Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.0 комментариев
Китай высоко оценил позицию России по военным преступлениям Японии
Китай выразил благодарность России за поддержку расследования военных преступлений японского милитаризма и подчеркнул важность сохранения исторической правды.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин ценит усилия Москвы по защите исторической справедливости, отметив, что японский милитаризм современной эпохи привел к многочисленным бедствиям для человечества, передает ТАСС.
Мао Нин подчеркнула, что Япония после войны не смогла полностью отказаться от милитаристского прошлого, а правые политические силы страны пытаются обелить историю агрессии и отрицают такие зверства, как Нанкинская резня, принудительный труд и использование «женщин для утешения».
Она также отметила, что Токио настаивает на пересмотре учебников и стремится переписать историю своих вторжений, а «ядовитое наследие милитаризма» продолжает оказывать влияние на политику страны.
По словам Мао Нин, только глубокое переосмысление истории и искреннее покаяние помогут Японии предотвратить повторение трагедий войны и построить мирное будущее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России пересмотрела решения о реабилитации японских военных преступников, причастных к диверсиям и шпионажу во Второй мировой войне.
Также были рассекречены документы об использовании Японией чумных бомб и баллонов с тифом.
Кроме того, в музее Харбина впервые показали видеозапись с признанием японского врача, который уличил отряд № 731 в массовых экспериментах над пленными.