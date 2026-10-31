Ультраправые пригрозили сократить срок полномочий польского Сейма

В Польше предложили сократить срок полномочий Сейма из-за кризиса судов

Tекст: Мария Иванова

«Если не будет стремления к достижению согласия и заключению какого-либо прогосударственного компромисса, <…> то мы предложим резолюцию, сокращающую срок полномочий Сейма», – заявил Босак после встречи с президентом страны Каролем Навроцким. Он обвинил премьер-министра Дональда Туска в нежелании идти на уступки, передает ТАСС.

Политический кризис в республике обострился после решения Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена правительства Мачея Берека. У здания инстанции проходят акции протеста. В среду глава Минюста Вальдемар Журек потребовал отстранить от обязанностей исполняющего обязанности председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского.

К охране территории привлекли дополнительные силы полиции. В ночь на субботу протестующие попытались прорваться через ограждение, правоохранительные органы задержали четырех человек.

В связи с обострением ситуации президент Польши Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву. Ряд оппозиционных политиков назвал происходящее попыткой государственного переворота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск запланировал обращение к нации на фоне политического кризиса вокруг Конституционного суда.

Партия бывшего премьер-министра страны Матеуша Моравецкого «Развитие плюс» направила в Сейм ходатайство о голосовании по вотуму недоверия правительству.

Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьера.