, на саммите НАТО в Гааге он провел конструктивные встречи с Владимиром Зеленским и лидерами других стран, что, по мнению главы Белого дома, важно для поиска путей разрешения конфликта.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что о месте предстоящих переговоров Москвы и Вашингтона по вопросу устранения раздражителей в двусторонних отношениях пока не принято решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сложности устранения раздражителей в отношениях между Россией и США. Министерство иностранных дел подтвердило готовность продолжать диалог с США. Кремль указал на готовность Владимира Путина и Дональда Трампа к моментальным телефонным разговорам друг с другом.

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    26 июня 2025, 04:47 • Новости дня
    Президент Бразилии посоветовал Трампу расставлять приоритеты в речи
    Президент Бразилии посоветовал Трампу расставлять приоритеты в речи
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на мероприятии, посвященном бразильскому энергетическому сектору, в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики раскритиковал экономическую и внешнюю политику североамериканского коллеги и дал ему совет.

    «В этом неспокойном мире, где у вас есть президент страны размером с Соединенные Штаты, важно, чтобы он умел расставлять приоритеты в своей речи, думать о том, что сказать, быть менее погружен в интернет, но более – в задачи главы государства, больше думать о свободной торговле, многосторонности, думать гораздо больше о мире... Но что мы видим каждый день в прессе? Необходимость в чертовом (кликабельном) заголовке», – приводит слова да Силвы портал G1.

    Не называя бывшего президента Жаира Болсонару, бразильский лидер заявил, что в стране уже был похожий на Трампа руководитель, которого, «меньше всего интересовали правда и нужды страны».

    «Но что было для него наиболее важным, так это мелкие, порой незаконные собственные потребности», – сказал он.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, президенты Бразилии и США да Силва и Трамп выразили восхищение российским лидером Владимиром Путиным, в то время как их отношение к Владимиру Зеленскому характеризуется не очень приятными переживаниями.

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    25 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    Рютте назвал объем военной помощи НАТО Украине за год

    Рютте оценил военную помощь НАТО Украине за год в 50 млрд евро

    Рютте назвал объем военной помощи НАТО Украине за год
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Общие расходы стран Североатлантического альянса для поддержания киевского режима могут перейти границу в 50 млрд евро, заявил генсек военного блока Марк Рютте.

    «Я не хочу предсказывать, но, если учесть, что в 2024 году поддержка составила 50 млрд евро, а в этом году мы только за полгода уже имеем 35 млрд, что выше, чем за такой же период прошлого года, то можно ожидать, что по итогам года мы также выйдем выше 50 миллиардов», – цитирует Рютте РИА «Новости».

    Отмечается, что в итоговом коммюнике НАТО на встрече в Гааге украинская тематика была упомянута очень кратко, в контексте повышения расходов натовских стран на оборону.

    Ранее украинское правительство одобрило увеличение бюджета страны на 2025 год на сумму более 400 млрд гривен, что эквивалентно примерно 9,6 млрд долларов.

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    26 июня 2025, 05:18 • Новости дня
    Разгневанный Трамп потребовал вышвырнуть журналистку CNN с работы «как собаку»
    Разгневанный Трамп потребовал вышвырнуть журналистку CNN с работы «как собаку»
    @ Natasha Bertrand

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп потребовал от CNN уволить репортера Наташу Бертран из-за материала об авиаударах по Ирану, которые якобы не привели к тем результатам, которыми бравирует администрация президента США.

    На телеканале CNN заявили, что на 100% поддерживают журналистскую деятельность Наташи Бертран, в частности, ее репортажи, и не считают разумным критиковать журналистов за точность материалов, пишет Variety.

    Президент Трамп ранее обрушился с критикой на СМИ, которые сообщали о вещах, которые ему не нравятся, но в данном случае он выделил одного репортера CNN, которого, по его словам, телеканал должен «вышвырнуть как собаку» с работы.

    Во вторник CNN первым сообщил, что военные удары Трампа по трем ядерным объектам Ирана в минувшие выходные «не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отодвинули ее на месяцы в развитии».

    Другие новостные агентства, включая New York Times, Associated Press и ABC News, подтвердили информацию телеканала.

    Трамп настаивал на том, что авиаудары США по Ирану привели к «полному уничтожению» программы ядерного оружия страны. В то же время, как он заявил журналистам на саммите НАТО в среду, «разведданные были очень неубедительными».

    В среду Трамп разразился новой тирадой в адрес корреспондента CNN Наташи Бертран, одной из репортеров, участвовавших в этой истории.

    «Наташу Бертран следует уволить с телеканала CNN! Я наблюдал за ней в течение трех дней, когда она делала фейковые новости. Ей следует немедленно объявить выговор, а затем вышвырнуть как собаку», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп по привычке еще с первого срока в Белом доме назвал фейковыми СМИ, которые оспаривают его заявления, в частности о полном разгроме ядерной программы Ирана.

    Телеканал CNN ранее сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

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    26 июня 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп заявил о сложности урегулирования конфликта на Украине
    Трамп заявил о сложности урегулирования конфликта на Украине
    @ Скриншот с видео/YouTube-канал Washington Post

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп назвал сарказмом свои слова о способности разрешить украинский конфликт за 24 часа и заявил, что этот конфликт – один из самых сложных.

    Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге ответил на вопрос о том, почему его обещание решить украинский вопрос за 24 часа не реализовалось.

    «Потому что это сложнее, чем люди могут себе представить. (Президент России) Владимир Путин оказался сложнее и, честно говоря, у меня были некоторые проблемы с (лидером киевского режима Владимиром) Зеленским, вы могли читать о нем. И это оказалось сложнее, чем другие войны», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    При этом на прошлой неделе он сообщил о «небольшом прогрессе» в переговорах России и Украины.

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    26 июня 2025, 05:01 • Новости дня
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    @ Скриншот с видео CNBC

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    «Я думаю, что это вдохновляет весь мир. Когда вы видите надежду, которая сейчас исходит от того, что произошло здесь, я думаю, она может, подобно гравитации, притянуть Россию и Украину. Это то, на что мы надеемся, мы надеемся, что люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: «Знаете что, мы тоже хотим быть частью мирного процесса», – сказал Уиткофф в интервью CNBC.

    Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

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    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    11 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что возобновить ядерную программу после ударов США Ирану будет «почти невозможно».

    При этом телеканал CNN сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

    Комментарии (3)
    26 июня 2025, 04:16 • Новости дня
    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа

    Times: Легенда о потемкинских деревнях описывает саммит НАТО в Гааге

    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Колумнист британской газеты Times Эдвард Лукас рассмотрел «смертоносные сигналы» в прошедшем в Гааге саммите НАТО, главной задачей которого было умаслить американского президента Дональда Трампа и по минимуму затрагивать важные и болезненные вопросы.

    «Князь Григорий Потемкин одобрил бы. Чтобы впечатлить Екатерину Великую <...> русский придворный, как гласит легенда, построил бутафорские деревни», – напомнил колумнист Times.

    В случае с саммитом НАТО бутафорским было все, кроме цели американского президента повысить траты европейских государств на оборону до 5% ВВП. Даже на это согласились почти все, чтобы не тревожить заокеанского гостя и уж тем более не показать, что отсутствие единства и нерешительность – основные объединяющие факторы членов НАТО.

    По мнению Лукаса, саммит выявил страх и трепет участников альянса вовсе не перед российским лидером Владимиром Путиным, а перед главой Белого дома, ради ублажения которого была сокращена и скорректирована повестка.

    «...отбросили в сторону Украину, понизили градус опасности со стороны России, поделились пустыми обещаниями и отказались от проблемных вопросов – князь Потемкин одобрил бы», – поиронизировал британец.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону. От переизбытка чувств и дружелюбия Рютте даже  назвал президента США «папочкой».


    Комментарии (8)
    26 июня 2025, 11:17 • Новости дня
    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО

    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО при его президентстве

    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе основной сессии саммита НАТО Дональд Трамп заверил европейских союзников, что Россия не нападет на страны НАТО, пока он занимает пост президента США.

    Дональд Трамп во время основной сессии встречи с лидерами НАТО дал обещание, что Россия не нападет на страны альянса на протяжении его президентского срока. Трамп сделал акцент на важности увеличения военных расходов европейскими странами и выразил одобрение оборонным инициативам, передает «Газета.Ru».

    Издание отмечает, что лидеры европейских стран положительно восприняли усилия Трампа по повышению оборонных бюджетов и поддержали его военные решения по Ирану. Представители Европы, как пишут СМИ, специально прибегли к лести, чтобы расположить к себе американского президента, что показало свою эффективность.

    По словам трех чиновников, в ходе основной сессии Трамп выступил с позитивными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он – президент.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцам будет полезно вести диалог с Россией для обсуждения глобальной архитектуры безопасности.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал абсурдность утверждений о намерении России напасть на страны Европы и НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад создал миф о «скором нападении России» для достижения собственных политических целей.

    Комментарии (3)
    25 июня 2025, 14:26 • Новости дня
    Генсек НАТО осыпал Трампа похвалами за рост оборонных расходов альянса

    SkyNews: Генсек НАТО Рютте осыпал Трампа похвалами за рост оборонных расходов альянса

    Генсек НАТО осыпал Трампа похвалами за рост оборонных расходов альянса
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Дональду Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону.

    Как сообщает SkyNews, Рютте выступил с благодарностью в адрес Трампа, отметив, что значительный рост оборонных расходов членов НАТО стал возможен именно благодаря давлению со стороны Вашингтона.

    «Сегодня мы примем решение перейти к 5%», – заявил Рютте, подчеркнув необходимость «обеспечить безопасность от противников и сбалансировать вклад с Соединенными Штатами». Он отметил, что без избрания и переизбрания Трампа такого шага бы не произошло.

    Трамп в свою очередь назвал итог обсуждений «большой победой для всех» и выразил уверенность, что НАТО станет «гораздо сильнее» при поддержке США. Он также добавил, что Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать альянс.

    Ранее издание Politico писало, что в НАТО решили увеличить военный бюджет из-за Трампа.

    Сообщалось, что в НАТО договорились довести минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

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    25 июня 2025, 19:36 • Новости дня
    Трамп предложил вернуть Пентагону название «Министерство войны»
    Трамп предложил вернуть Пентагону название «Министерство войны»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выступил с шутливым предложением вернуть Пентагону историческое название «Министерство войны».

    Общаясь с журналистами и представив Марко Рубио и Пита Хегсета, он заметил: «Раньше так и называлось – министр войны... Потом стали политкорректными и переименовали в министра обороны. Может, стоит подумать о возвращении названия», передает РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что на старом административном здании возле Белого дома до сих пор можно увидеть надпись «Министерство войны». Он указал, что в американском обществе сейчас ощущается боевой настрой. Министерство войны было переименовано в Министерство обороны в 1949 году в рамках реформы вооруженных сил США по Закону о национальной безопасности от 1947 года.

    Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой».

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    25 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Страны НАТО обязались выделять 5% ВВП на оборону к 2035 году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники Североатлантического альянса договорились увеличить свои оборонные бюджеты, достигнув к 2035 году ежегодных вложений на уровне 5% ВВП от каждой страны.

    Обязательство закреплено в проекте итогового коммюнике саммита альянса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Указывается, что к 2035 году союзники обязуются выделять 5% ВВП каждый год на основные оборонные потребности, на расходы, связанные с обороной и безопасностью.

    Также в коммюнике говорится о пересмотре траектории и баланса расходов в 2029 году. Это решение связано с необходимостью учитывать стратегическую обстановку и обновленные целевые показатели по возможностям стран – членов НАТО.

    Ранее СМИ сообщали, что еще перед саммитом в Гааге страны НАТО договорились о повышении минимального уровня оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

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