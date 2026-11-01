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    1 ноября 2026, 19:55 • Общество

    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    СВО подстегивает продажи российской авиатехники
    @ Fu Tian/China News Service/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны?

    Поставка российских истребителей Су-35 значительно укрепила обороноспособность Эфиопии и вызвала обеспокоенность в соседнем Египте. Об этом сообщил израильский исследователь и публицист Эди Коэн в интервью эфиопскому агентству ENA. По словам эксперта, Эфиопия стала первой страной Африки к югу от Сахары, получившей такую современную военную технику. Коэн отметил, что египетские и другие арабские СМИ внимательно следят за укреплением эфиопских вооруженных сил. О том, что Эфиопия получила эскадрилью Су-35, стало известно в середине уходящей недели.

    Кроме того, пресс-секретарь иранской армии Мохаммад Акраминия в интервью изданию Tabnak сообщал о покупке Тегераном истребителей Су-35. По его словам, самолеты поступят в распоряжение Ирана после завершения конфликта с США.

    В сентябре сообщалось, что «Рособоронэкспорт» в первой половине 2026 года заключил экспортные контракты на поставку оружия и военной техники на сумму свыше 13 млрд долларов. Об этом сообщал глава компании Александр Михеев накануне Международного авиационно-космического салона El Alamein International Airshow 2026, прошедшего в Египте. Причем, по его словам, наибольшая доля соглашений приходится на продукцию для военно-воздушных сил, на втором месте – техника ПВО.

    В июле он также отмечал возросший интерес мирового рынка к истребителю пятого поколения Су-57Э, передает ТАСС. «На боевом счету самолета множество воздушных, наземных и надводных целей, пораженных российскими авиационными боеприпасами, в том числе новейшей управляемой ракетой РВВ-СДМ», – указывал глава госкомпании.

    За полгода до этого Алжир подтвердил покупку Су-57, став первым зарубежным заказчиком этих самолетов. Помимо этого, издание Military Watch Magazine сообщало со ссылкой на «многочисленные казахстанские и российские источники», что ВВС Казахстана должны получить первый Су-57 в течение двух ближайших лет.

    Кроме того, издание утверждает, что министерство обороны Вьетнама проявляет интерес к приобретению Су-57. Они будут призваны заменить часть истребителей четвертого поколения Су-27 и истребителей-бомбардировщиков третьего поколения Су-22. Таким образом, налицо существенный рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке - и интереса к ней. И флагманами этого интереса выступают как Су-35, так и Су-57.

    «Сегодня Су-57 – единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T», – рассказывал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

    Детальные ТТХ самолета, который находится в составе ВКС РФ, не раскрываются, однако экспортный вариант Су-57Э имеет максимальную взлетную массу 34 т., способен нести 7,5 т. боевой нагрузки, поднимается на 18,8 км, разгоняется до 2 Махов и обладает боевым радиусом 1,25 тыс. км. В состав вооружения входят ракеты «воздух-воздух» РВВ-МД2 и РВВ-БД, ракеты «воздух-поверхность» Х-38МЛЭ, крылатая Х-69 и противорадиолокационная Х-58УШКЭ, передает «Звезда».

    Су-57 на четверть состоит из углепластика. Самолет имеет мощную бортовую радиолокационную станцию (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и распределенными по фюзеляжу дополнительными антеннами.

    «Су-57 вызывает повышенный интерес множество стран мира, поскольку это единственный истребитель пятого поколения, проверенный в реальных боевых условиях.

    Американский F-35 также использовался в кампании в Сирии, для бомбардировки позиций террористической группировки «Исламское государство» в Ираке, а также в недавнем противостоянии с Ираном. Но эти конфликты по масштабности и интенсивности не идут ни в какое сравнение с СВО», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, продолжил собеседник, F-35 никогда не использовался в первом эшелоне атаки, а вступал в работу после применения беспилотников и ракетных ударов по противнику. «Что касается Су-57, то они периодически проводят рейды вглубь Украины, уничтожают важные цели на аэродромах, объекты энергетики, места сборки беспилотников, после чего возвращаются незамеченными», – напомнил спикер.

    Эксперт обратил внимание на то, что по ряду технических показателей Су-57 является полноценной альтернативой F-35. «Российский истребитель использует самую современную систему прицеливания с широкоугольным коллиматорным индикатором. Также самолет малозаметен, а его ракетное вооружение позволяет атаковать цель с нескольких сотен километров», – указал спикер.

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира.

    Список импортеров российских истребителей может расшириться Нигерией, Суданом и Индонезией.

    Россия адаптирует заказы под стандарты, действующие в вооруженных силах каждой из стран. У заказчиков не будет никаких проблем с интеграцией машин со своими системами ПВО и любыми родами войск», – уточнил Кнутов.

    Важным сигналом эксперт назвал также утечки о желании Астаны приобрести Су-57. «Казахстан входит в ОДКБ и в объединенную систему ПВО СНГ. Наши страны обмениваются информацией о внешних угрозах. В случае наступления какой-либо сложной ситуации южный сосед станет нашим первым рубежом обороны», – детализировал Кнутов.

    Су-57 и Су-35 является желанными для многих внешних заказчиков, поскольку машины апробированы в реальных боях, согласился Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации. Машины отличаются высокой ударной мощью и сверхманевренностью, достигаемой в том числе за счет проработки технологии управляемого вектора тяги.

    «Российские разработчики и экспортеры смогли найти золотую середину между стоимостью военной техники и ее качеством. Американские и европейские конкуренты этим похвастаться не могут»,

    – подчеркнул собеседник.

    Среди преимуществ российских машин он назвал также более надежное радиопоглощающее покрытие. «Сейчас несколько сотен F-35 стоят в ангарах по всему миру и не являются пригодными для эксплуатации именно из-за отсутствия обновления этого элемента защиты», – указал эксперт.

    Немаловажной причиной интереса иностранных заказчиков к российской технике он назвал также традиции военно-технического сотрудничества, заложенные еще в советский период. «Ближний Восток, некоторые страны Африки и Азии осведомлены о надежности, простоте и доступности российского вооружения. Они прекрасно понимают, что оборона – это не та сфера, где уместны эксперименты. Поэтому они в некоторой степени синхронизируют обновление жизненных циклов своих вооружений с актуальным российским предложением», – резюмировал спикер.

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