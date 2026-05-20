    Украина превращается в «Косово на стероидах»
    Путин поприветствовал Си Цзиньпина китайской поговоркой
    Эксперт оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика от Европы с Россией
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    Россия и Китай достигли важных договоренностей в энергетике
    Москва и Пекин заявили об угрозе милитаризации Японии
    Россия и Китай договорились о совместном строительстве ж/д
    США потребовали от Украины отменить санкции против белорусских удобрений
    Британия ослабила санкции против российских нефтепродуктов
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    20 мая 2026, 11:45 • Новости дня

    Россия и КНР выступили против использования ИИ как геополитического инструмента

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай намерены совместно развивать оборонные технологии и выступили против использования искусственного интеллекта для геополитического доминирования, говорится в совместном заявлении России и Китая.

    Соответствующее совместное заявление об углублении партнерства опубликовал сайт Кремля. Документ подписали по итогам прошедших в среду переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.

    «Россия и Китай обращают внимание, что технологии искусственного интеллекта становятся одним из значимых факторов, оказывающих заметное влияние на ускорение и качество социально-экономических реформ, содействуют развитию искусственного интеллекта в интересах всеобщего развития, выступая против его использования отдельными государствами в качестве геополитического инструмента для сохранения доминирующего положения», – отмечается в тексте.

    Кроме того, стороны договорились расширять взаимодействие по вопросам военного применения таких систем. Данная работа будет вестись как в двустороннем формате, так и на профильных международных площадках по контролю за автономными вооружениями.

    Ранее Россия и Китай подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал развивать новые драйверы роста в сфере искусственного интеллекта.

    Москва и Пекин договорились совместно реагировать на различные глобальные военные вызовы.

    20 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Россия и Китай договорились о совместном строительстве железной дороги
    @ Fang Jianfei/VCG/Visual China Gr/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железнодорожных путей.

    Москва и Пекин заключили договор о возведении железнодорожных путей, передает РИА «Новости». Документы были завизированы в присутствии лидеров обеих стран.

    «Министр транспорта РФ Андрей Сергеевич Никитин и руководитель Сун Сю Де, а также генеральный директор «Росатома» Алексей Евгеньевич Лихачев и руководитель агентства Шайн Чжу Де подписывают соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области развития кадрового потенциала», – заявил ведущий мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Российские железные дороги» рассматривают возможность запуска пассажирских поездов в Китай.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о совместном выборе пути развития двусторонних отношений.

    20 мая 2026, 11:08 • Новости дня
    Россия и Китай достигли понимания по основным параметрам «Силы Сибири – 2»
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Пекин в целом достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

    «Президент сегодня говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по «Силе Сибири – 2» есть. Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться», – заявил представитель Кремля. Он добавил, что странам осталось договорить лишь некоторые нюансы, передает РИА «Новости».

    При этом точных сроков реализации масштабного газового проекта пока нет. Песков пояснил, что эта информация носит коммерческий характер. Тем не менее достигнутые договоренности пресс-секретарь президента назвал достаточно большим достижением в двусторонних отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин торжественно встретил Владимира Путина в Пекине.

    Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине продлились три часа.

    Путин назвал прошедшие в узком составе переговоры дружескими и содержательными.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    20 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Российский лидер поприветствовал китайского коллегу, назвав его дорогим другом, передает ТАСС.

    «Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят: «Не виделись день, а как будто минуло три осени»», – отметил президент.

    Глава государства добавил, что Москва и Пекин постоянно сверяют часы на личном уровне и через помощников.

    «Я тепло вспоминаю, как в прошлом году мы здесь имели возможность вместе принимать участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне», – заявил президент России.

    Президент России назвал прошедшие переговоры с китайским лидером дружескими.

    Официальная встреча глав государств продлилась почти три часа. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом.

    Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    20 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Путин встретился с повзрослевшим героем совместного архивного фото
    @ Владимир Смирнов /ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в Пекине сделал небольшую паузу в череде официальных мероприятий. По окончании российско-китайских переговоров и после завершения церемонии открытия перекрестных Годов образования глава российского государства переместился в предоставленную ему резиденцию Дяоюйтай, где в неформальной обстановке встретился с молодым гражданином Китая, инженером Пэн Паем.

    Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке встретился с 36-летним гражданином Китая Пэн Паем, передает ТАСС.

    Беседа состоялась в резиденции Дяоюйтай после завершения официальных российско-китайских переговоров и церемонии открытия перекрестных Годов образования.

    Знакомство главы государства с китайцем произошло в 2000 году в парке Бэйхай во время первого государственного визита Путина в КНР. Тогда российский лидер снял маленького мальчика с каменных перил, поцеловал в лоб и сфотографировался с ним. Эта встреча оказала огромное влияние на жизнь Пэн Пая: он выучил русский язык и в 2013 году окончил Московский автодорожный институт, получив русское имя Паша.

    История обрела широкую известность в китайском медиапространстве в прошлом году, после публикации архивного кадра телеканалом RT. Сюжет собрал более 16 млн просмотров, став символом дружбы между двумя странами. В августе 2025 года Пэн Пай записал видеообращение на русском языке, выразив желание вновь увидеться с президентом. «Мы считаем, что это будет весьма символичная встреча», – отмечал ранее помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков анонсировал встречу российского лидера с китайским инженером.

    В прошлом году Пэн Пай поделился историей своего детского знакомства с Владимиром Путиным.

    Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек.

    При встрече Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку.

    20 мая 2026, 10:51 • Новости дня
    Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай подписали всеобъемлющее заявление о необходимости устранения первопричин противостояния и поиска путей долгосрочного мира на основе принципов Устава ООН, говорится в совместном заявлении России и Китая.

    Документ об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован в среду на сайте Кремля.

    В заявлении подчеркивается общая позиция стран по мирному выходу из сложившейся ситуации.

    «Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров», – отмечается в тексте.

    Кроме того, в документе указывается на важность устранения изначальных причин кризиса. Российский лидер Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Официальная встреча лидеров двух стран продлилась почти три часа.

    По итогам мероприятия Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений.

    Президент России заявил о важной стабилизирующей роли стратегической связки Москвы и Пекина на международной арене.

    20 мая 2026, 11:28 • Новости дня
    Россия и Китай назвали ремилитаризацию Японии угрозой миру

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай выразили серьезную обеспокоенность ускоренной ремилитаризацией Японии, назвав политику Токио угрозой для региональной стабильности и мира, следует из совместной декларации России и Китая.

    Москва и Пекин считают курс Токио на ускоренную ремилитаризацию серьезной угрозой миру и стабильности. Об этом сказано в совместной декларации России и Китая по итогам переговоров лидеров двух стран, опубликованной на сайте Кремля.

    «Нынешний курс Японии на ускоренную ремилитаризацию представляет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе, в связи с чем международное сообщество и страны региона сохраняют высокую озабоченность», – указывается в документе. Стороны призвали японское правительство извлечь уроки из истории собственной агрессии и признать в полном объеме итоги Второй мировой войны.

    В документе подчеркивается необходимость отказа от нового милитаризма, который уже приносил страдания народам мира и самой Японии. Также лидеры двух стран напомнили об огромных масштабах военных преступлений японских милитаристов, которые сопровождались жестокостью и террором в отношении мирного населения.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил об открытом обсуждении в Японии возможного пересмотра неядерного статуса.

    Официальный Пекин выразил Москве благодарность за поддержку расследования военных преступлений японского милитаризма.

    Напомним, президент Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    20 мая 2026, 10:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину усиленного протокола встречи Путина в Китае

    Эксперт Санакоев сообщил о намеренном усилении Китаем протокола визита Путина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пекин организовал прием президента РФ Владимира Путина по высшему разряду, применив элементы государственного визита для демонстрации особого уважения к гостю, сообщил руководитель Центра исследований АТР, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев.

    Санакоев отметил, что это было сделано для подчеркивания значимости приезда российского лидера, передает РИА «Новости».

    «Протокол имеет огромное значение: кто где стоит, какой церемониал, мероприятия и так далее... Надо обратить внимание, что китайская сторона встречала Владимира Путина по всему церемониалу государственного визита. То есть здесь, можно сказать, намеренно подчеркнута, усилена протокольная составляющая, дабы показать, насколько дорог гость», – сказал Санакоев.

    Аналитик обратил внимание на разницу форматов международных встреч. Он напомнил, что государственный визит проходит только один раз за президентский срок, как это было у Дональда Трампа.

    Для Владимира Путина нынешняя поездка стала далеко не первой, поэтому она носила статус официальной. Однако принимающая сторона решила использовать высший церемониал, чтобы выразить особое отношение к главе государства.

    Ранее Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Глава российского государства назвал отношения Москвы и Пекина образцом подлинного стратегического партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил российского лидера перед Домом народных собраний с ротой почетного караула.

    Официальные переговоры глав государств в китайской столице продлились почти три часа.

    Гонконгская пресса отметила исключительную степень личной близости двух политиков.

    20 мая 2026, 10:26 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении российско-китайской дружбы
    @ Максим Стулов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил уверенность, что его визит в Китай послужит укреплению российско-китайской дружбы.

    Встреча российского лидера и председателя КНР состоялась в Доме народных собраний, передает РИА «Новости». Стороны детально обсудили актуальные вопросы международной повестки.

    «Уверен, что нынешний визит и переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайской дружбы, будут способствовать благополучию и процветанию наших народов», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Путин добавил, что в ходе диалога состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым мировым проблемам.

    «У нас с председателем КНР состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам», – сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.

    Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Владимира Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    Официальная встреча лидеров двух стран в Доме народных собраний продлилась почти три часа.

    Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

    20 мая 2026, 12:37 • Новости дня
    CNN: Си Цзиньпин сделал выпад в адрес США на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сделал скрытый выпад в адрес американских властей, сообщает канал CNN.

     Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сделал скрытый выпад в адрес американских властей, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Политик обратил внимание на растущую нестабильность в мире.

    «Си Цзиньпин намекнул на обостряющуюся международную ситуацию и сделал завуалированный выпад в адрес США, когда сел за стол переговоров с Путиным в Большом зале народных собраний», – отмечают американские журналисты.

    Китайский лидер подчеркнул, что в условиях глобального хаоса все чаще проявляются раскол и стремление к гегемонии. Подобные заявления можно расценивать как прямое осуждение чрезмерного вмешательства Вашингтона в международные процессы, пишет издание.

    Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Владимиром Путиным отметил наличие гегемонии и раскола в условиях непростой международной обстановки.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал обсуждение отношений с Соединенными Штатами во время неформального чаепития.

    20 мая 2026, 10:53 • Новости дня
    Песков рассказал о заговорившей по-китайски раньше русского дочери

    Tекст: Мария Иванова

    Младшая дочь пресс-секретаря президента России благодаря няне начала общаться на китайском языке раньше, чем на родном русском, рассказал сам Дмитрий Песков.

    Младшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надя заговорила на китайском языке раньше, чем на русском, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Кремля, девочка освоила иностранный язык благодаря няне-китаянке, которая жила в их семье на протяжении четырех лет.

    «Вы знаете, я ее не отдавал учить китайский. Она заговорила сначала по-китайски, а потом по-русски, потому что у нас няня-китаянка», – рассказал Песков, отвечая на вопрос о чистом произношении девочки. Он пояснил, что няня была родом из деревни, расположенной в 200 километрах от Пекина.

    Сейчас Надя продолжает изучать язык, хотя школьная программа не позволяет делать это так же интенсивно, как раньше. Семья старается поддерживать ее интерес, поскольку девочка очень любит китайский язык и сам Китай.

    Отвечая на вопрос о возможном будущем обучении или работе дочери в КНР, Песков отметил, что желает ей заниматься тем, что она выберет сама.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о свободно говорящей по-китайски внучке. Глава государства назвал изучение иностранных языков необходимостью для решения общих проблем.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отметил многоплановый характер отношений Москвы и Пекина.

    20 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    Россия и КНР призвали Японию уничтожить оставленное в Китае химическое оружие

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и Китай призвали Японию добросовестно выполнять обязательства по уничтожению оставленного в Китае химического оружия, сообщила пресс-служба Кремля.

    Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.

    «Стороны призывают Японию добросовестно выполнять свои обязательства по скорейшему, полному и окончательному уничтожению оставленного в Китае химического оружия», – подчеркивается в тексте совместного заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин назвали курс Токио на ускоренную ремилитаризацию серьезной угрозой региональной стабильности.

    Государства решительно осудили прославление пособников нацистов и милитаристов.

    В конце апреля МИД КНР обвинил японскую сторону в разжигании блокового противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе.

    20 мая 2026, 12:47 • Новости дня
    Changan сообщил о планах локализовать восемь новых моделей авто в России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайская автомобилестроительная компания Changan намерена локализовать производство восьми новых моделей на российском рынке в 2026 году, сообщила пресс-служба компании.

    В компании подчеркнули, что расширение модельного ряда остается одним из ключевых драйверов роста бренда, передает РИА «Новости».

    «В течение 2026 года Changan планирует локализовать производство восьми новых и обновленных моделей в наиболее востребованных сегментах рынка. В их числе – кроссоверы, лифтбеки и пикапы бренда», – говорится в официальном сообщении производителя. Таким образом, в России будет представлена вся перспективная линейка автомобилей китайской марки.

    Исполнительный директор «Чанган Моторс Рус» Александр Кулагин отметил, что текущая ситуация на автомобильном рынке России не стала для компании неожиданностью. По его словам, условия переходного периода были учтены при формировании стратегии развития.

    Топ-менеджер добавил, что рост продаж с восьми до почти 40 тысяч машин в год доказывает стратегическую важность российского рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году китайский автоконцерн Changan начал переговоры о контрактной сборке своих автомобилей на калининградском заводе «Автотор».

    Позже этот бренд занял лидирующую позицию по объему импорта новых машин в Россию.

    При этом по итогам 2025 года компания понесла на российском рынке убытки в размере 9,5 млрд рублей.

    20 мая 2026, 10:46 • Новости дня
    Путин перечислил ключевые отрасли взаимодействия России и Китая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров перечислил основные сферы взаимодействия Москвы и Пекина.

    По словам главы государства, страны активно сотрудничают в энергетике, развивают промышленную кооперацию, а также внедряют передовые технологии и инновации, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул успешное налаживание выпуска автомобилей китайских марок в Москве и нескольких регионах страны.

    «Реализуются масштабные проекты в цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, в биотехнологиях, фармацевтике, авиастроении и освоении космоса, а также во многих других наукоемких отраслях», – заявил Путин.

    Ранее Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом подлинного стратегического партнерства.

    По итогам двусторонних переговоров Россия и Китай заключили масштабный пакет документов для углубления экономической кооперации.

    20 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    Путин заявил об успешном выпуске китайских автомобилей в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве и некоторых регионах страны организован выпуск автомобилей китайских брендов, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров в Пекине.

    «В Москве и ряде российских регионах налажен выпуск автомобилей китайских марок», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

    До этого Владимир Путин назвал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином дружескими. Китайский лидер подчеркнул важность укрепления фундамента взаимного доверия между Москвой и Пекином.

    В январе эксперты авторынка прогнозировали рост доли машин российской сборки за счет локализации китайских моделей.

    20 мая 2026, 10:34 • Новости дня
    Путин заявил о завершении строительства энергоблоков АЭС в Китае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия завершает возведение энергоблоков на АЭС в Китае, их ввод в эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином сообщил о финальной стадии совместных энергетических проектов, передает РИА «Новости».

    «На Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» завершается возведение энергоблоков российского дизайна. Ввод их в эксплуатацию принесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, поможет в снабжении китайских предприятий и домохозяйств», – отметил российский лидер.

    Помимо атомной энергетики, стороны обсудили перспективы развития низкоуглеродной генерации. Президент обратил внимание на серьезный потенциал сотрудничества двух стран в сфере возобновляемых источников энергии, включая реализацию совместных экологических проектов.

    Переговоры прошли 20 мая в Доме народных собраний в Пекине в рамках официального визита главы государства в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Росатома Алексей Лихачев анонсировал скорый физический пуск седьмого энергоблока китайской АЭС «Тяньвань».

    В апреле российская госкорпорация доставила ядерное топливо для стартовой загрузки реактора третьего энергоблока станции «Сюйдапу».

    Зимой президент России Владимир Путин назвал Москву стабильным лидером по экспорту энергоресурсов в КНР.

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Украина превращается в «Косово на стероидах»

    Террористическая активность Украины продолжает масштабироваться. На этот раз против безэкипажных катеров ВСУ выступила Греция, обнаружившая украинский морской дрон в своей акватории. Но «самодеятельность» Киева уже выходит далеко за пределы Средиземного моря: она дестабилизирует ситуацию в Африке и подрывает стабильность правительств прибалтийских республик. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

