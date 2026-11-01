Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.0 комментариев
Захарова напомнила властям Польши о поддержке Майдана из-за кризиса в Варшаве
Захарова посоветовала властям Польши вспомнить Майдан на фоне кризиса в Варшаве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне политического кризиса в Польше напомнила Варшаве о поддержке государственного переворота на Украине.
Польские власти пытаются спасти страну от коллапса на фоне текущего раскола. «То, что сейчас польские власти переживают у себя дома как коллапс и трагедию, пытаются сдержать развитие ситуации от кровавого пике и вернуть в правовое русло, практически они же 12 лет назад поддерживали и благословляли у своих украинских соседей», – написала Захарова в Telegram-канале.
Дипломат упомянула конфликт вокруг Конституционного трибунала и предложила представить высадку иностранных политиков на центральных площадях Варшавы. Она описала гипотетическую ситуацию, в которой зарубежные министры гуляют по баррикадам, раздают протестующим булочки и предлагают провести третий тур выборов.
По словам представителя ведомства, мирные протесты часто перерастают в столкновения с полицией, а манифестанты захватывают административные здания. Затем Европарламент выпускает заявление о победе демократии.
Подобный сценарий вряд ли понравится польской элите, однако именно этим Варшава занималась на Украине, подчеркнула Захарова. Она добавила, что в 2013 году польские политики Ярослав Качиньский и Дональд Туск стояли на одной сцене с украинскими радикалами на Майдане в Киеве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье полиция заблокировала Конституционный трибунал Польши на фоне противостояния между властью и оппозицией.
В субботу президент страны Кароль Навроцкий провел встречи с руководителями парламентских фракций из-за обострения конституционного кризиса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому его слова про «неловкий момент» на фоне волнений в Варшаве.