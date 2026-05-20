За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.
Россия и КНР выступили против использования ИИ как геополитического инструмента
Россия и Китай намерены совместно развивать оборонные технологии и выступили против использования искусственного интеллекта для геополитического доминирования, говорится в совместном заявлении России и Китая.
Соответствующее совместное заявление об углублении партнерства опубликовал сайт Кремля. Документ подписали по итогам прошедших в среду переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.
«Россия и Китай обращают внимание, что технологии искусственного интеллекта становятся одним из значимых факторов, оказывающих заметное влияние на ускорение и качество социально-экономических реформ, содействуют развитию искусственного интеллекта в интересах всеобщего развития, выступая против его использования отдельными государствами в качестве геополитического инструмента для сохранения доминирующего положения», – отмечается в тексте.
Кроме того, стороны договорились расширять взаимодействие по вопросам военного применения таких систем. Данная работа будет вестись как в двустороннем формате, так и на профильных международных площадках по контролю за автономными вооружениями.
