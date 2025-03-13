  • Новость часаМосква назвала временное перемирие «передышкой для украинских военных»
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    У Украины закончились американские ракеты ATACMS
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    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Для реальных переговоров Украине нужен другой президент

    Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России суждено раскалывать Запад

    Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?

    0 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

    28 комментариев
    13 марта 2025, 14:40 • Новости дня

    Ушаков: Россия и США исключили вступление Украины в НАТО

    Ушаков: Россия и США исключили вступление Украины в НАТО
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласны, что в контексте урегулирования ситуации на Украине не может идти речь о вступлении Киева в НАТО.

    «Американцы и мы считаем, что о НАТО речь не может идти в контексте украинского урегулирования и в контексте будущего Украины», – сказал Ушаков в интервью ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой, подчеркнув общую позицию двух стран по вопросу расширения НАТО, передает ТАСС.

    Ранее в Вашингтоне заявляли, что украинское руководство может забыть о перспективах вступления в Североатлантический альянс в рамках будущего урегулирования.

    Кроме того, Лондон и Париж решили предложить Белому дому создать группу стран «Европа плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности. При этом большинство стран Европы не хотят вступать в коалицию по «защите» республики, если к ней не будут привлечены США.

    13 марта 2025, 07:27 • Новости дня
    Посол России в Британии назвал условие прекращение боевых действий на Украине

    Посол России в Британии: Прекращение боевых действий возможно только после мирного соглашения

    Посол России в Британии назвал условие прекращение боевых действий на Украине
    @ Илья Дмитрячев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Посол России в Британии Андрей Келин заявил изданию Wall Street Journal о готовности Москвы изучить предложение США о прекращении огня на Украине, отметив, что полное прекращение боевых действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

    Келин сообщил о том, что Москва готова рассмотреть предложение США о прекращении огня на Украине, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия намерена завершить военные действия лишь после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

    Посол отметил, что Россия подходит к данной инициативе «с большой осторожностью», что указывает на необходимость тщательного анализа предложений прежде, чем принимать окончательное решение.

    Келин также подчеркнул, что для России важно, чтобы любое соглашение обеспечивало долгосрочную стабильность и безопасность в регионе. Москва продолжит диалог с международными партнерами для достижения этих целей.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву для переговоров с российской стороной по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Напомним, Украина согласилась на прекращение огня и долгосрочный мирный план, и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы.

    В Белом доме заявили, что США передадут России предложение о прекращении огня на Украине.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.

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    13 марта 2025, 14:26 • Новости дня
    Москва назвала временное перемирие «передышкой для украинских военных»
    Москва назвала временное перемирие «передышкой для украинских военных»
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил наличие регулярных телефонных переговоров с помощником президента США Майком Уолтцем, в ходе которых обсуждаются важные внешнеполитические темы. Так, Ушаков изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того.

    Об этом он рассказал в интервью ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что такие контакты стали довольно частыми в последнее время. «Я могу сказать, что я сам последнее время поддерживаю довольно регулярные телефонные контакты с Майклом Уолтцем», – подчеркнул Ушаков. Вчера, по словам Ушакова, Уолтц позвонил и сообщил о результатах переговоров с украинской делегацией, которые состоялись в Джидде.

    В интервью программе «60 минут» он также отметил, что изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того. Он подчеркнул, что Россия настаивает на долгосрочном мирном урегулировании ситуации на Украине, которое должно учитывать законные интересы российской стороны. Ушаков заявил, что шаги, имитирующие мирные действия, не являются эффективными в текущей ситуации и никому не нужны.

    Также он выразил озабоченность тем, что временные меры могут создать иллюзию прогресса, но на самом деле не способствуют достижению реального мира.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее сообщила, что советник президента США Майк Уолтц обсудил по телефону с российским коллегой мирное урегулирование конфликта на Украине.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник российского президента Юрий Ушаков беседовал с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем.

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    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    12 марта 2025, 21:36 • Новости дня
    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву для переговоров с российской стороной по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине, сообщили в Белом доме.

    Уиткофф посетит Москву с целью добиться согласия российской стороны на подписание соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News, передает РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что американская сторона надеется на положительный исход переговоров. «Наша команда активно работает. Господин Уиткофф направляется в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию заключить это соглашение. Мы надеемся, что они согласятся», – сказала она.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что российское руководство в свое время проинформирует, если наметятся контакты со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.

    Телеканал CNN сообщал, что планируемый визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву 13 марта пока не гарантирует встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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    12 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    Рубио: Вопрос отмены санкций ЕС может быть затронут на переговорах по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на переговорах по урегулированию конфликта на Украине может быть рассмотрен вопрос ослабления санкций Европейского союза против России.

    Рубио отметил, что Россия, скорее всего, поднимет тему санкций на переговорах, передает ТАСС.

    «Европейцы ввели ряд санкций против России. Я предполагаю, что в ходе любых переговоров с Россией, если мы к ним придем, она поднимет вопрос европейских санкций, которые были введены против нее. Поэтому я думаю, что вопрос европейских санкций будет обсуждаться, не говоря уже о судьбе [российских] замороженных активов и так далее», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заставил президента Украины Владимира Зеленского пойти на капитуляцию, что стало важным шагом в мирных переговорах. Сообщалось, что Россия и США не хотят военного противостояния, предпочитая дипломатические методы для разрешения конфликта на Украине. США и Украина в ходе переговоров в Саудовской Аравии не стали обсуждать отставку Зеленского, сосредоточившись на других вопросах повестки дня.

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    13 марта 2025, 10:54 • Новости дня
    Bloomberg: Инвесторы сделали ставку на возвращение России на рынки

    Bloomberg: Инвесторы закупают российские облигации в ожидании снятия санкций США

    Bloomberg: Инвесторы сделали ставку на возвращение России на рынки
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Инвесторы начали активно скупать российские облигации, ожидая смягчения санкций США и возвращения России на мировые финансовые рынки, сообщили эксперты Bloomberg.

    В последние недели трейдеры одного из лондонских брокеров искали владельцев облигаций Газпрома, номинированных в долларах, чтобы удовлетворить спрос со стороны ближневосточных семейных офисов. Однако оказалось, что держатели этих облигаций либо не желают их продавать, либо требуют значительно более высокие цены, передает Bloomberg.

    Эти сделки стали одними из первых признаков того, что инвесторы тихо надеются на то, что усилия президента США по заключению соглашения с Москвой приведут к возвращению России на мировые финансовые рынки.

    «Инвесторы понимают, что как только произойдет разрядка, эти скидки исчезнут», – заявил глава отдела исследований и управления портфелями в дубайской инвестиционной компании Istar Capital Искандер Лутско.

    Между тем, банки Goldman Sachs и JPMorgan Chase выступают брокерами для растущего спроса инвесторов на торговлю российскими активами. При этом бок о бок с этой торговлей идут существенные риски – как репутационные, так и юридические. Президент США недавно заявил, что «серьезно рассматривает» возможность введения новых банковских санкций против России, что может ударить по этим инвестициям.

    Агентство отмечает, что Россия продолжает увеличивать расходы на оборону, а также надеется на сотрудничество с США в Арктике и по добыче редкоземельных металлов, но многие западные компании, желающие вернуться, могут столкнуться с серьезными ограничениями. Российская сторона может установить жесткие условия для возвращения, включая требования к локализации и передачи технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие государственные банки не получили указаний от Центрального банка о возможном ослаблении санкций в отношении России, несмотря на ожидания решения вопроса.

    Bloomberg сообщает, что советники Трампа разработали планы по смягчению антироссийских санкций.

    Тем не менее, сам Трамп ранее пригрозил новыми санкциями против России для достижения прекращения огня на Украине.

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    13 марта 2025, 12:44 • Новости дня
    Самолет спецпосланника США Уиткоффа приземлился в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самолет Gulfstream G650, на борту которого находился спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, прибыл в московский аэропорт Внуково, вылетев ранее из Дохи.

    Как сообщает ТАСС, самолет Стивена Уиткоффа, назначенного спецпосланником президента США Дональда Трампа, прибыл в Москву в четверг утром. Приземление состоялось в аэропорту Внуково. Данные об этом предоставил трекинговый сервис Flightradar.

    Известно, что самолет Gulfstream G650 вылетел из международного аэропорта Хамад в Дохе и пересек воздушное пространство России со стороны Латвии около 11.40 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские переговорщики по урегулированию на украинской территории направляются в Россию, планируются соответствующие контакты, о чем сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    В Белом доме сообщали, что Уиткофф прибудет в Москву для переговоров по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине.

    Также сообщалось, что контакты с США могут пройти уже в четверг.

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    12 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Белый дом: Уолтц провел переговоры с коллегой из России по Украине

    Уолтц провел переговоры с российским коллегой о мирном урегулировании на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента США Майк Уолтц обсудил по телефону с российским коллегой мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонные переговоры со своим российским коллегой в среду, передает РИА «Новости».

    Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву для переговоров с российской стороной по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Напомним, Украина согласилась на прекращение огня и долгосрочный мирный план, и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы.

    В Белом доме заявили, что США передадут России предложение о прекращении огня на Украине.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.

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    12 марта 2025, 21:22 • Новости дня
    USAID отменил грант на 75 млн долларов для энергетики Украины

    USAID расторгло грант на 75 млн долларов с Фондом поддержки энергетики Украины

    USAID отменил грант на 75 млн долларов для энергетики Украины
    @ IMAGO/onemorepicture/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Агентство USAID отказалось от финансирования Фонда поддержки энергетики Украины на сумму 75 миллионов долларов, что может повлиять на закупку оборудования в энергетическом секторе страны.

    Как сообщает Энергетическое сообщество, Агентство США по международному развитию (USAID) официально уведомило о расторжении грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины.

    Это соглашение предусматривало финансирование на сумму 75 миллионов долларов. Причины расторжения соглашения связаны с недавними изменениями в стратегических интересах США.

    В заявлении на сайте Энергетического сообщества указано, что из-за прекращения гранта у Украины сократится финансирование для закупки критически важного оборудования для энергетического сектора. Такой шаг может повлиять на стабильность и развитие энергетики в стране.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио отметил, что после шести недель пересмотра было решено закрыть 83% программ USAID из-за расходов на цели, не соответствующие интересам США. Это решение является частью масштабных изменений в политике агентства и касается многих других проектов по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон прекратил программу Агентства США по международному развитию, направленную на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

    В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм планирует внести законопроект о санкциях против банковского и энергетического секторов России в случае отказа Москвы от прекращения огня на Украине.

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    13 марта 2025, 11:56 • Новости дня
    Самолет спецпосланника США Уиткоффа пересек границу с Россией

    Flightradar: Самолет спецпосланника США Уиткоффа пересек границу с Россией

    Самолет спецпосланника США Уиткоффа пересек границу с Россией
    @ Evelyn Hockstein/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа пересек российскую границу, взлетев из аэропорта Дохи.

    Самолет Стивена Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, пересек границу с Российской Федерацией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные трекингового сервиса Flightradar.

    По данным сервиса, самолет Gulfstream G650 вылетел из международного аэропорта Хамад, расположенного в Дохе (Катар). На своем пути самолет уже пролетел над воздушным пространством нескольких европейских стран, включая Польшу, Литву и Латвию.

    В настоящее время самолет проходит над территорией Псковской области России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отправили в Москву спецпосланника Стивена Уиткоффа для проведения переговоров с российской стороной по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине.

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    12 марта 2025, 20:56 • Новости дня
    Трамп заявил о нежелании вводить новые санкции против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании вводить новые санкции против России, подчеркнув, что его приоритетом является мирное урегулирование кризиса на Украине.

    Президент США заявил, что вводить дополнительные санкции против России он не считает нужным, так как его приоритетом является достижение мира на Украине. Такие слова прозвучали от американского лидера в ходе встречи с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме, передает ТАСС.

    Американский лидер, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что у США есть возможность «сделать очень плохие вещи для России в финансовом плане», однако он не хотел бы этого делать, добавив, что его целью является увидеть мир на Украине.

    В среду госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на переговорах по урегулированию конфликта на Украине может быть рассмотрен вопрос ослабления санкций Европейского союза против России.

    Ранее сообщалось, что советники президента США рассматривают различные меры по ослаблению санкций против России.

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    12 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Канада ввела ответные 25-процентные пошлины на американский импорт

    Канада объявила о введении 25-процентных пошлин на американский импорт с 13 марта 2025 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Канады намерено ввести 25-процентные пошлины на импорт из США, включая сталь и алюминий, начиная с 13 марта 2025 года.

    Как передает РИА «Новости», Канада приняла решение о введении 25-процентных пошлин на американские товары. Об этом заявил министр финансов страны Доминик Леблан. Мера коснется импорта общей стоимостью около 29,8 млрд канадских долларов. В перечень товаров вошли продукция из стали и алюминия, а также компьютеры.

    Леблан отметил: «Сегодня я объявляю, что правительство Канады, следуя подходу доллар за доллар, введет с полуночи, завтра, 13 марта 2025 года, 25-процентные ответные пошлины на дополнительные 29,8 млрд канадских долларов импорта из Соединенных Штатов». Он добавил, что эта мера затронет стальную продукцию на сумму 12,6 млрд канадских долларов и алюминиевую на три миллиарда.

    В четверг канадская делегация соберется в Вашингтоне для переговоров с американскими коллегами. Это решение принято в ответ на введение США аналогичных пошлин на сталь и алюминий, начавших действовать с 12 марта.

    США ввели пошлины в размере 25% на сталелитейную и алюминиевую продукцию, при этом список товаров значительно расширился и включает бытовую технику и автомобили. США также планировали повысить пошлины для Канады до 50%, но это решение отложено, как сообщил советник президента США по торговле Питер Наварро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Канады до 50%, однако Вашингтон отказался от этого решения.

    Также сообщалось, что канадская провинция Онтарио решила отказаться от тарифа на электроэнергию для трех американских штатов.

    Премьер-министром Канады станет Марк Карни, который, как сообщалось, будет конфликтовать скорее с Трампом, чем с Россией.

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    12 марта 2025, 20:15 • Новости дня
    Захарова не исключила скорых контактов с представителями США

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила возможность скорых контактов с представителями США, отреагировав на заявление президента США Дональда Трампа о скором визите американской делегации в Россию.

    Захарова прокомментировала недавние заявления президента США Дональда Трампа, который сообщил, что американские представители уже направляются в Россию для проведения переговоров, передает ТАСС.

    В ответ на это Захарова заявила: «Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней».

    Ранее президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Сообщалось, что США передадут России предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине.

    Американский лидер также сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

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    13 марта 2025, 12:09 • Новости дня
    Песков: Переговорщики из США летят в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские переговорщики по урегулированию на украинской территории направляются в Россию, планируются соответствующие контакты, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Действительно, переговорщики летят, действительно, контакты запланированы», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Кремль расскажет о результатах переговоров позже.

    Напомним, в четверг самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа пролетел российскую границу.

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    13 марта 2025, 14:51 • Новости дня
    Asia Times: Новая сделка Украины с Россией для Киева будет хуже условий 2022 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Любая будущая сделка украинского руководства с Россией окажется менее выгодной для Киева, чем возможные условия весны 2022 года, заявил профессор военной истории Александр Хилл в материале для Asia Times.

    Долгосрочная сделка любого рода между Москвой и Киевом, которая может быть заключена в будущем, будет для киевского режима значительно менее выгодной, чем могла бы быть в 2022 году, указал Хилл в материале для Asia Times, передает «Газета.Ru».

    По словам Хилла, такая ситуация неизбежна ввиду изменений, происходящих на поле боя, независимо от взгляда на конфликт.

    Возобновление переговоров в ближайшее время может быть успешным и достичь реальных результатов. Он отметил, что обе стороны, Россия и Украина, будут стремиться к заключению долгосрочного соглашения и инвестировать средства в его поиски.

    Соглашение должно не только обеспечивать безопасность Украины, но и удовлетворять пересмотренные требования России к миру, которые могут быть изложены в середине 2024 года, заключил профессор.

    В четверг, 13 марта, самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа пролетел через границу России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что в скором времени планируются соответствующие контакты.

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    13 марта 2025, 12:26 • Новости дня
    Песков: С Уолтцом по теме Украины по телефону разговаривал Ушаков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом в среду по телефону беседовал помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Контакты уже были. Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова, определенная информация была российской стороне предоставлена», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее Белый дом сообщал, что Уолтц обсудил по телефону с российским коллегой мирное урегулирование конфликта на Украине.

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    • Как ослабить Трампа. План Европы

      Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

    • США сломали Зеленского. Что дальше?

      По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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