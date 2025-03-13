Ушаков: Россия и США исключили вступление Украины в НАТО

Tекст: Дарья Григоренко

«Американцы и мы считаем, что о НАТО речь не может идти в контексте украинского урегулирования и в контексте будущего Украины», – сказал Ушаков в интервью ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой, подчеркнув общую позицию двух стран по вопросу расширения НАТО, передает ТАСС.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что украинское руководство может забыть о перспективах вступления в Североатлантический альянс в рамках будущего урегулирования.

Кроме того, Лондон и Париж решили предложить Белому дому создать группу стран «Европа плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности. При этом большинство стран Европы не хотят вступать в коалицию по «защите» республики, если к ней не будут привлечены США.