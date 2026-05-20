Спецслужбы Польши задержали троих граждан за «шпионаж на Россию»
Польские правоохранители арестовали троих местных жителей, подозреваемых в сборе данных о войсках НАТО и подготовке диверсий «по заданию Москвы», заявило польское агентство внутренней безопасности.
«12 мая 2026 года сотрудники Агентства внутренней безопасности в рамках расследования, проводимого под надзором Подляского отделения Департамента по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры в Белостоке, задержали трех граждан Польши», – говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.
Прокурор предъявил фигурантам дела обвинения в деятельности в интересах иностранной разведки. По версии следствия, передача собранной информации могла нанести существенный ущерб государству.
Следователи считают, что мужчины действовали по поручению россиянина, якобы связанного с ФСБ. Они собирали сведения о расположении войск НАТО на территории республики. Кроме того, задержанных могли готовить к совершению диверсий и сбору средств для закупки оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле польские спецслужбы задержали радиста войск территориальной обороны по подозрению в «шпионаже на Россию». В феврале прокуратура страны направила в суд обвинительный акт против жителя Быдгоща за «работу на российскую разведку».