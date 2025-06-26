Ткаченко заявил об унижении Европы перед Трампом

Эксперт Ткаченко: Европейцы боялись, что Трамп досрочно уедет с саммита НАТО

Tекст: Анастасия Куликова

«Результаты саммита НАТО в Гааге оказались скромными», – считает Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, одной из задач европейцев было убедиться в том, что конструкция альянса, в основе которой лежит постоянная связь с США, сохраняется.

«При этом они боялись, что повторится история недавнего саммита G7 в Канаде, который американский лидер покинул досрочно. Поэтому европейцы активно заискивали перед Дональдом Трампом, делая ему всяческие комплименты. Однако такое поведение стало признаком их слабости», – подчеркнул собеседник.

Кроме того, желая угодить главе Белого дома, страны НАТО согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, продолжил аналитик. «Это вынужденное решение. Членам блока такое обязательство не по карману. Скорее всего, оно не будет выполнено», – считает Ткаченко. Тем не менее, Трамп заявил о приверженности пятой статье альянса, что стало для Европы единственным положительным итогом встречи в Гааге.

Примечательным моментом мероприятия стало то, что украинский вопрос был отодвинут. «Для многих в НАТО давно стало понятно, что конфликт проигран. Североатлантический альянс готов минимально обеспечивать жизнедеятельность киевского военного организма, но на большую поддержку офиса Владимира Зеленского не решится», – полагает эксперт.

На этом фоне он обратил внимание на риторику президента Франции и канцлера Германии. Так, Эммануэль Макрон призвал Европу задуматься о будущем диалоге с Россией, а Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем. Однако, по мнению Ткаченко, не стоит делать поспешных выводов.

«ЕС признает Москву врагом. Поэтому перспективы переговоров с нынешним поколением европейских лидеров крайне призрачны. Но если они все же придут к идее возобновления диалога, то им следует прекратить поставлять оружие Украине, снять санкции и разморозить наши активы. Пока этого не будет, заявления политиков из Европы следует рассматривать как сотрясание воздуха», – заключил Ткаченко.

Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.