Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.0 комментариев
Минэнерго сообщило об отключении света в трех областях Украины
Часть потребителей в Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях остались без электроснабжения из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры, сообщили в министерстве энергетики страны.
Министерство энергетики Украины сообщило в своем Telegram-канале, что причиной отключений стало повреждение объектов энергетической инфраструктуры.
Министр энергетики и первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль ранее объявил о введении чрезвычайной ситуации в энергетической сфере Украины. Директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко оценил, что отключения электричества в отдельных районах могут превышать шестнадцать часов в сутки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве произошло частичное отключение света. Бывшая «Криворожсталь» объявила о закрытии завода из-за нехватки электричества. Жители Одессы перекрыли дороги из-за отключения электричества.