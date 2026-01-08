Tекст: Елизавета Шишкова

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин ценит усилия Москвы по защите исторической справедливости, отметив, что японский милитаризм современной эпохи привел к многочисленным бедствиям для человечества, передает ТАСС.

Мао Нин подчеркнула, что Япония после войны не смогла полностью отказаться от милитаристского прошлого, а правые политические силы страны пытаются обелить историю агрессии и отрицают такие зверства, как Нанкинская резня, принудительный труд и использование «женщин для утешения».

Она также отметила, что Токио настаивает на пересмотре учебников и стремится переписать историю своих вторжений, а «ядовитое наследие милитаризма» продолжает оказывать влияние на политику страны.

По словам Мао Нин, только глубокое переосмысление истории и искреннее покаяние помогут Японии предотвратить повторение трагедий войны и построить мирное будущее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России пересмотрела решения о реабилитации японских военных преступников, причастных к диверсиям и шпионажу во Второй мировой войне.

Также были рассекречены документы об использовании Японией чумных бомб и баллонов с тифом.

Кроме того, в музее Харбина впервые показали видеозапись с признанием японского врача, который уличил отряд № 731 в массовых экспериментах над пленными.