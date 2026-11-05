Tекст: Дмитрий Бавырин

Кризис власти в Польше начался неожиданно, протекал быстро и действительно напоминал государственный переворот, но нашел точку опоры и завис в пространстве «ни тем, ни этим».

Совпадение или нет, но это отвечает воззрениям поляков на происходящее, если верить социологическим опросам. Примерно треть поддерживает одну строну, еще треть – другую, а в третьей трети считают, что обе стороны могли бы найти занятие поважнее или вообще не вдаются в детали.

Одна сторона – это правительство Дональда Туска, опирающееся на парламентское большинство, и Европейская комиссия. Последняя старается не афишировать свое незримое присутствие, чтоб никого не злить, но все осознают, что происходящее – в ее интересах.

Другая сторона – президент Кароль Навроцкий и крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» (ПиС) с ситуативными союзниками. Они вынуждены играть от обороны и пытаются откатить назад операцию правительства по смене руководства суда, который по его функции назван конституционным.

Вокруг того суда теперь все и топчутся. Накануне прошла очередная протестная акция на несколько тысяч человек, а отстраненный от работы председатель (или бывший председатель – смотря, за кого болеть) Богдан Свенчковский безуспешно пытался попасть в здание.

Забавная деталь: на президента Навроцкого возбудили дело о нападении на судей. Когда в первую ночь кризиса они перекрыли вход в здание, он растолкал их плечами.

Короче, не революция. Скорее, свара.

Все это понадобилось Туску, поскольку Свенчковский и другие назначенцы предыдущих властей – партии «Право и справедливость» – блокируют важные решения правительства, включая те, которые касаются евроинтеграции и больше нужны Брюсселю, чем Варшаве.

Поэтому дождавшись, когда симпатизирующий консервативной оппозиции президент улетит в командировку в Африку, лояльные Туску судьи отстранили от должности председателя и его зама, но переворот не стал тихим: ПиС стянула к зданию суда толпы сторонников.

Сейчас правительство предлагает такой компромисс, который зафиксировал бы его победу. Владислав Косиняк-Камыш – министр обороны и лидер Крестьянской партии, входящей в коалицию Туска – выступил за полное обновление состава суда. Консерваторы на это, разумеется, не согласны, и обещают, что «организаторы госпереворота ответят по закону».

При этом поляки, поделившись примерно поровну, одинаково сочувствуют всем и никому, но рейтинги правящей коалиции падают. Как ни крути, власти спровоцировали этот скандал и не могут его завершить, так что несут ответственность в первую очередь.

Характер отношений России с Польшей таков, что желать удачи нужно обеим сторонам.

Чтобы каждая периодически выбивала другую из седла, выматывая себя, противника и систему в целом.

«Гражданская платформа» Туска, казалось бы, сторона значительно более противная не только в силу того, что власть. Там сконцентрированы сторонники масштабной помощи Украине и друзья Урсулы фон дер Ляйен.

С другой стороны, русофобия у «Права и справедливости» не только политическая, но и вульгарная – такая, от которой просто тошнит. К Украине там относятся плохо – как к неблагодарной стране, которая слишком много себе позволяет, и хотят, чтоб она вредила России за меньший прайс, но непременно вредила.

На этих противоречиях можно играть, но учитывать то, что наиболее мракобесная и наименее вменяемая часть актива ПиС буквально рвется на войну с Россией, тогда как Туск и Ко на такое подпишутся только по ультимативному требованию НАТО и ЕС.

В среднем по палате более 80% поляков относятся к России плохо или очень плохо. Условная разница между ними в том, что одни не могут нам простить неоднократное и успешное участие в разделе Польши. А другие хотят за это отомстить, но пока боятся.

Тот раздел, по итогам которого Варшава стала российским городом, до недавнего времени раскалывал Польшу наглядно, доказывая, что швы до сих пор не рассосались. Западная часть страны явно тяготела к Туску и еврооптимизму, а восточные поветы голосовали за ПиС. Но в последние годы система усложнилась и больше напоминает итальянскую, когда друг другу противостоят не крупнейшие партии, а сложносочиненные коалиции.

В индивидуальном зачете ПиС Туску больше не конкурент, поскольку отстают на корпус – «около 20%» поддержки против «около 30%». В таких условиях растет значимость второй и третьей ноги правой коалиции – блока «Конфедерация» и партии «Конфедерация польской короны».

Там представлены разномастные националисты: некоторые – более модернизированные, чем ПиС, другие, наоборот, более консервативны – вплоть до идей с реставрацией монархии. Но примерно в равной степени для них неприемлемы Евросоюз и поддержка киевского режима.

ПиС в Брюсселе давно и крепко не любят, а с добавкой из непримиримых «конфедераций», в пользу которых придется что-то уступить, – это для еврочиновников уже не партия, а катастрофа. Поэтому парламентские выборы в Польше через год и последующие за ними коалиционные переговоры обещают стать истинно конкурентными и интересными. Борьба за Конституционный суд – часть подготовки каждой из сторон к этому переделу власти.

Поскольку время стало играть против премьера, а бардак подтачивает его рейтинг, Туск планирует найти для расколотой страны новую точку равновесия. Готовится его закрытая встреча с Навроцким, кроме того, правительство пытается отвести внимание от своих действий и переключить его на вечную ценность – «российскую угрозу».

«После полуночи я получил от пограничников информацию о том, что наблюдалось тревожное движение на польско-российской границе – люди с фонариками. Мы очень быстро мобилизовали там соответствующие силы и средства – и удалось предотвратить попытки провокации», – заявил Туск в начале недели.

Расчет тут, видимо, на национальные страхи. Раз уж готовится очередной раздел Польши, без русских он обойтись никак не может.

Вероятно, без нас и впрямь не разберутся. Но пусть хоть попробуют, раз уж мы заняты.