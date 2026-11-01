Захарова посоветовала властям Польши вспомнить Майдан на фоне кризиса в Варшаве

Tекст: Ольга Иванова

Польские власти пытаются спасти страну от коллапса на фоне текущего раскола. «То, что сейчас польские власти переживают у себя дома как коллапс и трагедию, пытаются сдержать развитие ситуации от кровавого пике и вернуть в правовое русло, практически они же 12 лет назад поддерживали и благословляли у своих украинских соседей», – написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат упомянула конфликт вокруг Конституционного трибунала и предложила представить высадку иностранных политиков на центральных площадях Варшавы. Она описала гипотетическую ситуацию, в которой зарубежные министры гуляют по баррикадам, раздают протестующим булочки и предлагают провести третий тур выборов.

По словам представителя ведомства, мирные протесты часто перерастают в столкновения с полицией, а манифестанты захватывают административные здания. Затем Европарламент выпускает заявление о победе демократии.

Подобный сценарий вряд ли понравится польской элите, однако именно этим Варшава занималась на Украине, подчеркнула Захарова. Она добавила, что в 2013 году польские политики Ярослав Качиньский и Дональд Туск стояли на одной сцене с украинскими радикалами на Майдане в Киеве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье полиция заблокировала Конституционный трибунал Польши на фоне противостояния между властью и оппозицией.

В субботу президент страны Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому его слова про «неловкий момент» на фоне волнений в Варшаве.